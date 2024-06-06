СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / TernakForex NoLimit 2
Abd Rahman W

TernakForex NoLimit 2

Abd Rahman W
0 отзывов
Надежность
79 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2024 46%
Headway-Real
1:400
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
256
Прибыльных трейдов:
190 (74.21%)
Убыточных трейдов:
66 (25.78%)
Лучший трейд:
38.06 USD
Худший трейд:
-31.85 USD
Общая прибыль:
981.20 USD (98 059 pips)
Общий убыток:
-525.85 USD (52 542 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (161.26 USD)
Макс. прибыль в серии:
161.26 USD (17)
Коэффициент Шарпа:
0.17
Торговая активность:
56.21%
Макс. загрузка депозита:
11.39%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
8 дней
Фактор восстановления:
3.54
Длинных трейдов:
143 (55.86%)
Коротких трейдов:
113 (44.14%)
Профит фактор:
1.87
Мат. ожидание:
1.78 USD
Средняя прибыль:
5.16 USD
Средний убыток:
-7.97 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-128.52 USD)
Макс. убыток в серии:
-128.52 USD (8)
Прирост в месяц:
1.71%
Годовой прогноз:
20.77%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
78.53 USD
Максимальная:
128.52 USD (12.24%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
12.24% (128.52 USD)
По эквити:
56.28% (590.96 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSD 256
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSD 455
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSD 46K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +38.06 USD
Худший трейд: -32 USD
Макс. серия выигрышей: 17
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +161.26 USD
Макс. убыток в серии: -128.52 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Headway-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 17
LiteFinance-ECN3.com
0.00 × 2
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 20
Coinexx-Live
0.00 × 30
xChief-DirectFX
0.00 × 9
ICMarketsSC-Live04
0.02 × 207
ICMarketsSC-Live33
0.28 × 94
VantageInternational-Live 16
0.33 × 21
Axi-US05-Live
0.36 × 78
Coinexx-Demo
0.44 × 223
ICTrading-Live32
0.74 × 38
Exness-Real33
1.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live12
1.13 × 39
RoboForex-ProCent-3
1.27 × 15
RoboForex-Prime
1.69 × 26
Axi-US02-Live
1.76 × 202
FBS-Real-9
3.32 × 25
STARTRADERINTL-Live
3.43 × 14
VantageInternational-Live 3
3.53 × 104
HFMarketsSV-Live Server 11
5.11 × 27
XMTrading-Real 259
7.00 × 4
RSGFinance-Live
8.00 × 1
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика

TernakForex NoLimit 2 - Auto Trading

<<How to Subscribe to MT4/MT5 Signal>>

https://www.mql5.com/en/forum/189731 (MT4)

https://www.mql5.com/en/forum/336422 (MT5)




Нет отзывов
2025.11.13 18:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.13 18:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.13 17:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.13 17:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.10 10:19
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.09.19 06:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.18 07:53
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.09.15 11:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.15 05:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.12 13:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.12 13:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.12 12:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.12 12:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.01 12:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 06:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 22:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 19:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 14:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 07:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.07 09:15
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
TernakForex NoLimit 2
30 USD в месяц
46%
0
0
USD
1.5K
USD
79
100%
256
74%
56%
1.86
1.78
USD
56%
1:400
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.