- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
283
Kârla kapanan işlemler:
204 (72.08%)
Zararla kapanan işlemler:
79 (27.92%)
En iyi işlem:
18.90 USD
En kötü işlem:
-15.92 USD
Brüt kâr:
550.13 USD (76 794 pips)
Brüt zarar:
-184.18 USD (25 713 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (21.19 USD)
Maksimum ardışık kâr:
66.83 USD (7)
Sharpe oranı:
0.35
Alım-satım etkinliği:
50.56%
Maks. mevduat yükü:
3.34%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
7.50
Alış işlemleri:
169 (59.72%)
Satış işlemleri:
114 (40.28%)
Kâr faktörü:
2.99
Beklenen getiri:
1.29 USD
Ortalama kâr:
2.70 USD
Ortalama zarar:
-2.33 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-48.81 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-48.81 USD (6)
Aylık büyüme:
1.75%
Yıllık tahmin:
21.26%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
20.35 USD
Maksimum:
48.81 USD (4.05%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.05% (48.81 USD)
Varlığa göre:
18.97% (228.56 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURCAD
|283
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURCAD
|366
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURCAD
|51K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +18.90 USD
En kötü işlem: -16 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +21.19 USD
Maksimum ardışık zarar: -48.81 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Headway-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
TernakForex NoLimit 1 - Auto Trading
<<How to Subscribe to MT4/MT5 Signal>>
https://www.mql5.com/en/forum/189731 (MT4)
https://www.mql5.com/en/forum/336422 (MT5)
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
37%
1
0
USD
USD
1.4K
USD
USD
68
100%
283
72%
51%
2.98
1.29
USD
USD
19%
1:400