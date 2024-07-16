시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / Account Beginner
Man Pan Cheung

Account Beginner

Man Pan Cheung
0 리뷰
115
0 / 0 USD
다음 이후의 성장 2023 -9%
VantageInternational-Live 9
1:500
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
593
이익 거래:
528 (89.03%)
손실 거래:
65 (10.96%)
최고의 거래:
59.74 USD
최악의 거래:
-259.00 USD
총 수익:
1 887.83 USD (82 548 pips)
총 손실:
-2 156.29 USD (76 049 pips)
연속 최대 이익:
64 (188.35 USD)
연속 최대 이익:
188.35 USD (64)
샤프 비율:
-0.01
거래 활동:
97.55%
최대 입금량:
27.97%
최근 거래:
10 시간 전
주별 거래 수:
6
평균 유지 시간:
5 일
회복 요인:
-0.26
롱(주식매수):
292 (49.24%)
숏(주식차입매도):
301 (50.76%)
수익 요인:
0.88
기대수익:
-0.45 USD
평균 이익:
3.58 USD
평균 손실:
-33.17 USD
연속 최대 손실:
9 (-347.03 USD)
연속 최대 손실:
-401.33 USD (2)
월별 성장률:
3.40%
연간 예측:
41.26%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
683.06 USD
최대한의:
1 030.09 USD (55.77%)
상대적 삭감:
잔고별:
67.81% (1 030.09 USD)
자본금별:
63.55% (305.43 USD)

배포

심볼 Sell Buy
EURUSD 179
USDCAD 153
CADCHF 70
NZDCHF 53
GBPUSD 52
AUDNZD 45
EURGBP 41
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
EURUSD -12
USDCAD -9
CADCHF -92
NZDCHF -189
GBPUSD -43
AUDNZD -7
EURGBP 83
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
EURUSD -1.1K
USDCAD 1.8K
CADCHF 5.5K
NZDCHF -3K
GBPUSD -1.8K
AUDNZD 1.1K
EURGBP 4.3K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +59.74 USD
최악의 거래: -259 USD
연속 최대 이익: 64
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +188.35 USD
연속 최대 손실: -347.03 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live 9"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

GlobalPrime-Demo
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
VantageInternational-Live 11
0.53 × 2211
VantageInternational-Live 3
1.35 × 169
Ava-Real 3
2.41 × 140
MEXAtlantic-Real-2
2.61 × 380
FxPro.com-Real05
5.43 × 7
InstaForex-Europe.com
15.58 × 52
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
리뷰 없음
2026.01.06 13:26
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 15:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 13:04
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 11:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 03:59
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 02:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 20:05
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 13:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 22:20
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 21:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 19:17
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 18:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 17:50
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 06:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 01:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 00:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.28 22:08
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 16:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 13:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 18:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오