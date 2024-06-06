- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
283
Profit Trade:
204 (72.08%)
Loss Trade:
79 (27.92%)
Best Trade:
18.90 USD
Worst Trade:
-15.92 USD
Profitto lordo:
550.13 USD (76 794 pips)
Perdita lorda:
-184.18 USD (25 713 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (21.19 USD)
Massimo profitto consecutivo:
66.83 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.35
Attività di trading:
50.56%
Massimo carico di deposito:
3.34%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
7.50
Long Trade:
169 (59.72%)
Short Trade:
114 (40.28%)
Fattore di profitto:
2.99
Profitto previsto:
1.29 USD
Profitto medio:
2.70 USD
Perdita media:
-2.33 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-48.81 USD)
Massima perdita consecutiva:
-48.81 USD (6)
Crescita mensile:
1.75%
Previsione annuale:
21.26%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
20.35 USD
Massimale:
48.81 USD (4.05%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.05% (48.81 USD)
Per equità:
18.97% (228.56 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURCAD
|283
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURCAD
|366
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURCAD
|51K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +18.90 USD
Worst Trade: -16 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +21.19 USD
Massima perdita consecutiva: -48.81 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Headway-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 10
