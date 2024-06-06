SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / TernakForex NoLimit 2
Abd Rahman W

TernakForex NoLimit 2

Abd Rahman W
0 comentarios
Fiabilidad
79 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2024 46%
Headway-Real
1:400
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
256
Transacciones Rentables:
190 (74.21%)
Transacciones Irrentables:
66 (25.78%)
Mejor transacción:
38.06 USD
Peor transacción:
-31.85 USD
Beneficio Bruto:
981.20 USD (98 059 pips)
Pérdidas Brutas:
-525.85 USD (52 542 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
17 (161.26 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
161.26 USD (17)
Ratio de Sharpe:
0.17
Actividad comercial:
56.21%
Carga máxima del depósito:
11.39%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
6
Tiempo medio de espera:
8 días
Factor de Recuperación:
3.54
Transacciones Largas:
143 (55.86%)
Transacciones Cortas:
113 (44.14%)
Factor de Beneficio:
1.87
Beneficio Esperado:
1.78 USD
Beneficio medio:
5.16 USD
Pérdidas medias:
-7.97 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-128.52 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-128.52 USD (8)
Crecimiento al mes:
1.71%
Pronóstico anual:
20.77%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
78.53 USD
Máxima:
128.52 USD (12.24%)
Reducción relativa:
De balance:
12.24% (128.52 USD)
De fondos:
56.28% (590.96 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPUSD 256
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPUSD 455
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPUSD 46K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +38.06 USD
Peor transacción: -32 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 17
Máximo de pérdidas consecutivas: 8
Beneficio máximo consecutivo: +161.26 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -128.52 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Headway-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 17
LiteFinance-ECN3.com
0.00 × 2
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 20
Coinexx-Live
0.00 × 30
xChief-DirectFX
0.00 × 9
ICMarketsSC-Live04
0.02 × 207
ICMarketsSC-Live33
0.28 × 94
VantageInternational-Live 16
0.33 × 21
Axi-US05-Live
0.36 × 78
Coinexx-Demo
0.44 × 223
ICTrading-Live32
0.74 × 38
Exness-Real33
1.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live12
1.13 × 39
RoboForex-ProCent-3
1.27 × 15
RoboForex-Prime
1.69 × 26
Axi-US02-Live
1.76 × 202
FBS-Real-9
3.32 × 25
STARTRADERINTL-Live
3.43 × 14
VantageInternational-Live 3
3.53 × 104
HFMarketsSV-Live Server 11
5.11 × 27
XMTrading-Real 259
7.00 × 4
RSGFinance-Live
8.00 × 1
TernakForex NoLimit 2 - Auto Trading

<<How to Subscribe to MT4/MT5 Signal>>

https://www.mql5.com/en/forum/189731 (MT4)

https://www.mql5.com/en/forum/336422 (MT5)




¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.