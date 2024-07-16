SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Account Beginner
Man Pan Cheung

Account Beginner

Man Pan Cheung
0 comentarios
113 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 1000 USD al mes
incremento desde 2023 -9%
VantageInternational-Live 9
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
589
Transacciones Rentables:
524 (88.96%)
Transacciones Irrentables:
65 (11.04%)
Mejor transacción:
59.74 USD
Peor transacción:
-259.00 USD
Beneficio Bruto:
1 880.30 USD (81 988 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 156.29 USD (76 049 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
64 (188.35 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
188.35 USD (64)
Ratio de Sharpe:
-0.01
Actividad comercial:
97.55%
Carga máxima del depósito:
27.97%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
10
Tiempo medio de espera:
4 días
Factor de Recuperación:
-0.27
Transacciones Largas:
290 (49.24%)
Transacciones Cortas:
299 (50.76%)
Factor de Beneficio:
0.87
Beneficio Esperado:
-0.47 USD
Beneficio medio:
3.59 USD
Pérdidas medias:
-33.17 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
9 (-347.03 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-401.33 USD (2)
Crecimiento al mes:
7.30%
Pronóstico anual:
88.54%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
683.06 USD
Máxima:
1 030.09 USD (55.77%)
Reducción relativa:
De balance:
67.81% (1 030.09 USD)
De fondos:
63.55% (305.43 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD 177
USDCAD 152
CADCHF 70
NZDCHF 52
GBPUSD 52
AUDNZD 45
EURGBP 41
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD -20
USDCAD -9
CADCHF -92
NZDCHF -189
GBPUSD -43
AUDNZD -7
EURGBP 83
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD -1.5K
USDCAD 1.8K
CADCHF 5.5K
NZDCHF -3.2K
GBPUSD -1.8K
AUDNZD 1.1K
EURGBP 4.3K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +59.74 USD
Peor transacción: -259 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 64
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +188.35 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -347.03 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageInternational-Live 9" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

GlobalPrime-Demo
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
VantageInternational-Live 11
0.55 × 2092
VantageInternational-Live 3
1.36 × 169
Ava-Real 3
2.41 × 140
MEXAtlantic-Real-2
2.61 × 380
FxPro.com-Real05
5.43 × 7
InstaForex-Europe.com
15.58 × 52
