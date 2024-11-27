- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
706
Gewinntrades:
593 (83.99%)
Verlusttrades:
113 (16.01%)
Bester Trade:
419.24 USD
Schlechtester Trade:
-490.89 USD
Bruttoprofit:
9 883.49 USD (2 523 070 pips)
Bruttoverlust:
-3 062.56 USD (523 098 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
35 (252.34 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 588.82 USD (16)
Sharpe Ratio:
0.28
Trading-Aktivität:
12.94%
Max deposit load:
17.34%
Letzter Trade:
11 Stunden
Trades pro Woche:
5
Durchschn. Haltezeit:
3 Stunden
Erholungsfaktor:
7.17
Long-Positionen:
258 (36.54%)
Short-Positionen:
448 (63.46%)
Profit-Faktor:
3.23
Mathematische Gewinnerwartung:
9.66 USD
Durchschnittlicher Profit:
16.67 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-27.10 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-319.28 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-920.93 USD (2)
Wachstum pro Monat :
17.28%
Jahresprognose:
209.67%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
185.47 USD
Maximaler:
951.90 USD (15.28%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
23.81% (951.90 USD)
Kapital:
63.88% (1 775.54 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|308
|BTCUSD
|130
|USOIL
|99
|EURUSD
|52
|USDJPY
|21
|GBPUSD
|11
|USDCHF
|10
|EURGBP
|10
|USDCAD
|8
|EURJPY
|7
|NZDCAD
|7
|AUDUSD
|6
|AUDCHF
|5
|GBPAUD
|5
|XAGUSD
|5
|EURCHF
|4
|CHFJPY
|3
|AUDCAD
|3
|AUDNZD
|3
|NZDUSD
|3
|GBPCHF
|2
|EURCAD
|2
|CADCHF
|1
|US500
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|3.7K
|BTCUSD
|1.5K
|USOIL
|824
|EURUSD
|226
|USDJPY
|97
|GBPUSD
|30
|USDCHF
|52
|EURGBP
|-2
|USDCAD
|-15
|EURJPY
|28
|NZDCAD
|14
|AUDUSD
|3
|AUDCHF
|15
|GBPAUD
|24
|XAGUSD
|287
|EURCHF
|10
|CHFJPY
|-2
|AUDCAD
|2
|AUDNZD
|11
|NZDUSD
|5
|GBPCHF
|17
|EURCAD
|5
|CADCHF
|5
|US500
|0
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|430K
|BTCUSD
|1.6M
|USOIL
|8.7K
|EURUSD
|2.6K
|USDJPY
|1.7K
|GBPUSD
|391
|USDCHF
|443
|EURGBP
|78
|USDCAD
|-215
|EURJPY
|432
|NZDCAD
|236
|AUDUSD
|65
|AUDCHF
|146
|GBPAUD
|388
|XAGUSD
|620
|EURCHF
|94
|CHFJPY
|17
|AUDCAD
|52
|AUDNZD
|251
|NZDUSD
|62
|GBPCHF
|129
|EURCAD
|73
|CADCHF
|37
|US500
|63
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +419.24 USD
Schlechtester Trade: -491 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 16
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +252.34 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -319.28 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-Real9" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 6
|
CMCMarkets1-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
FXCM-CADReal01
|0.00 × 1
|
SwitchMarkets-Real
|0.00 × 1
|
VantageGlobalPrime-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 9
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 3
|
RoboForex-Pro-2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
HFMarketsSV-Live Server 7
|0.00 × 1
|
EnviLLC-Live
|0.00 × 1
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 3
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.20 × 5
|
Exness-Real26
|0.25 × 4
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.25 × 8
|
ICMarketsSC-Live24
|0.36 × 25
|
EagleFX-Live
|0.50 × 6
|
Darwinex-Live-2
|0.56 × 9
|
Exness-Real9
|0.57 × 472
|
Exness-Real25
|0.57 × 173
|
ICMarketsSC-Live18
|0.60 × 42
|
ThreeTraderLimited-Live02
|0.66 × 29
|
ICMarketsSC-Live06
|0.70 × 86
noch 159 ...Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
1 017%
0
0
USD
USD
3.1K
USD
USD
81
0%
706
83%
13%
3.22
9.66
USD
USD
64%
1:500
Very bad signal, huge crash loss after a few days, unreliable.
Due to broker house difffrence symbol for oil and some symbol diff from provider. lot trades not open at my broker site.
I have been using this signal for a week now, very happy with the results so far, low draw down, hopefully Kuan can keep up the good work.
Very good signal.