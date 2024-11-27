- 자본
- 축소
트레이드:
713
이익 거래:
597 (83.73%)
손실 거래:
116 (16.27%)
최고의 거래:
419.24 USD
최악의 거래:
-490.89 USD
총 수익:
9 981.50 USD (2 549 329 pips)
총 손실:
-3 234.59 USD (526 758 pips)
연속 최대 이익:
35 (252.34 USD)
연속 최대 이익:
1 588.82 USD (16)
샤프 비율:
0.27
거래 활동:
13.94%
최대 입금량:
17.34%
최근 거래:
18 시간 전
주별 거래 수:
4
평균 유지 시간:
5 시간
회복 요인:
7.09
롱(주식매수):
263 (36.89%)
숏(주식차입매도):
450 (63.11%)
수익 요인:
3.09
기대수익:
9.46 USD
평균 이익:
16.72 USD
평균 손실:
-27.88 USD
연속 최대 손실:
8 (-319.28 USD)
연속 최대 손실:
-920.93 USD (2)
월별 성장률:
10.64%
연간 예측:
129.10%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
185.47 USD
최대한의:
951.90 USD (15.28%)
상대적 삭감:
잔고별:
23.81% (951.90 USD)
자본금별:
63.88% (1 775.54 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|309
|BTCUSD
|132
|USOIL
|99
|EURUSD
|52
|USDJPY
|21
|GBPUSD
|11
|EURGBP
|11
|USDCHF
|10
|USDCAD
|10
|EURJPY
|7
|NZDCAD
|7
|AUDUSD
|6
|XAGUSD
|6
|AUDCHF
|5
|GBPAUD
|5
|EURCHF
|4
|CHFJPY
|3
|AUDCAD
|3
|AUDNZD
|3
|NZDUSD
|3
|GBPCHF
|2
|EURCAD
|2
|CADCHF
|1
|US500
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|3.7K
|BTCUSD
|1.5K
|USOIL
|824
|EURUSD
|226
|USDJPY
|97
|GBPUSD
|30
|EURGBP
|2
|USDCHF
|52
|USDCAD
|-185
|EURJPY
|28
|NZDCAD
|14
|AUDUSD
|3
|XAGUSD
|298
|AUDCHF
|15
|GBPAUD
|24
|EURCHF
|10
|CHFJPY
|-2
|AUDCAD
|2
|AUDNZD
|11
|NZDUSD
|5
|GBPCHF
|17
|EURCAD
|5
|CADCHF
|5
|US500
|0
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|436K
|BTCUSD
|1.6M
|USOIL
|8.7K
|EURUSD
|2.6K
|USDJPY
|1.7K
|GBPUSD
|391
|EURGBP
|112
|USDCHF
|443
|USDCAD
|-2.5K
|EURJPY
|432
|NZDCAD
|236
|AUDUSD
|65
|XAGUSD
|662
|AUDCHF
|146
|GBPAUD
|388
|EURCHF
|94
|CHFJPY
|17
|AUDCAD
|52
|AUDNZD
|251
|NZDUSD
|62
|GBPCHF
|129
|EURCAD
|73
|CADCHF
|37
|US500
|63
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +419.24 USD
최악의 거래: -491 USD
연속 최대 이익: 16
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +252.34 USD
연속 최대 손실: -319.28 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-Real9"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 6
|
CMCMarkets1-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
FXCM-CADReal01
|0.00 × 1
|
SwitchMarkets-Real
|0.00 × 1
|
VantageGlobalPrime-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 9
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 3
|
RoboForex-Pro-2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
HFMarketsSV-Live Server 7
|0.00 × 1
|
EnviLLC-Live
|0.00 × 1
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 3
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.20 × 5
|
Exness-Real26
|0.25 × 4
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.25 × 8
|
ICMarketsSC-Live24
|0.36 × 25
|
EagleFX-Live
|0.50 × 6
|
Darwinex-Live-2
|0.56 × 9
|
Exness-Real9
|0.57 × 472
|
Exness-Real25
|0.57 × 173
|
ICMarketsSC-Live18
|0.60 × 42
|
ThreeTraderLimited-Live02
|0.66 × 29
|
ICMarketsSC-Live06
|0.70 × 86
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
990%
0
0
USD
USD
3.1K
USD
USD
82
0%
713
83%
14%
3.08
9.46
USD
USD
64%
1:500
Very bad signal, huge crash loss after a few days, unreliable.
Due to broker house difffrence symbol for oil and some symbol diff from provider. lot trades not open at my broker site.
I have been using this signal for a week now, very happy with the results so far, low draw down, hopefully Kuan can keep up the good work.
Very good signal.