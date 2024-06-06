- Wachstum
Trades insgesamt:
256
Gewinntrades:
190 (74.21%)
Verlusttrades:
66 (25.78%)
Bester Trade:
38.06 USD
Schlechtester Trade:
-31.85 USD
Bruttoprofit:
981.20 USD (98 059 pips)
Bruttoverlust:
-525.85 USD (52 542 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
17 (161.26 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
161.26 USD (17)
Sharpe Ratio:
0.17
Trading-Aktivität:
56.21%
Max deposit load:
11.39%
Letzter Trade:
6 Tage
Trades pro Woche:
6
Durchschn. Haltezeit:
8 Tage
Erholungsfaktor:
3.54
Long-Positionen:
143 (55.86%)
Short-Positionen:
113 (44.14%)
Profit-Faktor:
1.87
Mathematische Gewinnerwartung:
1.78 USD
Durchschnittlicher Profit:
5.16 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-7.97 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-128.52 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-128.52 USD (8)
Wachstum pro Monat :
1.71%
Jahresprognose:
20.77%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
78.53 USD
Maximaler:
128.52 USD (12.24%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
12.24% (128.52 USD)
Kapital:
56.28% (590.96 USD)
Bester Trade: +38.06 USD
Schlechtester Trade: -32 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 17
Max. aufeinandergehende Verluste: 8
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +161.26 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -128.52 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Headway-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 17
|
LiteFinance-ECN3.com
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 20
|
Coinexx-Live
|0.00 × 30
|
xChief-DirectFX
|0.00 × 9
|
ICMarketsSC-Live04
|0.02 × 207
|
ICMarketsSC-Live33
|0.28 × 94
|
VantageInternational-Live 16
|0.33 × 21
|
Axi-US05-Live
|0.36 × 78
|
Coinexx-Demo
|0.44 × 223
|
ICTrading-Live32
|0.74 × 38
|
Exness-Real33
|1.00 × 4
|
TradeMaxGlobal-Live12
|1.13 × 39
|
RoboForex-ProCent-3
|1.27 × 15
|
RoboForex-Prime
|1.69 × 26
|
Axi-US02-Live
|1.76 × 202
|
FBS-Real-9
|3.32 × 25
|
STARTRADERINTL-Live
|3.43 × 14
|
VantageInternational-Live 3
|3.53 × 104
|
HFMarketsSV-Live Server 11
|5.11 × 27
|
XMTrading-Real 259
|7.00 × 4
|
RSGFinance-Live
|8.00 × 1
