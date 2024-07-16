- 자본
- 축소
트레이드:
593
이익 거래:
528 (89.03%)
손실 거래:
65 (10.96%)
최고의 거래:
59.74 USD
최악의 거래:
-259.00 USD
총 수익:
1 887.83 USD (82 548 pips)
총 손실:
-2 156.29 USD (76 049 pips)
연속 최대 이익:
64 (188.35 USD)
연속 최대 이익:
188.35 USD (64)
샤프 비율:
-0.01
거래 활동:
97.55%
최대 입금량:
27.97%
최근 거래:
10 시간 전
주별 거래 수:
6
평균 유지 시간:
5 일
회복 요인:
-0.26
롱(주식매수):
292 (49.24%)
숏(주식차입매도):
301 (50.76%)
수익 요인:
0.88
기대수익:
-0.45 USD
평균 이익:
3.58 USD
평균 손실:
-33.17 USD
연속 최대 손실:
9 (-347.03 USD)
연속 최대 손실:
-401.33 USD (2)
월별 성장률:
3.40%
연간 예측:
41.26%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
683.06 USD
최대한의:
1 030.09 USD (55.77%)
상대적 삭감:
잔고별:
67.81% (1 030.09 USD)
자본금별:
63.55% (305.43 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD
|179
|USDCAD
|153
|CADCHF
|70
|NZDCHF
|53
|GBPUSD
|52
|AUDNZD
|45
|EURGBP
|41
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD
|-12
|USDCAD
|-9
|CADCHF
|-92
|NZDCHF
|-189
|GBPUSD
|-43
|AUDNZD
|-7
|EURGBP
|83
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD
|-1.1K
|USDCAD
|1.8K
|CADCHF
|5.5K
|NZDCHF
|-3K
|GBPUSD
|-1.8K
|AUDNZD
|1.1K
|EURGBP
|4.3K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +59.74 USD
최악의 거래: -259 USD
연속 최대 이익: 64
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +188.35 USD
연속 최대 손실: -347.03 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live 9"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
GlobalPrime-Demo
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 11
|0.53 × 2211
|
VantageInternational-Live 3
|1.35 × 169
|
Ava-Real 3
|2.41 × 140
|
MEXAtlantic-Real-2
|2.61 × 380
|
FxPro.com-Real05
|5.43 × 7
|
InstaForex-Europe.com
|15.58 × 52
리뷰 없음