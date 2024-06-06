- 成长
交易:
325
盈利交易:
237 (72.92%)
亏损交易:
88 (27.08%)
最好交易:
18.90 USD
最差交易:
-15.92 USD
毛利:
614.12 USD (85 719 pips)
毛利亏损:
-195.51 USD (27 300 pips)
最大连续赢利:
13 (21.19 USD)
最大连续盈利:
66.83 USD (7)
夏普比率:
0.36
交易活动:
48.26%
最大入金加载:
3.34%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
4
平均持有时间:
3 天
采收率:
8.58
长期交易:
196 (60.31%)
短期交易:
129 (39.69%)
利润因子:
3.14
预期回报:
1.29 USD
平均利润:
2.59 USD
平均损失:
-2.22 USD
最大连续失误:
6 (-48.81 USD)
最大连续亏损:
-48.81 USD (6)
每月增长:
1.86%
年度预测:
22.57%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
20.35 USD
最大值:
48.81 USD (4.05%)
相对跌幅:
结余:
4.05% (48.81 USD)
净值:
18.97% (228.56 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURCAD
|325
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURCAD
|419
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURCAD
|58K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +18.90 USD
最差交易: -16 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +21.19 USD
最大连续亏损: -48.81 USD
TernakForex NoLimit 1 - Auto Trading
<<How to Subscribe to MT4/MT5 Signal>>
https://www.mql5.com/en/forum/189731 (MT4)
https://www.mql5.com/en/forum/336422 (MT5)
