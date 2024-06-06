- Incremento
Total de Trades:
256
Transacciones Rentables:
190 (74.21%)
Transacciones Irrentables:
66 (25.78%)
Mejor transacción:
38.06 USD
Peor transacción:
-31.85 USD
Beneficio Bruto:
981.20 USD (98 059 pips)
Pérdidas Brutas:
-525.85 USD (52 542 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
17 (161.26 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
161.26 USD (17)
Ratio de Sharpe:
0.17
Actividad comercial:
56.21%
Carga máxima del depósito:
11.39%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
6
Tiempo medio de espera:
8 días
Factor de Recuperación:
3.54
Transacciones Largas:
143 (55.86%)
Transacciones Cortas:
113 (44.14%)
Factor de Beneficio:
1.87
Beneficio Esperado:
1.78 USD
Beneficio medio:
5.16 USD
Pérdidas medias:
-7.97 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-128.52 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-128.52 USD (8)
Crecimiento al mes:
1.71%
Pronóstico anual:
20.77%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
78.53 USD
Máxima:
128.52 USD (12.24%)
Reducción relativa:
De balance:
12.24% (128.52 USD)
De fondos:
56.28% (590.96 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|256
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|GBPUSD
|455
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|GBPUSD
|46K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +38.06 USD
Peor transacción: -32 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 17
Máximo de pérdidas consecutivas: 8
Beneficio máximo consecutivo: +161.26 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -128.52 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Headway-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 17
|
LiteFinance-ECN3.com
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 20
|
Coinexx-Live
|0.00 × 30
|
xChief-DirectFX
|0.00 × 9
|
ICMarketsSC-Live04
|0.02 × 207
|
ICMarketsSC-Live33
|0.28 × 94
|
VantageInternational-Live 16
|0.33 × 21
|
Axi-US05-Live
|0.36 × 78
|
Coinexx-Demo
|0.44 × 223
|
ICTrading-Live32
|0.74 × 38
|
Exness-Real33
|1.00 × 4
|
TradeMaxGlobal-Live12
|1.13 × 39
|
RoboForex-ProCent-3
|1.27 × 15
|
RoboForex-Prime
|1.69 × 26
|
Axi-US02-Live
|1.76 × 202
|
FBS-Real-9
|3.32 × 25
|
STARTRADERINTL-Live
|3.43 × 14
|
VantageInternational-Live 3
|3.53 × 104
|
HFMarketsSV-Live Server 11
|5.11 × 27
|
XMTrading-Real 259
|7.00 × 4
|
RSGFinance-Live
|8.00 × 1
