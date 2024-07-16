A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 9" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

GlobalPrime-Demo 0.00 × 1 TMGM.TradeMax-Live8 0.00 × 3 ICMarketsSC-Live33 0.00 × 2 BlackBullMarkets-Live 0.00 × 3 ICMarketsSC-Live10 0.00 × 1 VantageInternational-Live 11 0.55 × 2092 VantageInternational-Live 3 1.36 × 169 Ava-Real 3 2.41 × 140 MEXAtlantic-Real-2 2.61 × 380 FxPro.com-Real05 5.43 × 7 InstaForex-Europe.com 15.58 × 52 Faça o login ou registrar Para estatísticas em detalhe,ou