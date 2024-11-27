СигналыРазделы
Kuan Kuan Fu

Spruce Followwave

Kuan Kuan Fu
4 отзыва
Надежность
80 недель
0 / 0 USD
прирост с 2024 962%
Exness-Real9
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
704
Прибыльных трейдов:
591 (83.94%)
Убыточных трейдов:
113 (16.05%)
Лучший трейд:
419.24 USD
Худший трейд:
-490.89 USD
Общая прибыль:
9 729.89 USD (2 522 762 pips)
Общий убыток:
-3 062.56 USD (523 098 pips)
Макс. серия выигрышей:
35 (252.34 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 588.82 USD (16)
Коэффициент Шарпа:
0.27
Торговая активность:
12.94%
Макс. загрузка депозита:
17.34%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
7.00
Длинных трейдов:
258 (36.65%)
Коротких трейдов:
446 (63.35%)
Профит фактор:
3.18
Мат. ожидание:
9.47 USD
Средняя прибыль:
16.46 USD
Средний убыток:
-27.10 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-319.28 USD)
Макс. убыток в серии:
-920.93 USD (2)
Прирост в месяц:
15.84%
Годовой прогноз:
192.17%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
185.47 USD
Максимальная:
951.90 USD (15.28%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
23.81% (951.90 USD)
По эквити:
63.88% (1 775.54 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 308
BTCUSD 130
USOIL 99
EURUSD 52
USDJPY 21
GBPUSD 11
USDCHF 10
EURGBP 10
USDCAD 8
EURJPY 7
NZDCAD 7
AUDUSD 6
AUDCHF 5
GBPAUD 5
EURCHF 4
CHFJPY 3
AUDCAD 3
AUDNZD 3
NZDUSD 3
XAGUSD 3
GBPCHF 2
EURCAD 2
CADCHF 1
US500 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 3.7K
BTCUSD 1.5K
USOIL 824
EURUSD 226
USDJPY 97
GBPUSD 30
USDCHF 52
EURGBP -2
USDCAD -15
EURJPY 28
NZDCAD 14
AUDUSD 3
AUDCHF 15
GBPAUD 24
EURCHF 10
CHFJPY -2
AUDCAD 2
AUDNZD 11
NZDUSD 5
XAGUSD 134
GBPCHF 17
EURCAD 5
CADCHF 5
US500 0
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 430K
BTCUSD 1.6M
USOIL 8.7K
EURUSD 2.6K
USDJPY 1.7K
GBPUSD 391
USDCHF 443
EURGBP 78
USDCAD -215
EURJPY 432
NZDCAD 236
AUDUSD 65
AUDCHF 146
GBPAUD 388
EURCHF 94
CHFJPY 17
AUDCAD 52
AUDNZD 251
NZDUSD 62
XAGUSD 312
GBPCHF 129
EURCAD 73
CADCHF 37
US500 63
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +419.24 USD
Худший трейд: -491 USD
Макс. серия выигрышей: 16
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +252.34 USD
Макс. убыток в серии: -319.28 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real9" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

HantecMarkets-Server1
0.00 × 6
CMCMarkets1-Live
0.00 × 1
RoboForex-Pro
0.00 × 1
FXCM-CADReal01
0.00 × 1
SwitchMarkets-Real
0.00 × 1
VantageGlobalPrime-Live
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
VantageInternational-Live 12
0.00 × 9
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 3
RoboForex-Pro-2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
HFMarketsSV-Live Server 7
0.00 × 1
EnviLLC-Live
0.00 × 1
MaxrichGroup-Real
0.00 × 3
TradeMaxGlobal-Demo
0.20 × 5
Exness-Real26
0.25 × 4
ForexTimeFXTM-ECN2
0.25 × 8
ICMarketsSC-Live24
0.36 × 25
EagleFX-Live
0.50 × 6
Darwinex-Live-2
0.56 × 9
Exness-Real9
0.57 × 472
Exness-Real25
0.57 × 173
ICMarketsSC-Live18
0.60 × 42
ThreeTraderLimited-Live02
0.66 × 29
ICMarketsSC-Live06
0.70 × 86
еще 159...
Средняя оценка:
Thomas Gerard Dings
524
Thomas Gerard Dings 2024.11.27 08:27 
 

Very bad signal, huge crash loss after a few days, unreliable.

Lim Soon Cheng
413
Lim Soon Cheng 2024.10.25 23:07 
 

Due to broker house difffrence symbol for oil and some symbol diff from provider. lot trades not open at my broker site.

Wesley Vanderploeg
1249
Wesley Vanderploeg 2024.10.12 19:23 
 

I have been using this signal for a week now, very happy with the results so far, low draw down, hopefully Kuan can keep up the good work.

babyschimmerlos
12946
babyschimmerlos 2024.09.14 18:38 
 

Very good signal.

2025.12.12 14:32
No swaps are charged on the signal account
2025.11.13 12:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.17 08:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 08:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.17 03:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 02:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.16 21:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.14 05:50
No swaps are charged
2025.10.14 05:50
No swaps are charged
2025.10.10 19:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.10 14:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.10 10:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.10 07:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.10 02:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.09 14:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.08 09:33
No swaps are charged on the signal account
2025.10.08 08:33
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.10.08 04:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.07 20:03
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.10.07 17:54
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
