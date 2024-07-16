シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Account Beginner
Man Pan Cheung

Account Beginner

Man Pan Cheung
レビュー0件
113週間
0 / 0 USD
月額  1000  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2023 -9%
VantageInternational-Live 9
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
589
利益トレード:
524 (88.96%)
損失トレード:
65 (11.04%)
ベストトレード:
59.74 USD
最悪のトレード:
-259.00 USD
総利益:
1 880.30 USD (81 988 pips)
総損失:
-2 156.29 USD (76 049 pips)
最大連続の勝ち:
64 (188.35 USD)
最大連続利益:
188.35 USD (64)
シャープレシオ:
-0.01
取引アクティビティ:
97.55%
最大入金額:
27.97%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
10
平均保有時間:
4 日
リカバリーファクター:
-0.27
長いトレード:
290 (49.24%)
短いトレード:
299 (50.76%)
プロフィットファクター:
0.87
期待されたペイオフ:
-0.47 USD
平均利益:
3.59 USD
平均損失:
-33.17 USD
最大連続の負け:
9 (-347.03 USD)
最大連続損失:
-401.33 USD (2)
月間成長:
7.30%
年間予想:
88.54%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
683.06 USD
最大の:
1 030.09 USD (55.77%)
比較ドローダウン:
残高による:
67.81% (1 030.09 USD)
エクイティによる:
63.55% (305.43 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURUSD 177
USDCAD 152
CADCHF 70
NZDCHF 52
GBPUSD 52
AUDNZD 45
EURGBP 41
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURUSD -20
USDCAD -9
CADCHF -92
NZDCHF -189
GBPUSD -43
AUDNZD -7
EURGBP 83
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURUSD -1.5K
USDCAD 1.8K
CADCHF 5.5K
NZDCHF -3.2K
GBPUSD -1.8K
AUDNZD 1.1K
EURGBP 4.3K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +59.74 USD
最悪のトレード: -259 USD
最大連続の勝ち: 64
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +188.35 USD
最大連続損失: -347.03 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 9"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

GlobalPrime-Demo
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
VantageInternational-Live 11
0.55 × 2092
VantageInternational-Live 3
1.36 × 169
Ava-Real 3
2.41 × 140
MEXAtlantic-Real-2
2.61 × 380
FxPro.com-Real05
5.43 × 7
InstaForex-Europe.com
15.58 × 52
レビューなし
2025.12.26 16:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 13:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 18:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 12:24
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 09:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 20:06
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 18:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 12:00
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 09:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 08:57
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 05:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 02:29
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 19:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 18:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 23:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 22:04
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 20:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 16:58
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 13:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 13:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Account Beginner
1000 USD/月
-9%
0
0
USD
724
USD
113
100%
589
88%
98%
0.87
-0.47
USD
68%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください