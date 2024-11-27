- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
705
盈利交易:
592 (83.97%)
亏损交易:
113 (16.03%)
最好交易:
419.24 USD
最差交易:
-490.89 USD
毛利:
9 808.69 USD (2 522 920 pips)
毛利亏损:
-3 062.56 USD (523 098 pips)
最大连续赢利:
35 (252.34 USD)
最大连续盈利:
1 588.82 USD (16)
夏普比率:
0.27
交易活动:
12.94%
最大入金加载:
17.34%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
6
平均持有时间:
3 小时
采收率:
7.09
长期交易:
258 (36.60%)
短期交易:
447 (63.40%)
利润因子:
3.20
预期回报:
9.57 USD
平均利润:
16.57 USD
平均损失:
-27.10 USD
最大连续失误:
8 (-319.28 USD)
最大连续亏损:
-920.93 USD (2)
每月增长:
16.94%
年度预测:
205.59%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
185.47 USD
最大值:
951.90 USD (15.28%)
相对跌幅:
结余:
23.81% (951.90 USD)
净值:
63.88% (1 775.54 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|308
|BTCUSD
|130
|USOIL
|99
|EURUSD
|52
|USDJPY
|21
|GBPUSD
|11
|USDCHF
|10
|EURGBP
|10
|USDCAD
|8
|EURJPY
|7
|NZDCAD
|7
|AUDUSD
|6
|AUDCHF
|5
|GBPAUD
|5
|EURCHF
|4
|XAGUSD
|4
|CHFJPY
|3
|AUDCAD
|3
|AUDNZD
|3
|NZDUSD
|3
|GBPCHF
|2
|EURCAD
|2
|CADCHF
|1
|US500
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|3.7K
|BTCUSD
|1.5K
|USOIL
|824
|EURUSD
|226
|USDJPY
|97
|GBPUSD
|30
|USDCHF
|52
|EURGBP
|-2
|USDCAD
|-15
|EURJPY
|28
|NZDCAD
|14
|AUDUSD
|3
|AUDCHF
|15
|GBPAUD
|24
|EURCHF
|10
|XAGUSD
|213
|CHFJPY
|-2
|AUDCAD
|2
|AUDNZD
|11
|NZDUSD
|5
|GBPCHF
|17
|EURCAD
|5
|CADCHF
|5
|US500
|0
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|430K
|BTCUSD
|1.6M
|USOIL
|8.7K
|EURUSD
|2.6K
|USDJPY
|1.7K
|GBPUSD
|391
|USDCHF
|443
|EURGBP
|78
|USDCAD
|-215
|EURJPY
|432
|NZDCAD
|236
|AUDUSD
|65
|AUDCHF
|146
|GBPAUD
|388
|EURCHF
|94
|XAGUSD
|470
|CHFJPY
|17
|AUDCAD
|52
|AUDNZD
|251
|NZDUSD
|62
|GBPCHF
|129
|EURCAD
|73
|CADCHF
|37
|US500
|63
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +419.24 USD
最差交易: -491 USD
最大连续赢利: 16
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +252.34 USD
最大连续亏损: -319.28 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-Real9 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 6
|
CMCMarkets1-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
FXCM-CADReal01
|0.00 × 1
|
SwitchMarkets-Real
|0.00 × 1
|
VantageGlobalPrime-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 9
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 3
|
RoboForex-Pro-2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
HFMarketsSV-Live Server 7
|0.00 × 1
|
EnviLLC-Live
|0.00 × 1
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 3
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.20 × 5
|
Exness-Real26
|0.25 × 4
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.25 × 8
|
ICMarketsSC-Live24
|0.36 × 25
|
EagleFX-Live
|0.50 × 6
|
Darwinex-Live-2
|0.56 × 9
|
Exness-Real9
|0.57 × 472
|
Exness-Real25
|0.57 × 173
|
ICMarketsSC-Live18
|0.60 × 42
|
ThreeTraderLimited-Live02
|0.66 × 29
|
ICMarketsSC-Live06
|0.70 × 86
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
990%
0
0
USD
USD
3.1K
USD
USD
80
0%
705
83%
13%
3.20
9.57
USD
USD
64%
1:500
Very bad signal, huge crash loss after a few days, unreliable.
Due to broker house difffrence symbol for oil and some symbol diff from provider. lot trades not open at my broker site.
I have been using this signal for a week now, very happy with the results so far, low draw down, hopefully Kuan can keep up the good work.
Very good signal.