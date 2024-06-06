- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
256
盈利交易:
190 (74.21%)
亏损交易:
66 (25.78%)
最好交易:
38.06 USD
最差交易:
-31.85 USD
毛利:
981.20 USD (98 059 pips)
毛利亏损:
-525.85 USD (52 542 pips)
最大连续赢利:
17 (161.26 USD)
最大连续盈利:
161.26 USD (17)
夏普比率:
0.17
交易活动:
56.21%
最大入金加载:
11.39%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
6
平均持有时间:
8 天
采收率:
3.54
长期交易:
143 (55.86%)
短期交易:
113 (44.14%)
利润因子:
1.87
预期回报:
1.78 USD
平均利润:
5.16 USD
平均损失:
-7.97 USD
最大连续失误:
8 (-128.52 USD)
最大连续亏损:
-128.52 USD (8)
每月增长:
1.71%
年度预测:
20.77%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
78.53 USD
最大值:
128.52 USD (12.24%)
相对跌幅:
结余:
12.24% (128.52 USD)
净值:
56.28% (590.96 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|256
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSD
|455
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSD
|46K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +38.06 USD
最差交易: -32 USD
最大连续赢利: 17
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +161.26 USD
最大连续亏损: -128.52 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Headway-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 17
|
LiteFinance-ECN3.com
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 20
|
Coinexx-Live
|0.00 × 30
|
xChief-DirectFX
|0.00 × 9
|
ICMarketsSC-Live04
|0.02 × 207
|
ICMarketsSC-Live33
|0.28 × 94
|
VantageInternational-Live 16
|0.33 × 21
|
Axi-US05-Live
|0.36 × 78
|
Coinexx-Demo
|0.44 × 223
|
ICTrading-Live32
|0.74 × 38
|
Exness-Real33
|1.00 × 4
|
TradeMaxGlobal-Live12
|1.13 × 39
|
RoboForex-ProCent-3
|1.27 × 15
|
RoboForex-Prime
|1.69 × 26
|
Axi-US02-Live
|1.76 × 202
|
FBS-Real-9
|3.32 × 25
|
STARTRADERINTL-Live
|3.43 × 14
|
VantageInternational-Live 3
|3.53 × 104
|
HFMarketsSV-Live Server 11
|5.11 × 27
|
XMTrading-Real 259
|7.00 × 4
|
RSGFinance-Live
|8.00 × 1
TernakForex NoLimit 2 - Auto Trading
<<How to Subscribe to MT4/MT5 Signal>>
https://www.mql5.com/en/forum/189731 (MT4)
https://www.mql5.com/en/forum/336422 (MT5)
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
46%
0
0
USD
USD
1.5K
USD
USD
79
100%
256
74%
56%
1.86
1.78
USD
USD
56%
1:400