- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
256
Negociações com lucro:
190 (74.21%)
Negociações com perda:
66 (25.78%)
Melhor negociação:
38.06 USD
Pior negociação:
-31.85 USD
Lucro bruto:
981.20 USD (98 059 pips)
Perda bruta:
-525.85 USD (52 542 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
17 (161.26 USD)
Máximo lucro consecutivo:
161.26 USD (17)
Índice de Sharpe:
0.17
Atividade de negociação:
56.21%
Depósito máximo carregado:
11.39%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
8 dias
Fator de recuperação:
3.54
Negociações longas:
143 (55.86%)
Negociações curtas:
113 (44.14%)
Fator de lucro:
1.87
Valor esperado:
1.78 USD
Lucro médio:
5.16 USD
Perda média:
-7.97 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-128.52 USD)
Máxima perda consecutiva:
-128.52 USD (8)
Crescimento mensal:
1.71%
Previsão anual:
20.77%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
78.53 USD
Máximo:
128.52 USD (12.24%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
12.24% (128.52 USD)
Pelo Capital Líquido:
56.28% (590.96 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|256
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPUSD
|455
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPUSD
|46K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +38.06 USD
Pior negociação: -32 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 17
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +161.26 USD
Máxima perda consecutiva: -128.52 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Headway-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 17
|
LiteFinance-ECN3.com
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 20
|
Coinexx-Live
|0.00 × 30
|
xChief-DirectFX
|0.00 × 9
|
ICMarketsSC-Live04
|0.02 × 207
|
ICMarketsSC-Live33
|0.28 × 94
|
VantageInternational-Live 16
|0.33 × 21
|
Axi-US05-Live
|0.36 × 78
|
Coinexx-Demo
|0.44 × 223
|
ICTrading-Live32
|0.74 × 38
|
Exness-Real33
|1.00 × 4
|
TradeMaxGlobal-Live12
|1.13 × 39
|
RoboForex-ProCent-3
|1.27 × 15
|
RoboForex-Prime
|1.69 × 26
|
Axi-US02-Live
|1.76 × 202
|
FBS-Real-9
|3.32 × 25
|
STARTRADERINTL-Live
|3.43 × 14
|
VantageInternational-Live 3
|3.53 × 104
|
HFMarketsSV-Live Server 11
|5.11 × 27
|
XMTrading-Real 259
|7.00 × 4
|
RSGFinance-Live
|8.00 × 1
