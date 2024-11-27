SinaisSeções
Kuan Kuan Fu

Spruce Followwave

Kuan Kuan Fu
4 comentários
Confiabilidade
80 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2024 990%
Exness-Real9
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
705
Negociações com lucro:
592 (83.97%)
Negociações com perda:
113 (16.03%)
Melhor negociação:
419.24 USD
Pior negociação:
-490.89 USD
Lucro bruto:
9 808.69 USD (2 522 920 pips)
Perda bruta:
-3 062.56 USD (523 098 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
35 (252.34 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 588.82 USD (16)
Índice de Sharpe:
0.27
Atividade de negociação:
12.94%
Depósito máximo carregado:
17.34%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
7.09
Negociações longas:
258 (36.60%)
Negociações curtas:
447 (63.40%)
Fator de lucro:
3.20
Valor esperado:
9.57 USD
Lucro médio:
16.57 USD
Perda média:
-27.10 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-319.28 USD)
Máxima perda consecutiva:
-920.93 USD (2)
Crescimento mensal:
16.94%
Previsão anual:
205.59%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
185.47 USD
Máximo:
951.90 USD (15.28%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
23.81% (951.90 USD)
Pelo Capital Líquido:
63.88% (1 775.54 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 308
BTCUSD 130
USOIL 99
EURUSD 52
USDJPY 21
GBPUSD 11
USDCHF 10
EURGBP 10
USDCAD 8
EURJPY 7
NZDCAD 7
AUDUSD 6
AUDCHF 5
GBPAUD 5
EURCHF 4
XAGUSD 4
CHFJPY 3
AUDCAD 3
AUDNZD 3
NZDUSD 3
GBPCHF 2
EURCAD 2
CADCHF 1
US500 1
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 3.7K
BTCUSD 1.5K
USOIL 824
EURUSD 226
USDJPY 97
GBPUSD 30
USDCHF 52
EURGBP -2
USDCAD -15
EURJPY 28
NZDCAD 14
AUDUSD 3
AUDCHF 15
GBPAUD 24
EURCHF 10
XAGUSD 213
CHFJPY -2
AUDCAD 2
AUDNZD 11
NZDUSD 5
GBPCHF 17
EURCAD 5
CADCHF 5
US500 0
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 430K
BTCUSD 1.6M
USOIL 8.7K
EURUSD 2.6K
USDJPY 1.7K
GBPUSD 391
USDCHF 443
EURGBP 78
USDCAD -215
EURJPY 432
NZDCAD 236
AUDUSD 65
AUDCHF 146
GBPAUD 388
EURCHF 94
XAGUSD 470
CHFJPY 17
AUDCAD 52
AUDNZD 251
NZDUSD 62
GBPCHF 129
EURCAD 73
CADCHF 37
US500 63
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +419.24 USD
Pior negociação: -491 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 16
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +252.34 USD
Máxima perda consecutiva: -319.28 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real9" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

HantecMarkets-Server1
0.00 × 6
CMCMarkets1-Live
0.00 × 1
RoboForex-Pro
0.00 × 1
FXCM-CADReal01
0.00 × 1
SwitchMarkets-Real
0.00 × 1
VantageGlobalPrime-Live
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
VantageInternational-Live 12
0.00 × 9
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 3
RoboForex-Pro-2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
HFMarketsSV-Live Server 7
0.00 × 1
EnviLLC-Live
0.00 × 1
MaxrichGroup-Real
0.00 × 3
TradeMaxGlobal-Demo
0.20 × 5
Exness-Real26
0.25 × 4
ForexTimeFXTM-ECN2
0.25 × 8
ICMarketsSC-Live24
0.36 × 25
EagleFX-Live
0.50 × 6
Darwinex-Live-2
0.56 × 9
Exness-Real9
0.57 × 472
Exness-Real25
0.57 × 173
ICMarketsSC-Live18
0.60 × 42
ThreeTraderLimited-Live02
0.66 × 29
ICMarketsSC-Live06
0.70 × 86
159 mais ...
Classificação Média:
Thomas Gerard Dings
524
Thomas Gerard Dings 2024.11.27 08:27 
 

Very bad signal, huge crash loss after a few days, unreliable.

Lim Soon Cheng
413
Lim Soon Cheng 2024.10.25 23:07 
 

Due to broker house difffrence symbol for oil and some symbol diff from provider. lot trades not open at my broker site.

Wesley Vanderploeg
1249
Wesley Vanderploeg 2024.10.12 19:23 
 

I have been using this signal for a week now, very happy with the results so far, low draw down, hopefully Kuan can keep up the good work.

babyschimmerlos
12946
babyschimmerlos 2024.09.14 18:38 
 

Very good signal.

2025.12.12 14:32
No swaps are charged on the signal account
2025.11.13 12:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.17 08:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 08:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.17 03:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 02:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.16 21:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.14 05:50
No swaps are charged
2025.10.14 05:50
No swaps are charged
2025.10.10 19:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.10 14:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.10 10:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.10 07:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.10 02:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.09 14:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.08 09:33
No swaps are charged on the signal account
2025.10.08 08:33
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.10.08 04:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.07 20:03
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.10.07 17:54
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
