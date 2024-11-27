SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Spruce Followwave
Kuan Kuan Fu

Spruce Followwave

Kuan Kuan Fu
4 inceleme
Güvenilirlik
67 hafta
1 / 5.4K USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 427%
Exness-Real9
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
616
Kârla kapanan işlemler:
512 (83.11%)
Zararla kapanan işlemler:
104 (16.88%)
En iyi işlem:
78.28 USD
En kötü işlem:
-490.89 USD
Brüt kâr:
7 017.96 USD (1 995 474 pips)
Brüt zarar:
-2 589.29 USD (480 588 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
35 (252.34 USD)
Maksimum ardışık kâr:
328.24 USD (24)
Sharpe oranı:
0.26
Alım-satım etkinliği:
7.88%
Maks. mevduat yükü:
17.34%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
4.65
Alış işlemleri:
228 (37.01%)
Satış işlemleri:
388 (62.99%)
Kâr faktörü:
2.71
Beklenen getiri:
7.19 USD
Ortalama kâr:
13.71 USD
Ortalama zarar:
-24.90 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-319.28 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-920.93 USD (2)
Aylık büyüme:
11.23%
Yıllık tahmin:
136.23%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
185.47 USD
Maksimum:
951.90 USD (15.28%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
23.81% (951.90 USD)
Varlığa göre:
33.73% (1 338.14 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 266
BTCUSD 119
USOIL 82
EURUSD 52
USDJPY 21
GBPUSD 8
USDCHF 8
EURGBP 8
NZDCAD 7
EURJPY 6
USDCAD 6
AUDCHF 5
AUDUSD 5
EURCHF 4
GBPAUD 3
AUDCAD 3
AUDNZD 3
GBPCHF 2
CHFJPY 2
EURCAD 2
NZDUSD 2
CADCHF 1
US500 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 2K
BTCUSD 1.2K
USOIL 710
EURUSD 226
USDJPY 97
GBPUSD 20
USDCHF 48
EURGBP -8
NZDCAD 14
EURJPY 24
USDCAD 32
AUDCHF 15
AUDUSD -1
EURCHF 10
GBPAUD 12
AUDCAD 2
AUDNZD 11
GBPCHF 17
CHFJPY -4
EURCAD 5
NZDUSD -6
CADCHF 5
US500 0
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 261K
BTCUSD 1.2M
USOIL 7.4K
EURUSD 2.6K
USDJPY 1.7K
GBPUSD 266
USDCHF 402
EURGBP 26
NZDCAD 236
EURJPY 370
USDCAD 405
AUDCHF 146
AUDUSD 22
EURCHF 94
GBPAUD 184
AUDCAD 52
AUDNZD 251
GBPCHF 129
CHFJPY -27
EURCAD 73
NZDUSD -47
CADCHF 37
US500 63
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +78.28 USD
En kötü işlem: -491 USD
Maksimum ardışık kazanç: 24
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +252.34 USD
Maksimum ardışık zarar: -319.28 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real9" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

HantecMarkets-Server1
0.00 × 6
CMCMarkets1-Live
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
VantageInternational-Live 12
0.00 × 9
VantageGlobalPrime-Live
0.00 × 1
RoboForex-Pro
0.00 × 1
MaxrichGroup-Real
0.00 × 3
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 3
SwitchMarkets-Real
0.00 × 1
HFMarketsSV-Live Server 7
0.00 × 1
EnviLLC-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
RoboForex-Pro-2
0.00 × 1
FXCM-CADReal01
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Demo
0.20 × 5
ForexTimeFXTM-ECN2
0.25 × 8
Exness-Real26
0.25 × 4
ICMarketsSC-Live24
0.36 × 25
EagleFX-Live
0.50 × 6
Darwinex-Live-2
0.56 × 9
Exness-Real9
0.57 × 471
Exness-Real25
0.57 × 173
ICMarketsSC-Live18
0.60 × 42
ThreeTraderLimited-Live02
0.66 × 29
ICMarketsSC-Live06
0.70 × 86
158 daha fazla...
Ortalama derecelendirme:
Thomas Gerard Dings
524
Thomas Gerard Dings 2024.11.27 08:27 
 

Very bad signal, huge crash loss after a few days, unreliable.

Lim Soon Cheng
396
Lim Soon Cheng 2024.10.25 23:07 
 

Due to broker house difffrence symbol for oil and some symbol diff from provider. lot trades not open at my broker site.

Wesley Vanderploeg
1227
Wesley Vanderploeg 2024.10.12 19:23 
 

I have been using this signal for a week now, very happy with the results so far, low draw down, hopefully Kuan can keep up the good work.

babyschimmerlos
12556
babyschimmerlos 2024.09.14 18:38 
 

Very good signal.

2025.06.29 12:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.23 11:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.13 00:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.12 13:01
No swaps are charged
2025.06.12 13:01
No swaps are charged
2025.06.11 20:16
No swaps are charged on the signal account
2025.06.11 01:30
No swaps are charged
2025.06.11 01:30
No swaps are charged
2025.06.10 09:00
No swaps are charged on the signal account
2025.06.02 06:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.26 10:54
No swaps are charged
2025.05.26 10:54
No swaps are charged
2025.05.23 12:38
No swaps are charged on the signal account
2025.05.20 08:09
No swaps are charged
2025.05.20 08:09
No swaps are charged
2025.05.19 13:02
No swaps are charged on the signal account
2025.05.15 08:30
No swaps are charged
2025.05.15 08:30
No swaps are charged
2025.05.14 11:34
No swaps are charged on the signal account
2025.05.14 08:37
No swaps are charged
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Spruce Followwave
Ayda 30 USD
427%
1
5.4K
USD
2.7K
USD
67
0%
616
83%
8%
2.71
7.19
USD
34%
1:500
Kopyala

