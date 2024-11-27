SeñalesSecciones
Kuan Kuan Fu

Spruce Followwave

4 comentarios
Fiabilidad
80 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2024 990%
Exness-Real9
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
705
Transacciones Rentables:
592 (83.97%)
Transacciones Irrentables:
113 (16.03%)
Mejor transacción:
419.24 USD
Peor transacción:
-490.89 USD
Beneficio Bruto:
9 808.69 USD (2 522 920 pips)
Pérdidas Brutas:
-3 062.56 USD (523 098 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
35 (252.34 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 588.82 USD (16)
Ratio de Sharpe:
0.27
Actividad comercial:
12.94%
Carga máxima del depósito:
17.34%
Último trade:
23 horas
Trades a la semana:
6
Tiempo medio de espera:
3 horas
Factor de Recuperación:
7.09
Transacciones Largas:
258 (36.60%)
Transacciones Cortas:
447 (63.40%)
Factor de Beneficio:
3.20
Beneficio Esperado:
9.57 USD
Beneficio medio:
16.57 USD
Pérdidas medias:
-27.10 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-319.28 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-920.93 USD (2)
Crecimiento al mes:
16.94%
Pronóstico anual:
205.59%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
185.47 USD
Máxima:
951.90 USD (15.28%)
Reducción relativa:
De balance:
23.81% (951.90 USD)
De fondos:
63.88% (1 775.54 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 308
BTCUSD 130
USOIL 99
EURUSD 52
USDJPY 21
GBPUSD 11
USDCHF 10
EURGBP 10
USDCAD 8
EURJPY 7
NZDCAD 7
AUDUSD 6
AUDCHF 5
GBPAUD 5
EURCHF 4
XAGUSD 4
CHFJPY 3
AUDCAD 3
AUDNZD 3
NZDUSD 3
GBPCHF 2
EURCAD 2
CADCHF 1
US500 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 3.7K
BTCUSD 1.5K
USOIL 824
EURUSD 226
USDJPY 97
GBPUSD 30
USDCHF 52
EURGBP -2
USDCAD -15
EURJPY 28
NZDCAD 14
AUDUSD 3
AUDCHF 15
GBPAUD 24
EURCHF 10
XAGUSD 213
CHFJPY -2
AUDCAD 2
AUDNZD 11
NZDUSD 5
GBPCHF 17
EURCAD 5
CADCHF 5
US500 0
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 430K
BTCUSD 1.6M
USOIL 8.7K
EURUSD 2.6K
USDJPY 1.7K
GBPUSD 391
USDCHF 443
EURGBP 78
USDCAD -215
EURJPY 432
NZDCAD 236
AUDUSD 65
AUDCHF 146
GBPAUD 388
EURCHF 94
XAGUSD 470
CHFJPY 17
AUDCAD 52
AUDNZD 251
NZDUSD 62
GBPCHF 129
EURCAD 73
CADCHF 37
US500 63
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +419.24 USD
Peor transacción: -491 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 16
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +252.34 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -319.28 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-Real9" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

HantecMarkets-Server1
0.00 × 6
CMCMarkets1-Live
0.00 × 1
RoboForex-Pro
0.00 × 1
FXCM-CADReal01
0.00 × 1
SwitchMarkets-Real
0.00 × 1
VantageGlobalPrime-Live
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
VantageInternational-Live 12
0.00 × 9
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 3
RoboForex-Pro-2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
HFMarketsSV-Live Server 7
0.00 × 1
EnviLLC-Live
0.00 × 1
MaxrichGroup-Real
0.00 × 3
TradeMaxGlobal-Demo
0.20 × 5
Exness-Real26
0.25 × 4
ForexTimeFXTM-ECN2
0.25 × 8
ICMarketsSC-Live24
0.36 × 25
EagleFX-Live
0.50 × 6
Darwinex-Live-2
0.56 × 9
Exness-Real9
0.57 × 472
Exness-Real25
0.57 × 173
ICMarketsSC-Live18
0.60 × 42
ThreeTraderLimited-Live02
0.66 × 29
ICMarketsSC-Live06
0.70 × 86
otros 159...
Evaluación media:
Thomas Gerard Dings
524
Thomas Gerard Dings 2024.11.27 08:27 
 

Very bad signal, huge crash loss after a few days, unreliable.

Lim Soon Cheng
413
Lim Soon Cheng 2024.10.25 23:07 
 

Due to broker house difffrence symbol for oil and some symbol diff from provider. lot trades not open at my broker site.

Wesley Vanderploeg
1249
Wesley Vanderploeg 2024.10.12 19:23 
 

I have been using this signal for a week now, very happy with the results so far, low draw down, hopefully Kuan can keep up the good work.

babyschimmerlos
12946
babyschimmerlos 2024.09.14 18:38 
 

Very good signal.

2025.12.12 14:32
No swaps are charged on the signal account
2025.11.13 12:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.17 08:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 08:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.17 03:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 02:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.16 21:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.14 05:50
No swaps are charged
2025.10.14 05:50
No swaps are charged
2025.10.10 19:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.10 14:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.10 10:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.10 07:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.10 02:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.09 14:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.08 09:33
No swaps are charged on the signal account
2025.10.08 08:33
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.10.08 04:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.07 20:03
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.10.07 17:54
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
