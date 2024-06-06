- Büyüme
İşlemler:
210
Kârla kapanan işlemler:
154 (73.33%)
Zararla kapanan işlemler:
56 (26.67%)
En iyi işlem:
38.06 USD
En kötü işlem:
-31.85 USD
Brüt kâr:
855.16 USD (85 466 pips)
Brüt zarar:
-480.75 USD (48 038 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (161.26 USD)
Maksimum ardışık kâr:
161.26 USD (17)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
57.24%
Maks. mevduat yükü:
11.39%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
10 gün
Düzelme faktörü:
2.91
Alış işlemleri:
116 (55.24%)
Satış işlemleri:
94 (44.76%)
Kâr faktörü:
1.78
Beklenen getiri:
1.78 USD
Ortalama kâr:
5.55 USD
Ortalama zarar:
-8.58 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-128.52 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-128.52 USD (8)
Aylık büyüme:
2.12%
Yıllık tahmin:
27.08%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
78.53 USD
Maksimum:
128.52 USD (12.24%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
12.24% (128.52 USD)
Varlığa göre:
56.28% (590.96 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|210
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|374
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|37K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +38.06 USD
En kötü işlem: -32 USD
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +161.26 USD
Maksimum ardışık zarar: -128.52 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Headway-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 17
|
LiteFinance-ECN3.com
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 20
|
Coinexx-Live
|0.00 × 30
|
xChief-DirectFX
|0.00 × 9
|
ICMarketsSC-Live04
|0.02 × 207
|
ICMarketsSC-Live33
|0.28 × 94
|
VantageInternational-Live 16
|0.33 × 21
|
Axi-US05-Live
|0.36 × 78
|
Coinexx-Demo
|0.44 × 223
|
ICTrading-Live32
|0.74 × 38
|
Exness-Real33
|1.00 × 4
|
TradeMaxGlobal-Live12
|1.13 × 39
|
RoboForex-ProCent-3
|1.27 × 15
|
RoboForex-Prime
|1.69 × 26
|
Axi-US02-Live
|1.76 × 202
|
FBS-Real-9
|3.32 × 25
|
STARTRADERINTL-Live
|3.43 × 14
|
VantageInternational-Live 3
|3.53 × 104
|
HFMarketsSV-Live Server 11
|5.11 × 27
|
XMTrading-Real 259
|7.00 × 4
|
RSGFinance-Live
|8.00 × 1
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
37%
0
0
USD
USD
1.4K
USD
USD
68
100%
210
73%
57%
1.77
1.78
USD
USD
56%
1:400