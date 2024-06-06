SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / TernakForex NoLimit 2
Abd Rahman W

TernakForex NoLimit 2

Abd Rahman W
0 comentários
Confiabilidade
79 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2024 46%
Headway-Real
1:400
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
256
Negociações com lucro:
190 (74.21%)
Negociações com perda:
66 (25.78%)
Melhor negociação:
38.06 USD
Pior negociação:
-31.85 USD
Lucro bruto:
981.20 USD (98 059 pips)
Perda bruta:
-525.85 USD (52 542 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
17 (161.26 USD)
Máximo lucro consecutivo:
161.26 USD (17)
Índice de Sharpe:
0.17
Atividade de negociação:
56.21%
Depósito máximo carregado:
11.39%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
8 dias
Fator de recuperação:
3.54
Negociações longas:
143 (55.86%)
Negociações curtas:
113 (44.14%)
Fator de lucro:
1.87
Valor esperado:
1.78 USD
Lucro médio:
5.16 USD
Perda média:
-7.97 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-128.52 USD)
Máxima perda consecutiva:
-128.52 USD (8)
Crescimento mensal:
1.71%
Previsão anual:
20.77%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
78.53 USD
Máximo:
128.52 USD (12.24%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
12.24% (128.52 USD)
Pelo Capital Líquido:
56.28% (590.96 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPUSD 256
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPUSD 455
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPUSD 46K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +38.06 USD
Pior negociação: -32 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 17
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +161.26 USD
Máxima perda consecutiva: -128.52 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Headway-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 17
LiteFinance-ECN3.com
0.00 × 2
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 20
Coinexx-Live
0.00 × 30
xChief-DirectFX
0.00 × 9
ICMarketsSC-Live04
0.02 × 207
ICMarketsSC-Live33
0.28 × 94
VantageInternational-Live 16
0.33 × 21
Axi-US05-Live
0.36 × 78
Coinexx-Demo
0.44 × 223
ICTrading-Live32
0.74 × 38
Exness-Real33
1.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live12
1.13 × 39
RoboForex-ProCent-3
1.27 × 15
RoboForex-Prime
1.69 × 26
Axi-US02-Live
1.76 × 202
FBS-Real-9
3.32 × 25
STARTRADERINTL-Live
3.43 × 14
VantageInternational-Live 3
3.53 × 104
HFMarketsSV-Live Server 11
5.11 × 27
XMTrading-Real 259
7.00 × 4
RSGFinance-Live
8.00 × 1
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar

TernakForex NoLimit 2 - Auto Trading

<<How to Subscribe to MT4/MT5 Signal>>

https://www.mql5.com/en/forum/189731 (MT4)

https://www.mql5.com/en/forum/336422 (MT5)




Sem comentários
2025.11.13 18:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.13 18:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.13 17:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.13 17:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.10 10:19
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.09.19 06:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.18 07:53
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.09.15 11:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.15 05:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.12 13:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.12 13:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.12 12:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.12 12:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.01 12:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 06:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 22:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 19:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 14:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 07:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.07 09:15
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
TernakForex NoLimit 2
30 USD por mês
46%
0
0
USD
1.5K
USD
79
100%
256
74%
56%
1.86
1.78
USD
56%
1:400
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.