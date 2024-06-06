SegnaliSezioni
Abd Rahman W

TernakForex NoLimit 1

Abd Rahman W
0 recensioni
Affidabilità
68 settimane
1 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 37%
Headway-Real
1:400
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
283
Profit Trade:
204 (72.08%)
Loss Trade:
79 (27.92%)
Best Trade:
18.90 USD
Worst Trade:
-15.92 USD
Profitto lordo:
550.13 USD (76 794 pips)
Perdita lorda:
-184.18 USD (25 713 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (21.19 USD)
Massimo profitto consecutivo:
66.83 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.35
Attività di trading:
50.56%
Massimo carico di deposito:
3.34%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
7.50
Long Trade:
169 (59.72%)
Short Trade:
114 (40.28%)
Fattore di profitto:
2.99
Profitto previsto:
1.29 USD
Profitto medio:
2.70 USD
Perdita media:
-2.33 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-48.81 USD)
Massima perdita consecutiva:
-48.81 USD (6)
Crescita mensile:
1.75%
Previsione annuale:
21.26%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
20.35 USD
Massimale:
48.81 USD (4.05%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.05% (48.81 USD)
Per equità:
18.97% (228.56 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURCAD 283
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURCAD 366
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURCAD 51K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +18.90 USD
Worst Trade: -16 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +21.19 USD
Massima perdita consecutiva: -48.81 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Headway-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FusionMarkets-Demo
0.00 × 10
TernakForex NoLimit 1 - Auto Trading

<<How to Subscribe to MT4/MT5 Signal>>

https://www.mql5.com/en/forum/189731 (MT4)

https://www.mql5.com/en/forum/336422 (MT5)


by https://ternakforex.com/


Non ci sono recensioni
2025.09.03 09:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.02 09:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.25 10:14
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.07.10 00:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.08 14:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.16 07:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.16 03:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.03 10:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.01 16:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.20 17:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.19 16:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.09.30 10:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.09.29 21:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.09.05 14:45
Share of trading days is too low
2024.09.05 14:45
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.08.26 15:42
Trading operations on the account were performed for only 11 days. This comprises 13.41% of days out of the 82 days of the signal's entire lifetime.
2024.08.21 21:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.08.20 15:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.08.15 16:00
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.08.06 20:51
Share of trading days is too low
Copia

