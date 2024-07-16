- Crescimento
Negociações:
589
Negociações com lucro:
524 (88.96%)
Negociações com perda:
65 (11.04%)
Melhor negociação:
59.74 USD
Pior negociação:
-259.00 USD
Lucro bruto:
1 880.30 USD (81 988 pips)
Perda bruta:
-2 156.29 USD (76 049 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
64 (188.35 USD)
Máximo lucro consecutivo:
188.35 USD (64)
Índice de Sharpe:
-0.01
Atividade de negociação:
97.55%
Depósito máximo carregado:
27.97%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
10
Tempo médio de espera:
4 dias
Fator de recuperação:
-0.27
Negociações longas:
290 (49.24%)
Negociações curtas:
299 (50.76%)
Fator de lucro:
0.87
Valor esperado:
-0.47 USD
Lucro médio:
3.59 USD
Perda média:
-33.17 USD
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-347.03 USD)
Máxima perda consecutiva:
-401.33 USD (2)
Crescimento mensal:
7.30%
Previsão anual:
88.54%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
683.06 USD
Máximo:
1 030.09 USD (55.77%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
67.81% (1 030.09 USD)
Pelo Capital Líquido:
63.55% (305.43 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD
|177
|USDCAD
|152
|CADCHF
|70
|NZDCHF
|52
|GBPUSD
|52
|AUDNZD
|45
|EURGBP
|41
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD
|-20
|USDCAD
|-9
|CADCHF
|-92
|NZDCHF
|-189
|GBPUSD
|-43
|AUDNZD
|-7
|EURGBP
|83
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD
|-1.5K
|USDCAD
|1.8K
|CADCHF
|5.5K
|NZDCHF
|-3.2K
|GBPUSD
|-1.8K
|AUDNZD
|1.1K
|EURGBP
|4.3K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Melhor negociação: +59.74 USD
Pior negociação: -259 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 64
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +188.35 USD
Máxima perda consecutiva: -347.03 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 9" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
GlobalPrime-Demo
|0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 3
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 3
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
VantageInternational-Live 11
|0.55 × 2092
VantageInternational-Live 3
|1.36 × 169
Ava-Real 3
|2.41 × 140
MEXAtlantic-Real-2
|2.61 × 380
FxPro.com-Real05
|5.43 × 7
InstaForex-Europe.com
|15.58 × 52
Sem comentários
