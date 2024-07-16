SinaisSeções
Man Pan Cheung

Account Beginner

Man Pan Cheung
0 comentários
113 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 1000 USD por mês
crescimento desde 2023 -9%
VantageInternational-Live 9
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
589
Negociações com lucro:
524 (88.96%)
Negociações com perda:
65 (11.04%)
Melhor negociação:
59.74 USD
Pior negociação:
-259.00 USD
Lucro bruto:
1 880.30 USD (81 988 pips)
Perda bruta:
-2 156.29 USD (76 049 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
64 (188.35 USD)
Máximo lucro consecutivo:
188.35 USD (64)
Índice de Sharpe:
-0.01
Atividade de negociação:
97.55%
Depósito máximo carregado:
27.97%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
10
Tempo médio de espera:
4 dias
Fator de recuperação:
-0.27
Negociações longas:
290 (49.24%)
Negociações curtas:
299 (50.76%)
Fator de lucro:
0.87
Valor esperado:
-0.47 USD
Lucro médio:
3.59 USD
Perda média:
-33.17 USD
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-347.03 USD)
Máxima perda consecutiva:
-401.33 USD (2)
Crescimento mensal:
7.30%
Previsão anual:
88.54%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
683.06 USD
Máximo:
1 030.09 USD (55.77%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
67.81% (1 030.09 USD)
Pelo Capital Líquido:
63.55% (305.43 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD 177
USDCAD 152
CADCHF 70
NZDCHF 52
GBPUSD 52
AUDNZD 45
EURGBP 41
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD -20
USDCAD -9
CADCHF -92
NZDCHF -189
GBPUSD -43
AUDNZD -7
EURGBP 83
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD -1.5K
USDCAD 1.8K
CADCHF 5.5K
NZDCHF -3.2K
GBPUSD -1.8K
AUDNZD 1.1K
EURGBP 4.3K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +59.74 USD
Pior negociação: -259 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 64
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +188.35 USD
Máxima perda consecutiva: -347.03 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 9" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

GlobalPrime-Demo
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
VantageInternational-Live 11
0.55 × 2092
VantageInternational-Live 3
1.36 × 169
Ava-Real 3
2.41 × 140
MEXAtlantic-Real-2
2.61 × 380
FxPro.com-Real05
5.43 × 7
InstaForex-Europe.com
15.58 × 52
Sem comentários
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.