トレード:
589
利益トレード:
524 (88.96%)
損失トレード:
65 (11.04%)
ベストトレード:
59.74 USD
最悪のトレード:
-259.00 USD
総利益:
1 880.30 USD (81 988 pips)
総損失:
-2 156.29 USD (76 049 pips)
最大連続の勝ち:
64 (188.35 USD)
最大連続利益:
188.35 USD (64)
シャープレシオ:
-0.01
取引アクティビティ:
97.55%
最大入金額:
27.97%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
10
平均保有時間:
4 日
リカバリーファクター:
-0.27
長いトレード:
290 (49.24%)
短いトレード:
299 (50.76%)
プロフィットファクター:
0.87
期待されたペイオフ:
-0.47 USD
平均利益:
3.59 USD
平均損失:
-33.17 USD
最大連続の負け:
9 (-347.03 USD)
最大連続損失:
-401.33 USD (2)
月間成長:
7.30%
年間予想:
88.54%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
683.06 USD
最大の:
1 030.09 USD (55.77%)
比較ドローダウン:
残高による:
67.81% (1 030.09 USD)
エクイティによる:
63.55% (305.43 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|177
|USDCAD
|152
|CADCHF
|70
|NZDCHF
|52
|GBPUSD
|52
|AUDNZD
|45
|EURGBP
|41
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|-20
|USDCAD
|-9
|CADCHF
|-92
|NZDCHF
|-189
|GBPUSD
|-43
|AUDNZD
|-7
|EURGBP
|83
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|-1.5K
|USDCAD
|1.8K
|CADCHF
|5.5K
|NZDCHF
|-3.2K
|GBPUSD
|-1.8K
|AUDNZD
|1.1K
|EURGBP
|4.3K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
ベストトレード: +59.74 USD
最悪のトレード: -259 USD
最大連続の勝ち: 64
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +188.35 USD
最大連続損失: -347.03 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 9"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
GlobalPrime-Demo
|0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 3
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 3
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
VantageInternational-Live 11
|0.55 × 2092
VantageInternational-Live 3
|1.36 × 169
Ava-Real 3
|2.41 × 140
MEXAtlantic-Real-2
|2.61 × 380
FxPro.com-Real05
|5.43 × 7
InstaForex-Europe.com
|15.58 × 52
