- 자본
- 축소
트레이드:
2 861
이익 거래:
2 070 (72.35%)
손실 거래:
791 (27.65%)
최고의 거래:
175.09 USD
최악의 거래:
-344.85 USD
총 수익:
5 888.88 USD (448 727 pips)
총 손실:
-9 061.08 USD (658 592 pips)
연속 최대 이익:
60 (33.31 USD)
연속 최대 이익:
303.38 USD (29)
샤프 비율:
-0.06
거래 활동:
95.40%
최대 입금량:
3.78%
최근 거래:
3 시간 전
주별 거래 수:
28
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
-0.59
롱(주식매수):
1 616 (56.48%)
숏(주식차입매도):
1 245 (43.52%)
수익 요인:
0.65
기대수익:
-1.11 USD
평균 이익:
2.84 USD
평균 손실:
-11.46 USD
연속 최대 손실:
26 (-1 761.66 USD)
연속 최대 손실:
-1 761.66 USD (26)
월별 성장률:
1.26%
연간 예측:
15.25%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
4 201.79 USD
최대한의:
5 420.48 USD (48.32%)
상대적 삭감:
잔고별:
48.50% (5 420.48 USD)
자본금별:
21.67% (2 412.48 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPNZD
|587
|AUDCAD
|568
|GBPCAD
|526
|AUDSGD
|348
|AUDNZD
|338
|EURSGD
|338
|EURJPY
|37
|NZDCAD
|26
|GBPSGD
|23
|AUDCHF
|20
|SGDJPY
|19
|NAS100.r
|19
|GBPCHF
|9
|USDSGD
|3
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPNZD
|-1.8K
|AUDCAD
|330
|GBPCAD
|-285
|AUDSGD
|290
|AUDNZD
|189
|EURSGD
|-387
|EURJPY
|-871
|NZDCAD
|270
|GBPSGD
|-268
|AUDCHF
|-412
|SGDJPY
|-315
|NAS100.r
|-118
|GBPCHF
|236
|USDSGD
|0
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPNZD
|-141K
|AUDCAD
|25K
|GBPCAD
|5.3K
|AUDSGD
|13K
|AUDNZD
|12K
|EURSGD
|-36K
|EURJPY
|-41K
|NZDCAD
|3.4K
|GBPSGD
|-4.1K
|AUDCHF
|-6.2K
|SGDJPY
|-13K
|NAS100.r
|-28K
|GBPCHF
|3.3K
|USDSGD
|-31
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +175.09 USD
최악의 거래: -345 USD
연속 최대 이익: 29
연속 최대 손실: 26
연속 최대 이익: +33.31 USD
연속 최대 손실: -1 761.66 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live 5"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 20
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 40
|
EightcapLtd-Real2
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 9
|0.00 × 4
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 4
|
TMGM.TradeMax-Live10
|0.00 × 3
|
VantageFX-Live 1
|0.07 × 98
|
KOT-Live3
|0.27 × 353
|
VantageInternational-Live 5
|0.36 × 59
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.77 × 44
|
FusionMarkets-Live
|0.83 × 297
|
VantageInternational-Live 11
|0.93 × 55
|
VantageInternational-Live 18
|1.16 × 87
|
GoMarkets-Real 10
|1.26 × 292
|
VantageInternational-Live 2
|1.36 × 73
|
TMGM.TradeMax-Live8
|1.77 × 75
|
VantageInternational-Live 8
|2.19 × 145
|
TitanFX-06
|3.52 × 82
|
ICMarketsSC-Live04
|3.82 × 128
|
TradeMaxGlobal-Live10
|3.86 × 7
|
Axi-US07-Live
|5.46 × 230
|
RoboForex-Pro-3
|14.43 × 243
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 1000 USD
-32%
0
0
USD
USD
6.8K
USD
USD
83
100%
2 861
72%
95%
0.64
-1.11
USD
USD
48%
1:500