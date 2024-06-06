СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / TernakForex NoLimit 1
Abd Rahman W

TernakForex NoLimit 1

Abd Rahman W
0 отзывов
Надежность
81 неделя
1 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2024 42%
Headway-Real
1:400
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
325
Прибыльных трейдов:
237 (72.92%)
Убыточных трейдов:
88 (27.08%)
Лучший трейд:
18.90 USD
Худший трейд:
-15.92 USD
Общая прибыль:
614.12 USD (85 719 pips)
Общий убыток:
-195.51 USD (27 300 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (21.19 USD)
Макс. прибыль в серии:
66.83 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.36
Торговая активность:
48.26%
Макс. загрузка депозита:
3.34%
Последний трейд:
19 часов
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
8.58
Длинных трейдов:
196 (60.31%)
Коротких трейдов:
129 (39.69%)
Профит фактор:
3.14
Мат. ожидание:
1.29 USD
Средняя прибыль:
2.59 USD
Средний убыток:
-2.22 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-48.81 USD)
Макс. убыток в серии:
-48.81 USD (6)
Прирост в месяц:
1.86%
Годовой прогноз:
22.57%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
20.35 USD
Максимальная:
48.81 USD (4.05%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.05% (48.81 USD)
По эквити:
18.97% (228.56 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURCAD 325
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURCAD 419
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURCAD 58K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +18.90 USD
Худший трейд: -16 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +21.19 USD
Макс. убыток в серии: -48.81 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Headway-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FusionMarkets-Demo
0.00 × 13
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика

TernakForex NoLimit 1 - Auto Trading

<<How to Subscribe to MT4/MT5 Signal>>

https://www.mql5.com/en/forum/189731 (MT4)

https://www.mql5.com/en/forum/336422 (MT5)




Нет отзывов
2025.10.28 13:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.21 12:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.15 07:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.14 12:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.03 09:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.02 09:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.25 10:14
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.07.10 00:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.08 14:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.16 07:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.16 03:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.03 10:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.01 16:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.20 17:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.19 16:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.09.30 10:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.09.29 21:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.09.05 14:45
Share of trading days is too low
2024.09.05 14:45
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.08.26 15:42
Trading operations on the account were performed for only 11 days. This comprises 13.41% of days out of the 82 days of the signal's entire lifetime.
