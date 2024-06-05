SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / LL8899WF
Wing Kin Lorie Lam

LL8899WF

Wing Kin Lorie Lam
0 inceleme
69 hafta
0 / 0 USD
Ayda 1000 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 -34%
VantageInternational-Live 5
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 546
Kârla kapanan işlemler:
1 860 (73.05%)
Zararla kapanan işlemler:
686 (26.94%)
En iyi işlem:
175.09 USD
En kötü işlem:
-344.85 USD
Brüt kâr:
5 046.23 USD (391 314 pips)
Brüt zarar:
-8 481.99 USD (597 786 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
60 (33.31 USD)
Maksimum ardışık kâr:
303.38 USD (29)
Sharpe oranı:
-0.07
Alım-satım etkinliği:
95.40%
Maks. mevduat yükü:
3.78%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
57
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
-0.63
Alış işlemleri:
1 428 (56.09%)
Satış işlemleri:
1 118 (43.91%)
Kâr faktörü:
0.59
Beklenen getiri:
-1.35 USD
Ortalama kâr:
2.71 USD
Ortalama zarar:
-12.36 USD
Maksimum ardışık kayıp:
26 (-1 761.66 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 761.66 USD (26)
Aylık büyüme:
1.44%
Yıllık tahmin:
17.92%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4 201.79 USD
Maksimum:
5 420.48 USD (48.32%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
48.50% (5 420.48 USD)
Varlığa göre:
21.67% (2 412.48 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPNZD 534
AUDCAD 483
GBPCAD 469
EURSGD 309
AUDSGD 298
AUDNZD 297
EURJPY 37
NZDCAD 26
GBPSGD 23
AUDCHF 20
SGDJPY 19
NAS100.r 19
GBPCHF 9
USDSGD 3
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPNZD -1.9K
AUDCAD 263
GBPCAD -258
EURSGD -412
AUDSGD 253
AUDNZD 121
EURJPY -871
NZDCAD 270
GBPSGD -268
AUDCHF -412
SGDJPY -315
NAS100.r -118
GBPCHF 236
USDSGD 0
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPNZD -134K
AUDCAD 16K
GBPCAD 17K
EURSGD -40K
AUDSGD 18K
AUDNZD 5K
EURJPY -41K
NZDCAD 3.4K
GBPSGD -4.1K
AUDCHF -6.2K
SGDJPY -13K
NAS100.r -28K
GBPCHF 3.3K
USDSGD -31
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +175.09 USD
En kötü işlem: -345 USD
Maksimum ardışık kazanç: 29
Maksimum ardışık kayıp: 26
Maksimum ardışık kâr: +33.31 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 761.66 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live12
0.00 × 20
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 30
EightcapLtd-Real2
0.00 × 1
VantageInternational-Live 9
0.00 × 4
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 4
TMGM.TradeMax-Live10
0.00 × 3
VantageFX-Live 1
0.07 × 98
KOT-Live3
0.27 × 353
VantageInternational-Live 5
0.36 × 59
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.77 × 44
FusionMarkets-Live
0.83 × 297
VantageInternational-Live 11
0.93 × 55
VantageInternational-Live 18
1.16 × 87
VantageInternational-Live 2
1.36 × 73
TMGM.TradeMax-Live8
1.77 × 75
VantageInternational-Live 8
2.19 × 145
TitanFX-06
3.52 × 82
ICMarketsSC-Live04
3.82 × 128
TradeMaxGlobal-Live10
3.86 × 7
Axi-US07-Live
5.46 × 230
RoboForex-Pro-3
14.43 × 243
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.03.17 16:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.17 10:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.25 23:15
No swaps are charged
2024.11.25 23:15
No swaps are charged
2024.11.18 05:50
No swaps are charged on the signal account
2024.08.14 14:17
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.08.12 04:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.08.11 18:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.06.11 04:39
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.06.06 15:07
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.06.05 14:17
Share of trading days is too low
2024.06.05 14:17
Share of days for 80% of trades is too low
2024.06.05 13:00
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2024.06.05 13:00
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2024.06.05 13:00
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2024.06.05 13:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2024.06.05 13:00
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
LL8899WF
Ayda 1000 USD
-34%
0
0
USD
6.5K
USD
69
100%
2 546
73%
95%
0.59
-1.35
USD
48%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.