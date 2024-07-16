리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live 9"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

GlobalPrime-Demo 0.00 × 1 TMGM.TradeMax-Live8 0.00 × 3 ICMarketsSC-Live33 0.00 × 2 BlackBullMarkets-Live 0.00 × 3 ICMarketsSC-Live10 0.00 × 1 VantageInternational-Live 11 0.53 × 2211 VantageInternational-Live 3 1.35 × 169 Ava-Real 3 2.41 × 140 MEXAtlantic-Real-2 2.61 × 380 FxPro.com-Real05 5.43 × 7 InstaForex-Europe.com 15.58 × 52