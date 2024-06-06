SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / TernakForex NoLimit 1
Abd Rahman W

TernakForex NoLimit 1

Abd Rahman W
0 avis
Fiabilité
68 semaines
1 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 37%
Headway-Real
1:400
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
283
Bénéfice trades:
204 (72.08%)
Perte trades:
79 (27.92%)
Meilleure transaction:
18.90 USD
Pire transaction:
-15.92 USD
Bénéfice brut:
550.13 USD (76 794 pips)
Perte brute:
-184.18 USD (25 713 pips)
Gains consécutifs maximales:
13 (21.19 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
66.83 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.35
Activité de trading:
50.56%
Charge de dépôt maximale:
3.34%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
2
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
7.50
Longs trades:
169 (59.72%)
Courts trades:
114 (40.28%)
Facteur de profit:
2.99
Rendement attendu:
1.29 USD
Bénéfice moyen:
2.70 USD
Perte moyenne:
-2.33 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-48.81 USD)
Perte consécutive maximale:
-48.81 USD (6)
Croissance mensuelle:
1.75%
Prévision annuelle:
21.26%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
20.35 USD
Maximal:
48.81 USD (4.05%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
4.05% (48.81 USD)
Par fonds propres:
18.97% (228.56 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURCAD 283
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURCAD 366
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURCAD 51K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +18.90 USD
Pire transaction: -16 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +21.19 USD
Perte consécutive maximale: -48.81 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Headway-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FusionMarkets-Demo
0.00 × 10
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire

TernakForex NoLimit 1 - Auto Trading

<<How to Subscribe to MT4/MT5 Signal>>

https://www.mql5.com/en/forum/189731 (MT4)

https://www.mql5.com/en/forum/336422 (MT5)


by https://ternakforex.com/


Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
TernakForex NoLimit 1
30 USD par mois
37%
1
0
USD
1.4K
USD
68
100%
283
72%
51%
2.98
1.29
USD
19%
1:400
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.