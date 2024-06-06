- Crescimento
Negociações:
326
Negociações com lucro:
238 (73.00%)
Negociações com perda:
88 (26.99%)
Melhor negociação:
18.90 USD
Pior negociação:
-15.92 USD
Lucro bruto:
615.21 USD (85 869 pips)
Perda bruta:
-195.51 USD (27 300 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
13 (21.19 USD)
Máximo lucro consecutivo:
66.83 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.37
Atividade de negociação:
48.26%
Depósito máximo carregado:
3.34%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
8.60
Negociações longas:
196 (60.12%)
Negociações curtas:
130 (39.88%)
Fator de lucro:
3.15
Valor esperado:
1.29 USD
Lucro médio:
2.58 USD
Perda média:
-2.22 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-48.81 USD)
Máxima perda consecutiva:
-48.81 USD (6)
Crescimento mensal:
1.52%
Previsão anual:
18.49%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
20.35 USD
Máximo:
48.81 USD (4.05%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
4.05% (48.81 USD)
Pelo Capital Líquido:
18.97% (228.56 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURCAD
|326
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURCAD
|420
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURCAD
|59K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +18.90 USD
Pior negociação: -16 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +21.19 USD
Máxima perda consecutiva: -48.81 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Headway-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 13
