Signale / MetaTrader 4 / Account Beginner
Man Pan Cheung

Account Beginner

Man Pan Cheung
0 Bewertungen
114 Wochen
0 / 0 USD
Für 1000 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2023 -9%
VantageInternational-Live 9
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
590
Gewinntrades:
525 (88.98%)
Verlusttrades:
65 (11.02%)
Bester Trade:
59.74 USD
Schlechtester Trade:
-259.00 USD
Bruttoprofit:
1 881.17 USD (82 009 pips)
Bruttoverlust:
-2 156.29 USD (76 049 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
64 (188.35 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
188.35 USD (64)
Sharpe Ratio:
-0.01
Trading-Aktivität:
97.55%
Max deposit load:
27.97%
Letzter Trade:
5 Stunden
Trades pro Woche:
2
Durchschn. Haltezeit:
4 Tage
Erholungsfaktor:
-0.27
Long-Positionen:
290 (49.15%)
Short-Positionen:
300 (50.85%)
Profit-Faktor:
0.87
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.47 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.58 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-33.17 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
9 (-347.03 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-401.33 USD (2)
Wachstum pro Monat :
5.33%
Jahresprognose:
64.71%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
683.06 USD
Maximaler:
1 030.09 USD (55.77%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
67.81% (1 030.09 USD)
Kapital:
63.55% (305.43 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSD 178
USDCAD 152
CADCHF 70
NZDCHF 52
GBPUSD 52
AUDNZD 45
EURGBP 41
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD -19
USDCAD -9
CADCHF -92
NZDCHF -189
GBPUSD -43
AUDNZD -7
EURGBP 83
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD -1.4K
USDCAD 1.8K
CADCHF 5.5K
NZDCHF -3.2K
GBPUSD -1.8K
AUDNZD 1.1K
EURGBP 4.3K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +59.74 USD
Schlechtester Trade: -259 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 64
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +188.35 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -347.03 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VantageInternational-Live 9" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

GlobalPrime-Demo
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
VantageInternational-Live 11
0.55 × 2099
VantageInternational-Live 3
1.34 × 169
Ava-Real 3
2.41 × 140
MEXAtlantic-Real-2
2.61 × 380
FxPro.com-Real05
5.43 × 7
InstaForex-Europe.com
15.58 × 52
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Account Beginner
1000 USD pro Monat
-9%
0
0
USD
725
USD
114
100%
590
88%
98%
0.87
-0.47
USD
68%
1:500
