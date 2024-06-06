SignaleKategorien
Abd Rahman W

TernakForex NoLimit 2

Abd Rahman W
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
79 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 46%
Headway-Real
1:400
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
256
Gewinntrades:
190 (74.21%)
Verlusttrades:
66 (25.78%)
Bester Trade:
38.06 USD
Schlechtester Trade:
-31.85 USD
Bruttoprofit:
981.20 USD (98 059 pips)
Bruttoverlust:
-525.85 USD (52 542 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
17 (161.26 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
161.26 USD (17)
Sharpe Ratio:
0.17
Trading-Aktivität:
56.21%
Max deposit load:
11.39%
Letzter Trade:
6 Tage
Trades pro Woche:
6
Durchschn. Haltezeit:
8 Tage
Erholungsfaktor:
3.54
Long-Positionen:
143 (55.86%)
Short-Positionen:
113 (44.14%)
Profit-Faktor:
1.87
Mathematische Gewinnerwartung:
1.78 USD
Durchschnittlicher Profit:
5.16 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-7.97 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-128.52 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-128.52 USD (8)
Wachstum pro Monat :
1.71%
Jahresprognose:
20.77%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
78.53 USD
Maximaler:
128.52 USD (12.24%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
12.24% (128.52 USD)
Kapital:
56.28% (590.96 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPUSD 256
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPUSD 455
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPUSD 46K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +38.06 USD
Schlechtester Trade: -32 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 17
Max. aufeinandergehende Verluste: 8
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +161.26 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -128.52 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Headway-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 17
LiteFinance-ECN3.com
0.00 × 2
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 20
Coinexx-Live
0.00 × 30
xChief-DirectFX
0.00 × 9
ICMarketsSC-Live04
0.02 × 207
ICMarketsSC-Live33
0.28 × 94
VantageInternational-Live 16
0.33 × 21
Axi-US05-Live
0.36 × 78
Coinexx-Demo
0.44 × 223
ICTrading-Live32
0.74 × 38
Exness-Real33
1.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live12
1.13 × 39
RoboForex-ProCent-3
1.27 × 15
RoboForex-Prime
1.69 × 26
Axi-US02-Live
1.76 × 202
FBS-Real-9
3.32 × 25
STARTRADERINTL-Live
3.43 × 14
VantageInternational-Live 3
3.53 × 104
HFMarketsSV-Live Server 11
5.11 × 27
XMTrading-Real 259
7.00 × 4
RSGFinance-Live
8.00 × 1
TernakForex NoLimit 2 - Auto Trading

<<How to Subscribe to MT4/MT5 Signal>>

https://www.mql5.com/en/forum/189731 (MT4)

https://www.mql5.com/en/forum/336422 (MT5)




Keine Bewertungen
2025.12.29 10:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.13 18:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.13 18:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.13 17:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.13 17:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.10 10:19
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.09.19 06:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.18 07:53
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.09.15 11:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.15 05:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.12 13:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.12 13:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.12 12:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.12 12:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.01 12:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 06:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 22:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 19:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 14:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 07:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
