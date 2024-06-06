シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / TernakForex NoLimit 1
Abd Rahman W

TernakForex NoLimit 1

Abd Rahman W
レビュー0件
信頼性
82週間
1 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 42%
Headway-Real
1:400
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
326
利益トレード:
238 (73.00%)
損失トレード:
88 (26.99%)
ベストトレード:
18.90 USD
最悪のトレード:
-15.92 USD
総利益:
615.21 USD (85 869 pips)
総損失:
-195.51 USD (27 300 pips)
最大連続の勝ち:
13 (21.19 USD)
最大連続利益:
66.83 USD (7)
シャープレシオ:
0.37
取引アクティビティ:
48.26%
最大入金額:
3.34%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
8.60
長いトレード:
196 (60.12%)
短いトレード:
130 (39.88%)
プロフィットファクター:
3.15
期待されたペイオフ:
1.29 USD
平均利益:
2.58 USD
平均損失:
-2.22 USD
最大連続の負け:
6 (-48.81 USD)
最大連続損失:
-48.81 USD (6)
月間成長:
1.52%
年間予想:
18.49%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
20.35 USD
最大の:
48.81 USD (4.05%)
比較ドローダウン:
残高による:
4.05% (48.81 USD)
エクイティによる:
18.97% (228.56 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURCAD 326
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURCAD 420
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURCAD 59K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +18.90 USD
最悪のトレード: -16 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +21.19 USD
最大連続損失: -48.81 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Headway-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

FusionMarkets-Demo
0.00 × 13
TernakForex NoLimit 1 - Auto Trading

<<How to Subscribe to MT4/MT5 Signal>>

https://www.mql5.com/en/forum/189731 (MT4)

https://www.mql5.com/en/forum/336422 (MT5)




レビューなし
2025.10.28 13:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.21 12:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.15 07:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.14 12:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.03 09:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.02 09:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.25 10:14
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.07.10 00:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.08 14:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.16 07:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.16 03:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.03 10:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.01 16:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.20 17:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.19 16:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.09.30 10:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.09.29 21:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.09.05 14:45
Share of trading days is too low
2024.09.05 14:45
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.08.26 15:42
Trading operations on the account were performed for only 11 days. This comprises 13.41% of days out of the 82 days of the signal's entire lifetime.
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください