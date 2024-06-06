SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / TernakForex NoLimit 1
Abd Rahman W

TernakForex NoLimit 1

Abd Rahman W
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
82 Wochen
1 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 42%
Headway-Real
1:400
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
326
Gewinntrades:
238 (73.00%)
Verlusttrades:
88 (26.99%)
Bester Trade:
18.90 USD
Schlechtester Trade:
-15.92 USD
Bruttoprofit:
615.21 USD (85 869 pips)
Bruttoverlust:
-195.51 USD (27 300 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
13 (21.19 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
66.83 USD (7)
Sharpe Ratio:
0.37
Trading-Aktivität:
48.26%
Max deposit load:
3.34%
Letzter Trade:
5 Stunden
Trades pro Woche:
4
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
8.60
Long-Positionen:
196 (60.12%)
Short-Positionen:
130 (39.88%)
Profit-Faktor:
3.15
Mathematische Gewinnerwartung:
1.29 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.58 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-2.22 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-48.81 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-48.81 USD (6)
Wachstum pro Monat :
1.52%
Jahresprognose:
18.49%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
20.35 USD
Maximaler:
48.81 USD (4.05%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
4.05% (48.81 USD)
Kapital:
18.97% (228.56 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURCAD 326
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURCAD 420
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURCAD 59K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +18.90 USD
Schlechtester Trade: -16 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +21.19 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -48.81 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Headway-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

FusionMarkets-Demo
0.00 × 13
TernakForex NoLimit 1 - Auto Trading

<<How to Subscribe to MT4/MT5 Signal>>

https://www.mql5.com/en/forum/189731 (MT4)

https://www.mql5.com/en/forum/336422 (MT5)




Keine Bewertungen
2025.10.28 13:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.21 12:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.15 07:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.14 12:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.03 09:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.02 09:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.25 10:14
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.07.10 00:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.08 14:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.16 07:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.16 03:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.03 10:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.01 16:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.20 17:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.19 16:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.09.30 10:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.09.29 21:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.09.05 14:45
Share of trading days is too low
2024.09.05 14:45
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.08.26 15:42
Trading operations on the account were performed for only 11 days. This comprises 13.41% of days out of the 82 days of the signal's entire lifetime.
