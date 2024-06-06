- Прирост
Всего трейдов:
325
Прибыльных трейдов:
237 (72.92%)
Убыточных трейдов:
88 (27.08%)
Лучший трейд:
18.90 USD
Худший трейд:
-15.92 USD
Общая прибыль:
614.12 USD (85 719 pips)
Общий убыток:
-195.51 USD (27 300 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (21.19 USD)
Макс. прибыль в серии:
66.83 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.36
Торговая активность:
48.26%
Макс. загрузка депозита:
3.34%
Последний трейд:
19 часов
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
8.58
Длинных трейдов:
196 (60.31%)
Коротких трейдов:
129 (39.69%)
Профит фактор:
3.14
Мат. ожидание:
1.29 USD
Средняя прибыль:
2.59 USD
Средний убыток:
-2.22 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-48.81 USD)
Макс. убыток в серии:
-48.81 USD (6)
Прирост в месяц:
1.86%
Годовой прогноз:
22.57%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
20.35 USD
Максимальная:
48.81 USD (4.05%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.05% (48.81 USD)
По эквити:
18.97% (228.56 USD)
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURCAD
|325
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURCAD
|419
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURCAD
|58K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Лучший трейд: +18.90 USD
Худший трейд: -16 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +21.19 USD
Макс. убыток в серии: -48.81 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Headway-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
