- 자본
- 축소
트레이드:
267
이익 거래:
198 (74.15%)
손실 거래:
69 (25.84%)
최고의 거래:
38.06 USD
최악의 거래:
-31.85 USD
총 수익:
1 015.35 USD (101 473 pips)
총 손실:
-540.51 USD (54 006 pips)
연속 최대 이익:
17 (161.26 USD)
연속 최대 이익:
161.26 USD (17)
샤프 비율:
0.17
거래 활동:
57.22%
최대 입금량:
11.39%
최근 거래:
5 시간 전
주별 거래 수:
3
평균 유지 시간:
8 일
회복 요인:
3.69
롱(주식매수):
146 (54.68%)
숏(주식차입매도):
121 (45.32%)
수익 요인:
1.88
기대수익:
1.78 USD
평균 이익:
5.13 USD
평균 손실:
-7.83 USD
연속 최대 손실:
8 (-128.52 USD)
연속 최대 손실:
-128.52 USD (8)
월별 성장률:
1.44%
연간 예측:
17.52%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
78.53 USD
최대한의:
128.52 USD (12.24%)
상대적 삭감:
잔고별:
12.24% (128.52 USD)
자본금별:
56.28% (590.96 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|267
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPUSD
|475
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPUSD
|47K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +38.06 USD
최악의 거래: -32 USD
연속 최대 이익: 17
연속 최대 손실: 8
연속 최대 이익: +161.26 USD
연속 최대 손실: -128.52 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Headway-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 17
|
LiteFinance-ECN3.com
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 20
|
Coinexx-Live
|0.00 × 30
|
xChief-DirectFX
|0.00 × 9
|
ICMarketsSC-Live04
|0.02 × 207
|
ICMarketsSC-Live33
|0.28 × 94
|
VantageInternational-Live 16
|0.33 × 21
|
Axi-US05-Live
|0.36 × 78
|
Coinexx-Demo
|0.44 × 223
|
ICTrading-Live32
|0.74 × 38
|
Exness-Real33
|1.00 × 4
|
TradeMaxGlobal-Live12
|1.13 × 39
|
RoboForex-ProCent-3
|1.27 × 15
|
RoboForex-Prime
|1.69 × 26
|
Axi-US02-Live
|1.76 × 202
|
FBS-Real-9
|3.32 × 25
|
STARTRADERINTL-Live
|3.43 × 14
|
VantageInternational-Live 3
|3.53 × 104
|
HFMarketsSV-Live Server 11
|5.11 × 27
|
XMTrading-Real 259
|7.00 × 4
|
RSGFinance-Live
|8.00 × 1
TernakForex NoLimit 2 - Auto Trading
<<How to Subscribe to MT4/MT5 Signal>>
https://www.mql5.com/en/forum/189731 (MT4)
https://www.mql5.com/en/forum/336422 (MT5)
리뷰 없음
