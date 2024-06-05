- Crescimento
Negociações:
2 828
Negociações com lucro:
2 048 (72.41%)
Negociações com perda:
780 (27.58%)
Melhor negociação:
175.09 USD
Pior negociação:
-344.85 USD
Lucro bruto:
5 771.55 USD (443 026 pips)
Perda bruta:
-8 974.11 USD (653 002 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
60 (33.31 USD)
Máximo lucro consecutivo:
303.38 USD (29)
Índice de Sharpe:
-0.06
Atividade de negociação:
95.40%
Depósito máximo carregado:
3.78%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
11
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
-0.59
Negociações longas:
1 603 (56.68%)
Negociações curtas:
1 225 (43.32%)
Fator de lucro:
0.64
Valor esperado:
-1.13 USD
Lucro médio:
2.82 USD
Perda média:
-11.51 USD
Máximo de perdas consecutivas:
26 (-1 761.66 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 761.66 USD (26)
Crescimento mensal:
1.27%
Previsão anual:
15.45%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
4 201.79 USD
Máximo:
5 420.48 USD (48.32%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
48.50% (5 420.48 USD)
Pelo Capital Líquido:
21.67% (2 412.48 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPNZD
|586
|AUDCAD
|560
|GBPCAD
|521
|AUDSGD
|338
|AUDNZD
|335
|EURSGD
|332
|EURJPY
|37
|NZDCAD
|26
|GBPSGD
|23
|AUDCHF
|20
|SGDJPY
|19
|NAS100.r
|19
|GBPCHF
|9
|USDSGD
|3
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPNZD
|-1.8K
|AUDCAD
|327
|GBPCAD
|-294
|AUDSGD
|277
|AUDNZD
|185
|EURSGD
|-385
|EURJPY
|-871
|NZDCAD
|270
|GBPSGD
|-268
|AUDCHF
|-412
|SGDJPY
|-315
|NAS100.r
|-118
|GBPCHF
|236
|USDSGD
|0
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPNZD
|-142K
|AUDCAD
|25K
|GBPCAD
|4K
|AUDSGD
|16K
|AUDNZD
|11K
|EURSGD
|-37K
|EURJPY
|-41K
|NZDCAD
|3.4K
|GBPSGD
|-4.1K
|AUDCHF
|-6.2K
|SGDJPY
|-13K
|NAS100.r
|-28K
|GBPCHF
|3.3K
|USDSGD
|-31
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +175.09 USD
Pior negociação: -345 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 29
Máximo de perdas consecutivas: 26
Máximo lucro consecutivo: +33.31 USD
Máxima perda consecutiva: -1 761.66 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 20
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 40
|
EightcapLtd-Real2
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 9
|0.00 × 4
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 4
|
TMGM.TradeMax-Live10
|0.00 × 3
|
VantageFX-Live 1
|0.07 × 98
|
KOT-Live3
|0.27 × 353
|
VantageInternational-Live 5
|0.36 × 59
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.77 × 44
|
FusionMarkets-Live
|0.83 × 297
|
VantageInternational-Live 11
|0.93 × 55
|
VantageInternational-Live 18
|1.16 × 87
|
VantageInternational-Live 2
|1.36 × 73
|
GoMarkets-Real 10
|1.37 × 252
|
TMGM.TradeMax-Live8
|1.77 × 75
|
VantageInternational-Live 8
|2.19 × 145
|
TitanFX-06
|3.52 × 82
|
ICMarketsSC-Live04
|3.82 × 128
|
TradeMaxGlobal-Live10
|3.86 × 7
|
Axi-US07-Live
|5.46 × 230
|
RoboForex-Pro-3
|14.43 × 243
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
1000 USD por mês
-32%
0
0
USD
USD
6.7K
USD
USD
82
100%
2 828
72%
95%
0.64
-1.13
USD
USD
48%
1:500