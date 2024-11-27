- Прирост
Всего трейдов:
704
Прибыльных трейдов:
591 (83.94%)
Убыточных трейдов:
113 (16.05%)
Лучший трейд:
419.24 USD
Худший трейд:
-490.89 USD
Общая прибыль:
9 729.89 USD (2 522 762 pips)
Общий убыток:
-3 062.56 USD (523 098 pips)
Макс. серия выигрышей:
35 (252.34 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 588.82 USD (16)
Коэффициент Шарпа:
0.27
Торговая активность:
12.94%
Макс. загрузка депозита:
17.34%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
7.00
Длинных трейдов:
258 (36.65%)
Коротких трейдов:
446 (63.35%)
Профит фактор:
3.18
Мат. ожидание:
9.47 USD
Средняя прибыль:
16.46 USD
Средний убыток:
-27.10 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-319.28 USD)
Макс. убыток в серии:
-920.93 USD (2)
Прирост в месяц:
15.84%
Годовой прогноз:
192.17%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
185.47 USD
Максимальная:
951.90 USD (15.28%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
23.81% (951.90 USD)
По эквити:
63.88% (1 775.54 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|308
|BTCUSD
|130
|USOIL
|99
|EURUSD
|52
|USDJPY
|21
|GBPUSD
|11
|USDCHF
|10
|EURGBP
|10
|USDCAD
|8
|EURJPY
|7
|NZDCAD
|7
|AUDUSD
|6
|AUDCHF
|5
|GBPAUD
|5
|EURCHF
|4
|CHFJPY
|3
|AUDCAD
|3
|AUDNZD
|3
|NZDUSD
|3
|XAGUSD
|3
|GBPCHF
|2
|EURCAD
|2
|CADCHF
|1
|US500
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|3.7K
|BTCUSD
|1.5K
|USOIL
|824
|EURUSD
|226
|USDJPY
|97
|GBPUSD
|30
|USDCHF
|52
|EURGBP
|-2
|USDCAD
|-15
|EURJPY
|28
|NZDCAD
|14
|AUDUSD
|3
|AUDCHF
|15
|GBPAUD
|24
|EURCHF
|10
|CHFJPY
|-2
|AUDCAD
|2
|AUDNZD
|11
|NZDUSD
|5
|XAGUSD
|134
|GBPCHF
|17
|EURCAD
|5
|CADCHF
|5
|US500
|0
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|430K
|BTCUSD
|1.6M
|USOIL
|8.7K
|EURUSD
|2.6K
|USDJPY
|1.7K
|GBPUSD
|391
|USDCHF
|443
|EURGBP
|78
|USDCAD
|-215
|EURJPY
|432
|NZDCAD
|236
|AUDUSD
|65
|AUDCHF
|146
|GBPAUD
|388
|EURCHF
|94
|CHFJPY
|17
|AUDCAD
|52
|AUDNZD
|251
|NZDUSD
|62
|XAGUSD
|312
|GBPCHF
|129
|EURCAD
|73
|CADCHF
|37
|US500
|63
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +419.24 USD
Худший трейд: -491 USD
Макс. серия выигрышей: 16
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +252.34 USD
Макс. убыток в серии: -319.28 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real9" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 6
|
CMCMarkets1-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
FXCM-CADReal01
|0.00 × 1
|
SwitchMarkets-Real
|0.00 × 1
|
VantageGlobalPrime-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 9
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 3
|
RoboForex-Pro-2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
HFMarketsSV-Live Server 7
|0.00 × 1
|
EnviLLC-Live
|0.00 × 1
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 3
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.20 × 5
|
Exness-Real26
|0.25 × 4
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.25 × 8
|
ICMarketsSC-Live24
|0.36 × 25
|
EagleFX-Live
|0.50 × 6
|
Darwinex-Live-2
|0.56 × 9
|
Exness-Real9
|0.57 × 472
|
Exness-Real25
|0.57 × 173
|
ICMarketsSC-Live18
|0.60 × 42
|
ThreeTraderLimited-Live02
|0.66 × 29
|
ICMarketsSC-Live06
|0.70 × 86
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
962%
0
0
USD
USD
3K
USD
USD
80
0%
704
83%
13%
3.17
9.47
USD
USD
64%
1:500
Very bad signal, huge crash loss after a few days, unreliable.
Due to broker house difffrence symbol for oil and some symbol diff from provider. lot trades not open at my broker site.
I have been using this signal for a week now, very happy with the results so far, low draw down, hopefully Kuan can keep up the good work.
Very good signal.