Trades insgesamt:
590
Gewinntrades:
525 (88.98%)
Verlusttrades:
65 (11.02%)
Bester Trade:
59.74 USD
Schlechtester Trade:
-259.00 USD
Bruttoprofit:
1 881.17 USD (82 009 pips)
Bruttoverlust:
-2 156.29 USD (76 049 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
64 (188.35 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
188.35 USD (64)
Sharpe Ratio:
-0.01
Trading-Aktivität:
97.55%
Max deposit load:
27.97%
Letzter Trade:
5 Stunden
Trades pro Woche:
2
Durchschn. Haltezeit:
4 Tage
Erholungsfaktor:
-0.27
Long-Positionen:
290 (49.15%)
Short-Positionen:
300 (50.85%)
Profit-Faktor:
0.87
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.47 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.58 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-33.17 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
9 (-347.03 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-401.33 USD (2)
Wachstum pro Monat :
5.33%
Jahresprognose:
64.71%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
683.06 USD
Maximaler:
1 030.09 USD (55.77%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
67.81% (1 030.09 USD)
Kapital:
63.55% (305.43 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|EURUSD
|178
|USDCAD
|152
|CADCHF
|70
|NZDCHF
|52
|GBPUSD
|52
|AUDNZD
|45
|EURGBP
|41
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|-19
|USDCAD
|-9
|CADCHF
|-92
|NZDCHF
|-189
|GBPUSD
|-43
|AUDNZD
|-7
|EURGBP
|83
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|-1.4K
|USDCAD
|1.8K
|CADCHF
|5.5K
|NZDCHF
|-3.2K
|GBPUSD
|-1.8K
|AUDNZD
|1.1K
|EURGBP
|4.3K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +59.74 USD
Schlechtester Trade: -259 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 64
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +188.35 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -347.03 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VantageInternational-Live 9" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
GlobalPrime-Demo
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 11
|0.55 × 2099
|
VantageInternational-Live 3
|1.34 × 169
|
Ava-Real 3
|2.41 × 140
|
MEXAtlantic-Real-2
|2.61 × 380
|
FxPro.com-Real05
|5.43 × 7
|
InstaForex-Europe.com
|15.58 × 52
