Sinyaller / MetaTrader 4 / TernakForex NoLimit 2
Abd Rahman W

TernakForex NoLimit 2

Abd Rahman W
0 inceleme
Güvenilirlik
68 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 37%
Headway-Real
1:400
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
210
Kârla kapanan işlemler:
154 (73.33%)
Zararla kapanan işlemler:
56 (26.67%)
En iyi işlem:
38.06 USD
En kötü işlem:
-31.85 USD
Brüt kâr:
855.16 USD (85 466 pips)
Brüt zarar:
-480.75 USD (48 038 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (161.26 USD)
Maksimum ardışık kâr:
161.26 USD (17)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
57.24%
Maks. mevduat yükü:
11.39%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
10 gün
Düzelme faktörü:
2.91
Alış işlemleri:
116 (55.24%)
Satış işlemleri:
94 (44.76%)
Kâr faktörü:
1.78
Beklenen getiri:
1.78 USD
Ortalama kâr:
5.55 USD
Ortalama zarar:
-8.58 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-128.52 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-128.52 USD (8)
Aylık büyüme:
2.12%
Yıllık tahmin:
27.08%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
78.53 USD
Maksimum:
128.52 USD (12.24%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
12.24% (128.52 USD)
Varlığa göre:
56.28% (590.96 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 210
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 374
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD 37K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +38.06 USD
En kötü işlem: -32 USD
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +161.26 USD
Maksimum ardışık zarar: -128.52 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Headway-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 17
LiteFinance-ECN3.com
0.00 × 2
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 20
Coinexx-Live
0.00 × 30
xChief-DirectFX
0.00 × 9
ICMarketsSC-Live04
0.02 × 207
ICMarketsSC-Live33
0.28 × 94
VantageInternational-Live 16
0.33 × 21
Axi-US05-Live
0.36 × 78
Coinexx-Demo
0.44 × 223
ICTrading-Live32
0.74 × 38
Exness-Real33
1.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live12
1.13 × 39
RoboForex-ProCent-3
1.27 × 15
RoboForex-Prime
1.69 × 26
Axi-US02-Live
1.76 × 202
FBS-Real-9
3.32 × 25
STARTRADERINTL-Live
3.43 × 14
VantageInternational-Live 3
3.53 × 104
HFMarketsSV-Live Server 11
5.11 × 27
XMTrading-Real 259
7.00 × 4
RSGFinance-Live
8.00 × 1
TernakForex NoLimit 2 - Auto Trading

<<How to Subscribe to MT4/MT5 Signal>>

https://www.mql5.com/en/forum/189731 (MT4)

https://www.mql5.com/en/forum/336422 (MT5)


by https://ternakforex.com/


İnceleme yok
2025.09.19 06:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.18 07:53
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.09.15 11:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.15 05:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.12 13:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.12 13:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.12 12:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.12 12:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.01 12:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 06:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 22:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 19:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 14:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 07:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.07 09:15
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.30 08:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.30 01:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.23 23:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.18 10:23
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.16 07:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.