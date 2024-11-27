SegnaliSezioni
Kuan Kuan Fu

Spruce Followwave

Kuan Kuan Fu
4 recensioni
Affidabilità
67 settimane
1 / 5.4K USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 427%
Exness-Real9
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
616
Profit Trade:
512 (83.11%)
Loss Trade:
104 (16.88%)
Best Trade:
78.28 USD
Worst Trade:
-490.89 USD
Profitto lordo:
7 017.96 USD (1 995 474 pips)
Perdita lorda:
-2 589.29 USD (480 588 pips)
Vincite massime consecutive:
35 (252.34 USD)
Massimo profitto consecutivo:
328.24 USD (24)
Indice di Sharpe:
0.26
Attività di trading:
7.88%
Massimo carico di deposito:
17.34%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
4.65
Long Trade:
228 (37.01%)
Short Trade:
388 (62.99%)
Fattore di profitto:
2.71
Profitto previsto:
7.19 USD
Profitto medio:
13.71 USD
Perdita media:
-24.90 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-319.28 USD)
Massima perdita consecutiva:
-920.93 USD (2)
Crescita mensile:
11.23%
Previsione annuale:
136.23%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
185.47 USD
Massimale:
951.90 USD (15.28%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
23.81% (951.90 USD)
Per equità:
33.73% (1 338.14 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 266
BTCUSD 119
USOIL 82
EURUSD 52
USDJPY 21
GBPUSD 8
USDCHF 8
EURGBP 8
NZDCAD 7
EURJPY 6
USDCAD 6
AUDCHF 5
AUDUSD 5
EURCHF 4
GBPAUD 3
AUDCAD 3
AUDNZD 3
GBPCHF 2
CHFJPY 2
EURCAD 2
NZDUSD 2
CADCHF 1
US500 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 2K
BTCUSD 1.2K
USOIL 710
EURUSD 226
USDJPY 97
GBPUSD 20
USDCHF 48
EURGBP -8
NZDCAD 14
EURJPY 24
USDCAD 32
AUDCHF 15
AUDUSD -1
EURCHF 10
GBPAUD 12
AUDCAD 2
AUDNZD 11
GBPCHF 17
CHFJPY -4
EURCAD 5
NZDUSD -6
CADCHF 5
US500 0
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 261K
BTCUSD 1.2M
USOIL 7.4K
EURUSD 2.6K
USDJPY 1.7K
GBPUSD 266
USDCHF 402
EURGBP 26
NZDCAD 236
EURJPY 370
USDCAD 405
AUDCHF 146
AUDUSD 22
EURCHF 94
GBPAUD 184
AUDCAD 52
AUDNZD 251
GBPCHF 129
CHFJPY -27
EURCAD 73
NZDUSD -47
CADCHF 37
US500 63
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +78.28 USD
Worst Trade: -491 USD
Vincite massime consecutive: 24
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +252.34 USD
Massima perdita consecutiva: -319.28 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real9" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

HantecMarkets-Server1
0.00 × 6
CMCMarkets1-Live
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
VantageInternational-Live 12
0.00 × 9
VantageGlobalPrime-Live
0.00 × 1
RoboForex-Pro
0.00 × 1
MaxrichGroup-Real
0.00 × 3
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 3
SwitchMarkets-Real
0.00 × 1
HFMarketsSV-Live Server 7
0.00 × 1
EnviLLC-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
RoboForex-Pro-2
0.00 × 1
FXCM-CADReal01
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Demo
0.20 × 5
ForexTimeFXTM-ECN2
0.25 × 8
Exness-Real26
0.25 × 4
ICMarketsSC-Live24
0.36 × 25
EagleFX-Live
0.50 × 6
Darwinex-Live-2
0.56 × 9
Exness-Real9
0.57 × 471
Exness-Real25
0.57 × 173
ICMarketsSC-Live18
0.60 × 42
ThreeTraderLimited-Live02
0.66 × 29
ICMarketsSC-Live06
0.70 × 86
158 più
Valutazione media:
Thomas Gerard Dings
524
Thomas Gerard Dings 2024.11.27 08:27 
 

Very bad signal, huge crash loss after a few days, unreliable.

Lim Soon Cheng
396
Lim Soon Cheng 2024.10.25 23:07 
 

Due to broker house difffrence symbol for oil and some symbol diff from provider. lot trades not open at my broker site.

Wesley Vanderploeg
1227
Wesley Vanderploeg 2024.10.12 19:23 
 

I have been using this signal for a week now, very happy with the results so far, low draw down, hopefully Kuan can keep up the good work.

babyschimmerlos
12556
babyschimmerlos 2024.09.14 18:38 
 

Very good signal.

2025.06.29 12:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.23 11:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.13 00:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.12 13:01
No swaps are charged
2025.06.12 13:01
No swaps are charged
2025.06.11 20:16
No swaps are charged on the signal account
2025.06.11 01:30
No swaps are charged
2025.06.11 01:30
No swaps are charged
2025.06.10 09:00
No swaps are charged on the signal account
2025.06.02 06:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.26 10:54
No swaps are charged
2025.05.26 10:54
No swaps are charged
2025.05.23 12:38
No swaps are charged on the signal account
2025.05.20 08:09
No swaps are charged
2025.05.20 08:09
No swaps are charged
2025.05.19 13:02
No swaps are charged on the signal account
2025.05.15 08:30
No swaps are charged
2025.05.15 08:30
No swaps are charged
2025.05.14 11:34
No swaps are charged on the signal account
2025.05.14 08:37
No swaps are charged
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Spruce Followwave
30USD al mese
427%
1
5.4K
USD
2.7K
USD
67
0%
616
83%
8%
2.71
7.19
USD
34%
1:500
Copia

