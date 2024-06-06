SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / TernakForex NoLimit 1
Abd Rahman W

TernakForex NoLimit 1

Abd Rahman W
0 inceleme
Güvenilirlik
68 hafta
1 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 37%
Headway-Real
1:400
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
283
Kârla kapanan işlemler:
204 (72.08%)
Zararla kapanan işlemler:
79 (27.92%)
En iyi işlem:
18.90 USD
En kötü işlem:
-15.92 USD
Brüt kâr:
550.13 USD (76 794 pips)
Brüt zarar:
-184.18 USD (25 713 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (21.19 USD)
Maksimum ardışık kâr:
66.83 USD (7)
Sharpe oranı:
0.35
Alım-satım etkinliği:
50.56%
Maks. mevduat yükü:
3.34%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
7.50
Alış işlemleri:
169 (59.72%)
Satış işlemleri:
114 (40.28%)
Kâr faktörü:
2.99
Beklenen getiri:
1.29 USD
Ortalama kâr:
2.70 USD
Ortalama zarar:
-2.33 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-48.81 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-48.81 USD (6)
Aylık büyüme:
1.75%
Yıllık tahmin:
21.26%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
20.35 USD
Maksimum:
48.81 USD (4.05%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.05% (48.81 USD)
Varlığa göre:
18.97% (228.56 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURCAD 283
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURCAD 366
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURCAD 51K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +18.90 USD
En kötü işlem: -16 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +21.19 USD
Maksimum ardışık zarar: -48.81 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Headway-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FusionMarkets-Demo
0.00 × 10
TernakForex NoLimit 1 - Auto Trading

<<How to Subscribe to MT4/MT5 Signal>>

https://www.mql5.com/en/forum/189731 (MT4)

https://www.mql5.com/en/forum/336422 (MT5)


by https://ternakforex.com/


