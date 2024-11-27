- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
705
利益トレード:
592 (83.97%)
損失トレード:
113 (16.03%)
ベストトレード:
419.24 USD
最悪のトレード:
-490.89 USD
総利益:
9 808.69 USD (2 522 920 pips)
総損失:
-3 062.56 USD (523 098 pips)
最大連続の勝ち:
35 (252.34 USD)
最大連続利益:
1 588.82 USD (16)
シャープレシオ:
0.27
取引アクティビティ:
12.94%
最大入金額:
17.34%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
7.09
長いトレード:
258 (36.60%)
短いトレード:
447 (63.40%)
プロフィットファクター:
3.20
期待されたペイオフ:
9.57 USD
平均利益:
16.57 USD
平均損失:
-27.10 USD
最大連続の負け:
8 (-319.28 USD)
最大連続損失:
-920.93 USD (2)
月間成長:
16.94%
年間予想:
205.59%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
185.47 USD
最大の:
951.90 USD (15.28%)
比較ドローダウン:
残高による:
23.81% (951.90 USD)
エクイティによる:
63.88% (1 775.54 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|308
|BTCUSD
|130
|USOIL
|99
|EURUSD
|52
|USDJPY
|21
|GBPUSD
|11
|USDCHF
|10
|EURGBP
|10
|USDCAD
|8
|EURJPY
|7
|NZDCAD
|7
|AUDUSD
|6
|AUDCHF
|5
|GBPAUD
|5
|EURCHF
|4
|XAGUSD
|4
|CHFJPY
|3
|AUDCAD
|3
|AUDNZD
|3
|NZDUSD
|3
|GBPCHF
|2
|EURCAD
|2
|CADCHF
|1
|US500
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|3.7K
|BTCUSD
|1.5K
|USOIL
|824
|EURUSD
|226
|USDJPY
|97
|GBPUSD
|30
|USDCHF
|52
|EURGBP
|-2
|USDCAD
|-15
|EURJPY
|28
|NZDCAD
|14
|AUDUSD
|3
|AUDCHF
|15
|GBPAUD
|24
|EURCHF
|10
|XAGUSD
|213
|CHFJPY
|-2
|AUDCAD
|2
|AUDNZD
|11
|NZDUSD
|5
|GBPCHF
|17
|EURCAD
|5
|CADCHF
|5
|US500
|0
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|430K
|BTCUSD
|1.6M
|USOIL
|8.7K
|EURUSD
|2.6K
|USDJPY
|1.7K
|GBPUSD
|391
|USDCHF
|443
|EURGBP
|78
|USDCAD
|-215
|EURJPY
|432
|NZDCAD
|236
|AUDUSD
|65
|AUDCHF
|146
|GBPAUD
|388
|EURCHF
|94
|XAGUSD
|470
|CHFJPY
|17
|AUDCAD
|52
|AUDNZD
|251
|NZDUSD
|62
|GBPCHF
|129
|EURCAD
|73
|CADCHF
|37
|US500
|63
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +419.24 USD
最悪のトレード: -491 USD
最大連続の勝ち: 16
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +252.34 USD
最大連続損失: -319.28 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real9"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 6
|
CMCMarkets1-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
FXCM-CADReal01
|0.00 × 1
|
SwitchMarkets-Real
|0.00 × 1
|
VantageGlobalPrime-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 9
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 3
|
RoboForex-Pro-2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
HFMarketsSV-Live Server 7
|0.00 × 1
|
EnviLLC-Live
|0.00 × 1
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 3
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.20 × 5
|
Exness-Real26
|0.25 × 4
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.25 × 8
|
ICMarketsSC-Live24
|0.36 × 25
|
EagleFX-Live
|0.50 × 6
|
Darwinex-Live-2
|0.56 × 9
|
Exness-Real9
|0.57 × 472
|
Exness-Real25
|0.57 × 173
|
ICMarketsSC-Live18
|0.60 × 42
|
ThreeTraderLimited-Live02
|0.66 × 29
|
ICMarketsSC-Live06
|0.70 × 86
159 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
990%
0
0
USD
USD
3.1K
USD
USD
80
0%
705
83%
13%
3.20
9.57
USD
USD
64%
1:500
Very bad signal, huge crash loss after a few days, unreliable.
Due to broker house difffrence symbol for oil and some symbol diff from provider. lot trades not open at my broker site.
I have been using this signal for a week now, very happy with the results so far, low draw down, hopefully Kuan can keep up the good work.
Very good signal.