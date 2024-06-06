SeñalesSecciones
Abd Rahman W

TernakForex NoLimit 1

Abd Rahman W
0 comentarios
Fiabilidad
82 semanas
1 / 0 USD
incremento desde 2024 42%
Headway-Real
1:400
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
326
Transacciones Rentables:
238 (73.00%)
Transacciones Irrentables:
88 (26.99%)
Mejor transacción:
18.90 USD
Peor transacción:
-15.92 USD
Beneficio Bruto:
615.21 USD (85 869 pips)
Pérdidas Brutas:
-195.51 USD (27 300 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
13 (21.19 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
66.83 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.37
Actividad comercial:
48.26%
Carga máxima del depósito:
3.34%
Último trade:
8 horas
Trades a la semana:
3
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
8.60
Transacciones Largas:
196 (60.12%)
Transacciones Cortas:
130 (39.88%)
Factor de Beneficio:
3.15
Beneficio Esperado:
1.29 USD
Beneficio medio:
2.58 USD
Pérdidas medias:
-2.22 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-48.81 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-48.81 USD (6)
Crecimiento al mes:
1.52%
Pronóstico anual:
18.49%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
20.35 USD
Máxima:
48.81 USD (4.05%)
Reducción relativa:
De balance:
4.05% (48.81 USD)
De fondos:
18.97% (228.56 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURCAD 326
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURCAD 420
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURCAD 59K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +18.90 USD
Peor transacción: -16 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +21.19 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -48.81 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Headway-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

FusionMarkets-Demo
0.00 × 13
TernakForex NoLimit 1 - Auto Trading

<<How to Subscribe to MT4/MT5 Signal>>

https://www.mql5.com/en/forum/189731 (MT4)

https://www.mql5.com/en/forum/336422 (MT5)




2025.10.28 13:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.21 12:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.15 07:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.14 12:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.03 09:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.02 09:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.25 10:14
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.07.10 00:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.08 14:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.16 07:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.16 03:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.03 10:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.01 16:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.20 17:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.19 16:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.09.30 10:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.09.29 21:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.09.05 14:45
Share of trading days is too low
2024.09.05 14:45
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.08.26 15:42
Trading operations on the account were performed for only 11 days. This comprises 13.41% of days out of the 82 days of the signal's entire lifetime.
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
TernakForex NoLimit 1
30 USD al mes
42%
1
0
USD
1.4K
USD
82
100%
326
73%
48%
3.14
1.29
USD
19%
1:400
