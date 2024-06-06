- 成長
トレード:
326
利益トレード:
238 (73.00%)
損失トレード:
88 (26.99%)
ベストトレード:
18.90 USD
最悪のトレード:
-15.92 USD
総利益:
615.21 USD (85 869 pips)
総損失:
-195.51 USD (27 300 pips)
最大連続の勝ち:
13 (21.19 USD)
最大連続利益:
66.83 USD (7)
シャープレシオ:
0.37
取引アクティビティ:
48.26%
最大入金額:
3.34%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
8.60
長いトレード:
196 (60.12%)
短いトレード:
130 (39.88%)
プロフィットファクター:
3.15
期待されたペイオフ:
1.29 USD
平均利益:
2.58 USD
平均損失:
-2.22 USD
最大連続の負け:
6 (-48.81 USD)
最大連続損失:
-48.81 USD (6)
月間成長:
1.52%
年間予想:
18.49%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
20.35 USD
最大の:
48.81 USD (4.05%)
比較ドローダウン:
残高による:
4.05% (48.81 USD)
エクイティによる:
18.97% (228.56 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURCAD
|326
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURCAD
|420
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURCAD
|59K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +18.90 USD
最悪のトレード: -16 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +21.19 USD
最大連続損失: -48.81 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Headway-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 13
TernakForex NoLimit 1 - Auto Trading
<<How to Subscribe to MT4/MT5 Signal>>
https://www.mql5.com/en/forum/189731 (MT4)
https://www.mql5.com/en/forum/336422 (MT5)
