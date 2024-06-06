- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
210
Profit Trade:
154 (73.33%)
Loss Trade:
56 (26.67%)
Best Trade:
38.06 USD
Worst Trade:
-31.85 USD
Profitto lordo:
855.16 USD (85 466 pips)
Perdita lorda:
-480.75 USD (48 038 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (161.26 USD)
Massimo profitto consecutivo:
161.26 USD (17)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
57.24%
Massimo carico di deposito:
11.39%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
10 giorni
Fattore di recupero:
2.91
Long Trade:
116 (55.24%)
Short Trade:
94 (44.76%)
Fattore di profitto:
1.78
Profitto previsto:
1.78 USD
Profitto medio:
5.55 USD
Perdita media:
-8.58 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-128.52 USD)
Massima perdita consecutiva:
-128.52 USD (8)
Crescita mensile:
2.23%
Previsione annuale:
27.08%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
78.53 USD
Massimale:
128.52 USD (12.24%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.24% (128.52 USD)
Per equità:
56.28% (590.96 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|210
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|374
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|37K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +38.06 USD
Worst Trade: -32 USD
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +161.26 USD
Massima perdita consecutiva: -128.52 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Headway-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 17
|
LiteFinance-ECN3.com
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 20
|
Coinexx-Live
|0.00 × 30
|
xChief-DirectFX
|0.00 × 9
|
ICMarketsSC-Live04
|0.02 × 207
|
ICMarketsSC-Live33
|0.28 × 94
|
VantageInternational-Live 16
|0.33 × 21
|
Axi-US05-Live
|0.36 × 78
|
Coinexx-Demo
|0.44 × 223
|
ICTrading-Live32
|0.74 × 38
|
Exness-Real33
|1.00 × 4
|
TradeMaxGlobal-Live12
|1.13 × 39
|
RoboForex-ProCent-3
|1.27 × 15
|
RoboForex-Prime
|1.69 × 26
|
Axi-US02-Live
|1.76 × 202
|
FBS-Real-9
|3.32 × 25
|
STARTRADERINTL-Live
|3.43 × 14
|
VantageInternational-Live 3
|3.53 × 104
|
HFMarketsSV-Live Server 11
|5.11 × 27
|
XMTrading-Real 259
|7.00 × 4
|
RSGFinance-Live
|8.00 × 1
TernakForex NoLimit 2 - Auto Trading
<<How to Subscribe to MT4/MT5 Signal>>
https://www.mql5.com/en/forum/189731 (MT4)
https://www.mql5.com/en/forum/336422 (MT5)
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
37%
0
0
USD
USD
1.4K
USD
USD
68
100%
210
73%
57%
1.77
1.78
USD
USD
56%
1:400