- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
256
利益トレード:
190 (74.21%)
損失トレード:
66 (25.78%)
ベストトレード:
38.06 USD
最悪のトレード:
-31.85 USD
総利益:
981.20 USD (98 059 pips)
総損失:
-525.85 USD (52 542 pips)
最大連続の勝ち:
17 (161.26 USD)
最大連続利益:
161.26 USD (17)
シャープレシオ:
0.17
取引アクティビティ:
56.21%
最大入金額:
11.39%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
8 日
リカバリーファクター:
3.54
長いトレード:
143 (55.86%)
短いトレード:
113 (44.14%)
プロフィットファクター:
1.87
期待されたペイオフ:
1.78 USD
平均利益:
5.16 USD
平均損失:
-7.97 USD
最大連続の負け:
8 (-128.52 USD)
最大連続損失:
-128.52 USD (8)
月間成長:
1.71%
年間予想:
20.77%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
78.53 USD
最大の:
128.52 USD (12.24%)
比較ドローダウン:
残高による:
12.24% (128.52 USD)
エクイティによる:
56.28% (590.96 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|256
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPUSD
|455
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPUSD
|46K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +38.06 USD
最悪のトレード: -32 USD
最大連続の勝ち: 17
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +161.26 USD
最大連続損失: -128.52 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Headway-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 17
|
LiteFinance-ECN3.com
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 20
|
Coinexx-Live
|0.00 × 30
|
xChief-DirectFX
|0.00 × 9
|
ICMarketsSC-Live04
|0.02 × 207
|
ICMarketsSC-Live33
|0.28 × 94
|
VantageInternational-Live 16
|0.33 × 21
|
Axi-US05-Live
|0.36 × 78
|
Coinexx-Demo
|0.44 × 223
|
ICTrading-Live32
|0.74 × 38
|
Exness-Real33
|1.00 × 4
|
TradeMaxGlobal-Live12
|1.13 × 39
|
RoboForex-ProCent-3
|1.27 × 15
|
RoboForex-Prime
|1.69 × 26
|
Axi-US02-Live
|1.76 × 202
|
FBS-Real-9
|3.32 × 25
|
STARTRADERINTL-Live
|3.43 × 14
|
VantageInternational-Live 3
|3.53 × 104
|
HFMarketsSV-Live Server 11
|5.11 × 27
|
XMTrading-Real 259
|7.00 × 4
|
RSGFinance-Live
|8.00 × 1
TernakForex NoLimit 2 - Auto Trading
<<How to Subscribe to MT4/MT5 Signal>>
https://www.mql5.com/en/forum/189731 (MT4)
https://www.mql5.com/en/forum/336422 (MT5)
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
46%
0
0
USD
USD
1.5K
USD
USD
79
100%
256
74%
56%
1.86
1.78
USD
USD
56%
1:400