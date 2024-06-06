- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
256
Прибыльных трейдов:
190 (74.21%)
Убыточных трейдов:
66 (25.78%)
Лучший трейд:
38.06 USD
Худший трейд:
-31.85 USD
Общая прибыль:
981.20 USD (98 059 pips)
Общий убыток:
-525.85 USD (52 542 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (161.26 USD)
Макс. прибыль в серии:
161.26 USD (17)
Коэффициент Шарпа:
0.17
Торговая активность:
56.21%
Макс. загрузка депозита:
11.39%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
8 дней
Фактор восстановления:
3.54
Длинных трейдов:
143 (55.86%)
Коротких трейдов:
113 (44.14%)
Профит фактор:
1.87
Мат. ожидание:
1.78 USD
Средняя прибыль:
5.16 USD
Средний убыток:
-7.97 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-128.52 USD)
Макс. убыток в серии:
-128.52 USD (8)
Прирост в месяц:
1.71%
Годовой прогноз:
20.77%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
78.53 USD
Максимальная:
128.52 USD (12.24%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
12.24% (128.52 USD)
По эквити:
56.28% (590.96 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|256
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD
|455
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD
|46K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +38.06 USD
Худший трейд: -32 USD
Макс. серия выигрышей: 17
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +161.26 USD
Макс. убыток в серии: -128.52 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Headway-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 17
|
LiteFinance-ECN3.com
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 20
|
Coinexx-Live
|0.00 × 30
|
xChief-DirectFX
|0.00 × 9
|
ICMarketsSC-Live04
|0.02 × 207
|
ICMarketsSC-Live33
|0.28 × 94
|
VantageInternational-Live 16
|0.33 × 21
|
Axi-US05-Live
|0.36 × 78
|
Coinexx-Demo
|0.44 × 223
|
ICTrading-Live32
|0.74 × 38
|
Exness-Real33
|1.00 × 4
|
TradeMaxGlobal-Live12
|1.13 × 39
|
RoboForex-ProCent-3
|1.27 × 15
|
RoboForex-Prime
|1.69 × 26
|
Axi-US02-Live
|1.76 × 202
|
FBS-Real-9
|3.32 × 25
|
STARTRADERINTL-Live
|3.43 × 14
|
VantageInternational-Live 3
|3.53 × 104
|
HFMarketsSV-Live Server 11
|5.11 × 27
|
XMTrading-Real 259
|7.00 × 4
|
RSGFinance-Live
|8.00 × 1
TernakForex NoLimit 2 - Auto Trading
<<How to Subscribe to MT4/MT5 Signal>>
https://www.mql5.com/en/forum/189731 (MT4)
https://www.mql5.com/en/forum/336422 (MT5)
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
46%
0
0
USD
USD
1.5K
USD
USD
79
100%
256
74%
56%
1.86
1.78
USD
USD
56%
1:400