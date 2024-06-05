SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / LL8899WF
Wing Kin Lorie Lam

LL8899WF

Wing Kin Lorie Lam
0 comentários
82 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 1000 USD por mês
crescimento desde 2024 -32%
VantageInternational-Live 5
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
2 828
Negociações com lucro:
2 048 (72.41%)
Negociações com perda:
780 (27.58%)
Melhor negociação:
175.09 USD
Pior negociação:
-344.85 USD
Lucro bruto:
5 771.55 USD (443 026 pips)
Perda bruta:
-8 974.11 USD (653 002 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
60 (33.31 USD)
Máximo lucro consecutivo:
303.38 USD (29)
Índice de Sharpe:
-0.06
Atividade de negociação:
95.40%
Depósito máximo carregado:
3.78%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
11
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
-0.59
Negociações longas:
1 603 (56.68%)
Negociações curtas:
1 225 (43.32%)
Fator de lucro:
0.64
Valor esperado:
-1.13 USD
Lucro médio:
2.82 USD
Perda média:
-11.51 USD
Máximo de perdas consecutivas:
26 (-1 761.66 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 761.66 USD (26)
Crescimento mensal:
1.27%
Previsão anual:
15.45%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
4 201.79 USD
Máximo:
5 420.48 USD (48.32%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
48.50% (5 420.48 USD)
Pelo Capital Líquido:
21.67% (2 412.48 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPNZD 586
AUDCAD 560
GBPCAD 521
AUDSGD 338
AUDNZD 335
EURSGD 332
EURJPY 37
NZDCAD 26
GBPSGD 23
AUDCHF 20
SGDJPY 19
NAS100.r 19
GBPCHF 9
USDSGD 3
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPNZD -1.8K
AUDCAD 327
GBPCAD -294
AUDSGD 277
AUDNZD 185
EURSGD -385
EURJPY -871
NZDCAD 270
GBPSGD -268
AUDCHF -412
SGDJPY -315
NAS100.r -118
GBPCHF 236
USDSGD 0
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPNZD -142K
AUDCAD 25K
GBPCAD 4K
AUDSGD 16K
AUDNZD 11K
EURSGD -37K
EURJPY -41K
NZDCAD 3.4K
GBPSGD -4.1K
AUDCHF -6.2K
SGDJPY -13K
NAS100.r -28K
GBPCHF 3.3K
USDSGD -31
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +175.09 USD
Pior negociação: -345 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 29
Máximo de perdas consecutivas: 26
Máximo lucro consecutivo: +33.31 USD
Máxima perda consecutiva: -1 761.66 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-Live12
0.00 × 20
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 40
EightcapLtd-Real2
0.00 × 1
VantageInternational-Live 9
0.00 × 4
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 4
TMGM.TradeMax-Live10
0.00 × 3
VantageFX-Live 1
0.07 × 98
KOT-Live3
0.27 × 353
VantageInternational-Live 5
0.36 × 59
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.77 × 44
FusionMarkets-Live
0.83 × 297
VantageInternational-Live 11
0.93 × 55
VantageInternational-Live 18
1.16 × 87
VantageInternational-Live 2
1.36 × 73
GoMarkets-Real 10
1.37 × 252
TMGM.TradeMax-Live8
1.77 × 75
VantageInternational-Live 8
2.19 × 145
TitanFX-06
3.52 × 82
ICMarketsSC-Live04
3.82 × 128
TradeMaxGlobal-Live10
3.86 × 7
Axi-US07-Live
5.46 × 230
RoboForex-Pro-3
14.43 × 243
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
2025.12.02 22:39
No swaps are charged
2025.12.02 22:39
No swaps are charged
2025.12.01 22:58
No swaps are charged on the signal account
2025.03.17 16:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.17 10:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.25 23:15
No swaps are charged
2024.11.25 23:15
No swaps are charged
2024.11.18 05:50
No swaps are charged on the signal account
2024.08.14 14:17
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.08.12 04:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.08.11 18:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.06.11 04:39
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.06.06 15:07
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.06.05 14:17
Share of trading days is too low
2024.06.05 14:17
Share of days for 80% of trades is too low
2024.06.05 13:00
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2024.06.05 13:00
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2024.06.05 13:00
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2024.06.05 13:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2024.06.05 13:00
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
LL8899WF
1000 USD por mês
-32%
0
0
USD
6.7K
USD
82
100%
2 828
72%
95%
0.64
-1.13
USD
48%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.