- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
616
Kârla kapanan işlemler:
512 (83.11%)
Zararla kapanan işlemler:
104 (16.88%)
En iyi işlem:
78.28 USD
En kötü işlem:
-490.89 USD
Brüt kâr:
7 017.96 USD (1 995 474 pips)
Brüt zarar:
-2 589.29 USD (480 588 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
35 (252.34 USD)
Maksimum ardışık kâr:
328.24 USD (24)
Sharpe oranı:
0.26
Alım-satım etkinliği:
7.88%
Maks. mevduat yükü:
17.34%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
4.65
Alış işlemleri:
228 (37.01%)
Satış işlemleri:
388 (62.99%)
Kâr faktörü:
2.71
Beklenen getiri:
7.19 USD
Ortalama kâr:
13.71 USD
Ortalama zarar:
-24.90 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-319.28 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-920.93 USD (2)
Aylık büyüme:
11.23%
Yıllık tahmin:
136.23%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
185.47 USD
Maksimum:
951.90 USD (15.28%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
23.81% (951.90 USD)
Varlığa göre:
33.73% (1 338.14 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|266
|BTCUSD
|119
|USOIL
|82
|EURUSD
|52
|USDJPY
|21
|GBPUSD
|8
|USDCHF
|8
|EURGBP
|8
|NZDCAD
|7
|EURJPY
|6
|USDCAD
|6
|AUDCHF
|5
|AUDUSD
|5
|EURCHF
|4
|GBPAUD
|3
|AUDCAD
|3
|AUDNZD
|3
|GBPCHF
|2
|CHFJPY
|2
|EURCAD
|2
|NZDUSD
|2
|CADCHF
|1
|US500
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|2K
|BTCUSD
|1.2K
|USOIL
|710
|EURUSD
|226
|USDJPY
|97
|GBPUSD
|20
|USDCHF
|48
|EURGBP
|-8
|NZDCAD
|14
|EURJPY
|24
|USDCAD
|32
|AUDCHF
|15
|AUDUSD
|-1
|EURCHF
|10
|GBPAUD
|12
|AUDCAD
|2
|AUDNZD
|11
|GBPCHF
|17
|CHFJPY
|-4
|EURCAD
|5
|NZDUSD
|-6
|CADCHF
|5
|US500
|0
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|261K
|BTCUSD
|1.2M
|USOIL
|7.4K
|EURUSD
|2.6K
|USDJPY
|1.7K
|GBPUSD
|266
|USDCHF
|402
|EURGBP
|26
|NZDCAD
|236
|EURJPY
|370
|USDCAD
|405
|AUDCHF
|146
|AUDUSD
|22
|EURCHF
|94
|GBPAUD
|184
|AUDCAD
|52
|AUDNZD
|251
|GBPCHF
|129
|CHFJPY
|-27
|EURCAD
|73
|NZDUSD
|-47
|CADCHF
|37
|US500
|63
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +78.28 USD
En kötü işlem: -491 USD
Maksimum ardışık kazanç: 24
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +252.34 USD
Maksimum ardışık zarar: -319.28 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real9" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 6
|
CMCMarkets1-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 9
|
VantageGlobalPrime-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 3
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 3
|
SwitchMarkets-Real
|0.00 × 1
|
HFMarketsSV-Live Server 7
|0.00 × 1
|
EnviLLC-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
RoboForex-Pro-2
|0.00 × 1
|
FXCM-CADReal01
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.20 × 5
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.25 × 8
|
Exness-Real26
|0.25 × 4
|
ICMarketsSC-Live24
|0.36 × 25
|
EagleFX-Live
|0.50 × 6
|
Darwinex-Live-2
|0.56 × 9
|
Exness-Real9
|0.57 × 471
|
Exness-Real25
|0.57 × 173
|
ICMarketsSC-Live18
|0.60 × 42
|
ThreeTraderLimited-Live02
|0.66 × 29
|
ICMarketsSC-Live06
|0.70 × 86
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
427%
1
5.4K
USD
USD
2.7K
USD
USD
67
0%
616
83%
8%
2.71
7.19
USD
USD
34%
1:500
Very bad signal, huge crash loss after a few days, unreliable.
Due to broker house difffrence symbol for oil and some symbol diff from provider. lot trades not open at my broker site.
I have been using this signal for a week now, very happy with the results so far, low draw down, hopefully Kuan can keep up the good work.
Very good signal.