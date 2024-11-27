シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Spruce Followwave
Kuan Kuan Fu

Spruce Followwave

Kuan Kuan Fu
レビュー4件
信頼性
80週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 990%
Exness-Real9
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
705
利益トレード:
592 (83.97%)
損失トレード:
113 (16.03%)
ベストトレード:
419.24 USD
最悪のトレード:
-490.89 USD
総利益:
9 808.69 USD (2 522 920 pips)
総損失:
-3 062.56 USD (523 098 pips)
最大連続の勝ち:
35 (252.34 USD)
最大連続利益:
1 588.82 USD (16)
シャープレシオ:
0.27
取引アクティビティ:
12.94%
最大入金額:
17.34%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
7.09
長いトレード:
258 (36.60%)
短いトレード:
447 (63.40%)
プロフィットファクター:
3.20
期待されたペイオフ:
9.57 USD
平均利益:
16.57 USD
平均損失:
-27.10 USD
最大連続の負け:
8 (-319.28 USD)
最大連続損失:
-920.93 USD (2)
月間成長:
16.94%
年間予想:
205.59%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
185.47 USD
最大の:
951.90 USD (15.28%)
比較ドローダウン:
残高による:
23.81% (951.90 USD)
エクイティによる:
63.88% (1 775.54 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 308
BTCUSD 130
USOIL 99
EURUSD 52
USDJPY 21
GBPUSD 11
USDCHF 10
EURGBP 10
USDCAD 8
EURJPY 7
NZDCAD 7
AUDUSD 6
AUDCHF 5
GBPAUD 5
EURCHF 4
XAGUSD 4
CHFJPY 3
AUDCAD 3
AUDNZD 3
NZDUSD 3
GBPCHF 2
EURCAD 2
CADCHF 1
US500 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 3.7K
BTCUSD 1.5K
USOIL 824
EURUSD 226
USDJPY 97
GBPUSD 30
USDCHF 52
EURGBP -2
USDCAD -15
EURJPY 28
NZDCAD 14
AUDUSD 3
AUDCHF 15
GBPAUD 24
EURCHF 10
XAGUSD 213
CHFJPY -2
AUDCAD 2
AUDNZD 11
NZDUSD 5
GBPCHF 17
EURCAD 5
CADCHF 5
US500 0
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 430K
BTCUSD 1.6M
USOIL 8.7K
EURUSD 2.6K
USDJPY 1.7K
GBPUSD 391
USDCHF 443
EURGBP 78
USDCAD -215
EURJPY 432
NZDCAD 236
AUDUSD 65
AUDCHF 146
GBPAUD 388
EURCHF 94
XAGUSD 470
CHFJPY 17
AUDCAD 52
AUDNZD 251
NZDUSD 62
GBPCHF 129
EURCAD 73
CADCHF 37
US500 63
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +419.24 USD
最悪のトレード: -491 USD
最大連続の勝ち: 16
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +252.34 USD
最大連続損失: -319.28 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real9"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

HantecMarkets-Server1
0.00 × 6
CMCMarkets1-Live
0.00 × 1
RoboForex-Pro
0.00 × 1
FXCM-CADReal01
0.00 × 1
SwitchMarkets-Real
0.00 × 1
VantageGlobalPrime-Live
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
VantageInternational-Live 12
0.00 × 9
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 3
RoboForex-Pro-2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
HFMarketsSV-Live Server 7
0.00 × 1
EnviLLC-Live
0.00 × 1
MaxrichGroup-Real
0.00 × 3
TradeMaxGlobal-Demo
0.20 × 5
Exness-Real26
0.25 × 4
ForexTimeFXTM-ECN2
0.25 × 8
ICMarketsSC-Live24
0.36 × 25
EagleFX-Live
0.50 × 6
Darwinex-Live-2
0.56 × 9
Exness-Real9
0.57 × 472
Exness-Real25
0.57 × 173
ICMarketsSC-Live18
0.60 × 42
ThreeTraderLimited-Live02
0.66 × 29
ICMarketsSC-Live06
0.70 × 86
159 より多く...
平均の評価:
Thomas Gerard Dings
524
Thomas Gerard Dings 2024.11.27 08:27 
 

Very bad signal, huge crash loss after a few days, unreliable.

Lim Soon Cheng
413
Lim Soon Cheng 2024.10.25 23:07 
 

Due to broker house difffrence symbol for oil and some symbol diff from provider. lot trades not open at my broker site.

Wesley Vanderploeg
1254
Wesley Vanderploeg 2024.10.12 19:23 
 

I have been using this signal for a week now, very happy with the results so far, low draw down, hopefully Kuan can keep up the good work.

babyschimmerlos
12946
babyschimmerlos 2024.09.14 18:38 
 

Very good signal.

2025.12.12 14:32
No swaps are charged on the signal account
2025.11.13 12:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.17 08:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 08:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.17 03:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 02:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.16 21:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.14 05:50
No swaps are charged
2025.10.14 05:50
No swaps are charged
2025.10.10 19:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.10 14:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.10 10:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.10 07:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.10 02:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.09 14:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.08 09:33
No swaps are charged on the signal account
2025.10.08 08:33
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.10.08 04:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.07 20:03
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.10.07 17:54
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Spruce Followwave
30 USD/月
990%
0
0
USD
3.1K
USD
80
0%
705
83%
13%
3.20
9.57
USD
64%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください