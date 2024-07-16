Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VantageInternational-Live 9" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

GlobalPrime-Demo 0.00 × 1 TMGM.TradeMax-Live8 0.00 × 3 ICMarketsSC-Live33 0.00 × 2 BlackBullMarkets-Live 0.00 × 3 ICMarketsSC-Live10 0.00 × 1 VantageInternational-Live 11 0.55 × 2099 VantageInternational-Live 3 1.34 × 169 Ava-Real 3 2.41 × 140 MEXAtlantic-Real-2 2.61 × 380 FxPro.com-Real05 5.43 × 7 InstaForex-Europe.com 15.58 × 52