Total de Trades:
326
Transacciones Rentables:
238 (73.00%)
Transacciones Irrentables:
88 (26.99%)
Mejor transacción:
18.90 USD
Peor transacción:
-15.92 USD
Beneficio Bruto:
615.21 USD (85 869 pips)
Pérdidas Brutas:
-195.51 USD (27 300 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
13 (21.19 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
66.83 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.37
Actividad comercial:
48.26%
Carga máxima del depósito:
3.34%
Último trade:
8 horas
Trades a la semana:
3
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
8.60
Transacciones Largas:
196 (60.12%)
Transacciones Cortas:
130 (39.88%)
Factor de Beneficio:
3.15
Beneficio Esperado:
1.29 USD
Beneficio medio:
2.58 USD
Pérdidas medias:
-2.22 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-48.81 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-48.81 USD (6)
Crecimiento al mes:
1.52%
Pronóstico anual:
18.49%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
20.35 USD
Máxima:
48.81 USD (4.05%)
Reducción relativa:
De balance:
4.05% (48.81 USD)
De fondos:
18.97% (228.56 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURCAD
|326
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURCAD
|420
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURCAD
|59K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Mejor transacción: +18.90 USD
Peor transacción: -16 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +21.19 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -48.81 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Headway-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
<<How to Subscribe to MT4/MT5 Signal>>
https://www.mql5.com/en/forum/189731 (MT4)
https://www.mql5.com/en/forum/336422 (MT5)
