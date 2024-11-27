시그널섹션
Kuan Kuan Fu

Spruce Followwave

Kuan Kuan Fu
4 리뷰
안정성
82
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2024 990%
Exness-Real9
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
713
이익 거래:
597 (83.73%)
손실 거래:
116 (16.27%)
최고의 거래:
419.24 USD
최악의 거래:
-490.89 USD
총 수익:
9 981.50 USD (2 549 329 pips)
총 손실:
-3 234.59 USD (526 758 pips)
연속 최대 이익:
35 (252.34 USD)
연속 최대 이익:
1 588.82 USD (16)
샤프 비율:
0.27
거래 활동:
13.94%
최대 입금량:
17.34%
최근 거래:
18 시간 전
주별 거래 수:
4
평균 유지 시간:
5 시간
회복 요인:
7.09
롱(주식매수):
263 (36.89%)
숏(주식차입매도):
450 (63.11%)
수익 요인:
3.09
기대수익:
9.46 USD
평균 이익:
16.72 USD
평균 손실:
-27.88 USD
연속 최대 손실:
8 (-319.28 USD)
연속 최대 손실:
-920.93 USD (2)
월별 성장률:
10.64%
연간 예측:
129.10%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
185.47 USD
최대한의:
951.90 USD (15.28%)
상대적 삭감:
잔고별:
23.81% (951.90 USD)
자본금별:
63.88% (1 775.54 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 309
BTCUSD 132
USOIL 99
EURUSD 52
USDJPY 21
GBPUSD 11
EURGBP 11
USDCHF 10
USDCAD 10
EURJPY 7
NZDCAD 7
AUDUSD 6
XAGUSD 6
AUDCHF 5
GBPAUD 5
EURCHF 4
CHFJPY 3
AUDCAD 3
AUDNZD 3
NZDUSD 3
GBPCHF 2
EURCAD 2
CADCHF 1
US500 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 3.7K
BTCUSD 1.5K
USOIL 824
EURUSD 226
USDJPY 97
GBPUSD 30
EURGBP 2
USDCHF 52
USDCAD -185
EURJPY 28
NZDCAD 14
AUDUSD 3
XAGUSD 298
AUDCHF 15
GBPAUD 24
EURCHF 10
CHFJPY -2
AUDCAD 2
AUDNZD 11
NZDUSD 5
GBPCHF 17
EURCAD 5
CADCHF 5
US500 0
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 436K
BTCUSD 1.6M
USOIL 8.7K
EURUSD 2.6K
USDJPY 1.7K
GBPUSD 391
EURGBP 112
USDCHF 443
USDCAD -2.5K
EURJPY 432
NZDCAD 236
AUDUSD 65
XAGUSD 662
AUDCHF 146
GBPAUD 388
EURCHF 94
CHFJPY 17
AUDCAD 52
AUDNZD 251
NZDUSD 62
GBPCHF 129
EURCAD 73
CADCHF 37
US500 63
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +419.24 USD
최악의 거래: -491 USD
연속 최대 이익: 16
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +252.34 USD
연속 최대 손실: -319.28 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-Real9"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

HantecMarkets-Server1
0.00 × 6
CMCMarkets1-Live
0.00 × 1
RoboForex-Pro
0.00 × 1
FXCM-CADReal01
0.00 × 1
SwitchMarkets-Real
0.00 × 1
VantageGlobalPrime-Live
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
VantageInternational-Live 12
0.00 × 9
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 3
RoboForex-Pro-2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
HFMarketsSV-Live Server 7
0.00 × 1
EnviLLC-Live
0.00 × 1
MaxrichGroup-Real
0.00 × 3
TradeMaxGlobal-Demo
0.20 × 5
Exness-Real26
0.25 × 4
ForexTimeFXTM-ECN2
0.25 × 8
ICMarketsSC-Live24
0.36 × 25
EagleFX-Live
0.50 × 6
Darwinex-Live-2
0.56 × 9
Exness-Real9
0.57 × 472
Exness-Real25
0.57 × 173
ICMarketsSC-Live18
0.60 × 42
ThreeTraderLimited-Live02
0.66 × 29
ICMarketsSC-Live06
0.70 × 86
159 더...
평균 평점:
Thomas Gerard Dings
524
Thomas Gerard Dings 2024.11.27 08:27 
 

Very bad signal, huge crash loss after a few days, unreliable.

Lim Soon Cheng
417
Lim Soon Cheng 2024.10.25 23:07 
 

Due to broker house difffrence symbol for oil and some symbol diff from provider. lot trades not open at my broker site.

Wesley Vanderploeg
1255
Wesley Vanderploeg 2024.10.12 19:23 
 

I have been using this signal for a week now, very happy with the results so far, low draw down, hopefully Kuan can keep up the good work.

babyschimmerlos
12991
babyschimmerlos 2024.09.14 18:38 
 

Very good signal.

2026.01.07 12:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 06:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.12 14:32
No swaps are charged on the signal account
2025.11.13 12:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.17 08:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 08:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.17 03:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 02:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.16 21:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.14 05:50
No swaps are charged
2025.10.14 05:50
No swaps are charged
2025.10.10 19:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.10 14:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.10 10:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.10 07:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.10 02:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.09 14:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.08 09:33
No swaps are charged on the signal account
2025.10.08 08:33
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.10.08 04:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
