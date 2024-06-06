- Wachstum
Trades insgesamt:
326
Gewinntrades:
238 (73.00%)
Verlusttrades:
88 (26.99%)
Bester Trade:
18.90 USD
Schlechtester Trade:
-15.92 USD
Bruttoprofit:
615.21 USD (85 869 pips)
Bruttoverlust:
-195.51 USD (27 300 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
13 (21.19 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
66.83 USD (7)
Sharpe Ratio:
0.37
Trading-Aktivität:
48.26%
Max deposit load:
3.34%
Letzter Trade:
5 Stunden
Trades pro Woche:
4
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
8.60
Long-Positionen:
196 (60.12%)
Short-Positionen:
130 (39.88%)
Profit-Faktor:
3.15
Mathematische Gewinnerwartung:
1.29 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.58 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-2.22 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-48.81 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-48.81 USD (6)
Wachstum pro Monat :
1.52%
Jahresprognose:
18.49%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
20.35 USD
Maximaler:
48.81 USD (4.05%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
4.05% (48.81 USD)
Kapital:
18.97% (228.56 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|EURCAD
|326
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURCAD
|420
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURCAD
|59K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
