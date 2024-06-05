- Büyüme
İşlemler:
2 546
Kârla kapanan işlemler:
1 860 (73.05%)
Zararla kapanan işlemler:
686 (26.94%)
En iyi işlem:
175.09 USD
En kötü işlem:
-344.85 USD
Brüt kâr:
5 046.23 USD (391 314 pips)
Brüt zarar:
-8 481.99 USD (597 786 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
60 (33.31 USD)
Maksimum ardışık kâr:
303.38 USD (29)
Sharpe oranı:
-0.07
Alım-satım etkinliği:
95.40%
Maks. mevduat yükü:
3.78%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
57
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
-0.63
Alış işlemleri:
1 428 (56.09%)
Satış işlemleri:
1 118 (43.91%)
Kâr faktörü:
0.59
Beklenen getiri:
-1.35 USD
Ortalama kâr:
2.71 USD
Ortalama zarar:
-12.36 USD
Maksimum ardışık kayıp:
26 (-1 761.66 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 761.66 USD (26)
Aylık büyüme:
1.44%
Yıllık tahmin:
17.92%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4 201.79 USD
Maksimum:
5 420.48 USD (48.32%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
48.50% (5 420.48 USD)
Varlığa göre:
21.67% (2 412.48 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPNZD
|534
|AUDCAD
|483
|GBPCAD
|469
|EURSGD
|309
|AUDSGD
|298
|AUDNZD
|297
|EURJPY
|37
|NZDCAD
|26
|GBPSGD
|23
|AUDCHF
|20
|SGDJPY
|19
|NAS100.r
|19
|GBPCHF
|9
|USDSGD
|3
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPNZD
|-1.9K
|AUDCAD
|263
|GBPCAD
|-258
|EURSGD
|-412
|AUDSGD
|253
|AUDNZD
|121
|EURJPY
|-871
|NZDCAD
|270
|GBPSGD
|-268
|AUDCHF
|-412
|SGDJPY
|-315
|NAS100.r
|-118
|GBPCHF
|236
|USDSGD
|0
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPNZD
|-134K
|AUDCAD
|16K
|GBPCAD
|17K
|EURSGD
|-40K
|AUDSGD
|18K
|AUDNZD
|5K
|EURJPY
|-41K
|NZDCAD
|3.4K
|GBPSGD
|-4.1K
|AUDCHF
|-6.2K
|SGDJPY
|-13K
|NAS100.r
|-28K
|GBPCHF
|3.3K
|USDSGD
|-31
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +175.09 USD
En kötü işlem: -345 USD
Maksimum ardışık kazanç: 29
Maksimum ardışık kayıp: 26
Maksimum ardışık kâr: +33.31 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 761.66 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 20
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 30
EightcapLtd-Real2
|0.00 × 1
VantageInternational-Live 9
|0.00 × 4
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 4
TMGM.TradeMax-Live10
|0.00 × 3
VantageFX-Live 1
|0.07 × 98
KOT-Live3
|0.27 × 353
VantageInternational-Live 5
|0.36 × 59
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.77 × 44
FusionMarkets-Live
|0.83 × 297
VantageInternational-Live 11
|0.93 × 55
VantageInternational-Live 18
|1.16 × 87
VantageInternational-Live 2
|1.36 × 73
TMGM.TradeMax-Live8
|1.77 × 75
VantageInternational-Live 8
|2.19 × 145
TitanFX-06
|3.52 × 82
ICMarketsSC-Live04
|3.82 × 128
TradeMaxGlobal-Live10
|3.86 × 7
Axi-US07-Live
|5.46 × 230
RoboForex-Pro-3
|14.43 × 243
