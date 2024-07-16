- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
589
Transacciones Rentables:
524 (88.96%)
Transacciones Irrentables:
65 (11.04%)
Mejor transacción:
59.74 USD
Peor transacción:
-259.00 USD
Beneficio Bruto:
1 880.30 USD (81 988 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 156.29 USD (76 049 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
64 (188.35 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
188.35 USD (64)
Ratio de Sharpe:
-0.01
Actividad comercial:
97.55%
Carga máxima del depósito:
27.97%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
10
Tiempo medio de espera:
4 días
Factor de Recuperación:
-0.27
Transacciones Largas:
290 (49.24%)
Transacciones Cortas:
299 (50.76%)
Factor de Beneficio:
0.87
Beneficio Esperado:
-0.47 USD
Beneficio medio:
3.59 USD
Pérdidas medias:
-33.17 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
9 (-347.03 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-401.33 USD (2)
Crecimiento al mes:
7.30%
Pronóstico anual:
88.54%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
683.06 USD
Máxima:
1 030.09 USD (55.77%)
Reducción relativa:
De balance:
67.81% (1 030.09 USD)
De fondos:
63.55% (305.43 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURUSD
|177
|USDCAD
|152
|CADCHF
|70
|NZDCHF
|52
|GBPUSD
|52
|AUDNZD
|45
|EURGBP
|41
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURUSD
|-20
|USDCAD
|-9
|CADCHF
|-92
|NZDCHF
|-189
|GBPUSD
|-43
|AUDNZD
|-7
|EURGBP
|83
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURUSD
|-1.5K
|USDCAD
|1.8K
|CADCHF
|5.5K
|NZDCHF
|-3.2K
|GBPUSD
|-1.8K
|AUDNZD
|1.1K
|EURGBP
|4.3K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +59.74 USD
Peor transacción: -259 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 64
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +188.35 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -347.03 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageInternational-Live 9" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
GlobalPrime-Demo
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 11
|0.55 × 2092
|
VantageInternational-Live 3
|1.36 × 169
|
Ava-Real 3
|2.41 × 140
|
MEXAtlantic-Real-2
|2.61 × 380
|
FxPro.com-Real05
|5.43 × 7
|
InstaForex-Europe.com
|15.58 × 52
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
1000 USD al mes
-9%
0
0
USD
USD
724
USD
USD
113
100%
589
88%
98%
0.87
-0.47
USD
USD
68%
1:500