Kuan Kuan Fu

Spruce Followwave

Kuan Kuan Fu
4条评论
可靠性
80
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2024 990%
Exness-Real9
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
705
盈利交易:
592 (83.97%)
亏损交易:
113 (16.03%)
最好交易:
419.24 USD
最差交易:
-490.89 USD
毛利:
9 808.69 USD (2 522 920 pips)
毛利亏损:
-3 062.56 USD (523 098 pips)
最大连续赢利:
35 (252.34 USD)
最大连续盈利:
1 588.82 USD (16)
夏普比率:
0.27
交易活动:
12.94%
最大入金加载:
17.34%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
6
平均持有时间:
3 小时
采收率:
7.09
长期交易:
258 (36.60%)
短期交易:
447 (63.40%)
利润因子:
3.20
预期回报:
9.57 USD
平均利润:
16.57 USD
平均损失:
-27.10 USD
最大连续失误:
8 (-319.28 USD)
最大连续亏损:
-920.93 USD (2)
每月增长:
16.94%
年度预测:
205.59%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
185.47 USD
最大值:
951.90 USD (15.28%)
相对跌幅:
结余:
23.81% (951.90 USD)
净值:
63.88% (1 775.54 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 308
BTCUSD 130
USOIL 99
EURUSD 52
USDJPY 21
GBPUSD 11
USDCHF 10
EURGBP 10
USDCAD 8
EURJPY 7
NZDCAD 7
AUDUSD 6
AUDCHF 5
GBPAUD 5
EURCHF 4
XAGUSD 4
CHFJPY 3
AUDCAD 3
AUDNZD 3
NZDUSD 3
GBPCHF 2
EURCAD 2
CADCHF 1
US500 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 3.7K
BTCUSD 1.5K
USOIL 824
EURUSD 226
USDJPY 97
GBPUSD 30
USDCHF 52
EURGBP -2
USDCAD -15
EURJPY 28
NZDCAD 14
AUDUSD 3
AUDCHF 15
GBPAUD 24
EURCHF 10
XAGUSD 213
CHFJPY -2
AUDCAD 2
AUDNZD 11
NZDUSD 5
GBPCHF 17
EURCAD 5
CADCHF 5
US500 0
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 430K
BTCUSD 1.6M
USOIL 8.7K
EURUSD 2.6K
USDJPY 1.7K
GBPUSD 391
USDCHF 443
EURGBP 78
USDCAD -215
EURJPY 432
NZDCAD 236
AUDUSD 65
AUDCHF 146
GBPAUD 388
EURCHF 94
XAGUSD 470
CHFJPY 17
AUDCAD 52
AUDNZD 251
NZDUSD 62
GBPCHF 129
EURCAD 73
CADCHF 37
US500 63
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +419.24 USD
最差交易: -491 USD
最大连续赢利: 16
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +252.34 USD
最大连续亏损: -319.28 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-Real9 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

HantecMarkets-Server1
0.00 × 6
CMCMarkets1-Live
0.00 × 1
RoboForex-Pro
0.00 × 1
FXCM-CADReal01
0.00 × 1
SwitchMarkets-Real
0.00 × 1
VantageGlobalPrime-Live
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
VantageInternational-Live 12
0.00 × 9
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 3
RoboForex-Pro-2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
HFMarketsSV-Live Server 7
0.00 × 1
EnviLLC-Live
0.00 × 1
MaxrichGroup-Real
0.00 × 3
TradeMaxGlobal-Demo
0.20 × 5
Exness-Real26
0.25 × 4
ForexTimeFXTM-ECN2
0.25 × 8
ICMarketsSC-Live24
0.36 × 25
EagleFX-Live
0.50 × 6
Darwinex-Live-2
0.56 × 9
Exness-Real9
0.57 × 472
Exness-Real25
0.57 × 173
ICMarketsSC-Live18
0.60 × 42
ThreeTraderLimited-Live02
0.66 × 29
ICMarketsSC-Live06
0.70 × 86
平均等级:
Thomas Gerard Dings
524
Thomas Gerard Dings 2024.11.27 08:27 
 

Very bad signal, huge crash loss after a few days, unreliable.

Lim Soon Cheng
413
Lim Soon Cheng 2024.10.25 23:07 
 

Due to broker house difffrence symbol for oil and some symbol diff from provider. lot trades not open at my broker site.

Wesley Vanderploeg
1249
Wesley Vanderploeg 2024.10.12 19:23 
 

I have been using this signal for a week now, very happy with the results so far, low draw down, hopefully Kuan can keep up the good work.

babyschimmerlos
12946
babyschimmerlos 2024.09.14 18:38 
 

Very good signal.

2025.12.12 14:32
No swaps are charged on the signal account
2025.11.13 12:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.17 08:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 08:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.17 03:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 02:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.16 21:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.14 05:50
No swaps are charged
2025.10.14 05:50
No swaps are charged
2025.10.10 19:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.10 14:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.10 10:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.10 07:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.10 02:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.09 14:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.08 09:33
No swaps are charged on the signal account
2025.10.08 08:33
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.10.08 04:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.07 20:03
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.10.07 17:54
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Spruce Followwave
每月30 USD
990%
0
0
USD
3.1K
USD
80
0%
705
83%
13%
3.20
9.57
USD
64%
1:500
如果您还没有安装平台，您可以在这里下载