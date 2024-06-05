СигналыРазделы
LL8899WF

Wing Kin Lorie Lam
0 отзывов
81 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 1000 USD в месяц
прирост с 2024 -32%
VantageInternational-Live 5
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
2 826
Прибыльных трейдов:
2 046 (72.39%)
Убыточных трейдов:
780 (27.60%)
Лучший трейд:
175.09 USD
Худший трейд:
-344.85 USD
Общая прибыль:
5 769.63 USD (442 717 pips)
Общий убыток:
-8 974.11 USD (653 002 pips)
Макс. серия выигрышей:
60 (33.31 USD)
Макс. прибыль в серии:
303.38 USD (29)
Коэффициент Шарпа:
-0.06
Торговая активность:
95.40%
Макс. загрузка депозита:
3.78%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
26
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
-0.59
Длинных трейдов:
1 601 (56.65%)
Коротких трейдов:
1 225 (43.35%)
Профит фактор:
0.64
Мат. ожидание:
-1.13 USD
Средняя прибыль:
2.82 USD
Средний убыток:
-11.51 USD
Макс. серия проигрышей:
26 (-1 761.66 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 761.66 USD (26)
Прирост в месяц:
1.49%
Годовой прогноз:
18.08%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4 201.79 USD
Максимальная:
5 420.48 USD (48.32%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
48.50% (5 420.48 USD)
По эквити:
21.67% (2 412.48 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPNZD 586
AUDCAD 560
GBPCAD 521
AUDSGD 338
AUDNZD 333
EURSGD 332
EURJPY 37
NZDCAD 26
GBPSGD 23
AUDCHF 20
SGDJPY 19
NAS100.r 19
GBPCHF 9
USDSGD 3
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPNZD -1.8K
AUDCAD 327
GBPCAD -294
AUDSGD 277
AUDNZD 183
EURSGD -385
EURJPY -871
NZDCAD 270
GBPSGD -268
AUDCHF -412
SGDJPY -315
NAS100.r -118
GBPCHF 236
USDSGD 0
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPNZD -142K
AUDCAD 25K
GBPCAD 4K
AUDSGD 16K
AUDNZD 11K
EURSGD -37K
EURJPY -41K
NZDCAD 3.4K
GBPSGD -4.1K
AUDCHF -6.2K
SGDJPY -13K
NAS100.r -28K
GBPCHF 3.3K
USDSGD -31
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +175.09 USD
Худший трейд: -345 USD
Макс. серия выигрышей: 29
Макс. серия проигрышей: 26
Макс. прибыль в серии: +33.31 USD
Макс. убыток в серии: -1 761.66 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live12
0.00 × 20
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 40
EightcapLtd-Real2
0.00 × 1
VantageInternational-Live 9
0.00 × 4
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 4
TMGM.TradeMax-Live10
0.00 × 3
VantageFX-Live 1
0.07 × 98
KOT-Live3
0.27 × 353
VantageInternational-Live 5
0.36 × 59
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.77 × 44
FusionMarkets-Live
0.83 × 297
VantageInternational-Live 11
0.93 × 55
VantageInternational-Live 18
1.16 × 87
VantageInternational-Live 2
1.36 × 73
GoMarkets-Real 10
1.37 × 251
TMGM.TradeMax-Live8
1.77 × 75
VantageInternational-Live 8
2.19 × 145
TitanFX-06
3.52 × 82
ICMarketsSC-Live04
3.82 × 128
TradeMaxGlobal-Live10
3.86 × 7
Axi-US07-Live
5.46 × 230
RoboForex-Pro-3
14.43 × 243
Нет отзывов
2025.12.02 22:39
No swaps are charged
2025.12.02 22:39
No swaps are charged
2025.12.01 22:58
No swaps are charged on the signal account
2025.03.17 16:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.17 10:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.25 23:15
No swaps are charged
2024.11.25 23:15
No swaps are charged
2024.11.18 05:50
No swaps are charged on the signal account
2024.08.14 14:17
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.08.12 04:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.08.11 18:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.06.11 04:39
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.06.06 15:07
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.06.05 14:17
Share of trading days is too low
2024.06.05 14:17
Share of days for 80% of trades is too low
2024.06.05 13:00
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2024.06.05 13:00
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2024.06.05 13:00
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2024.06.05 13:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2024.06.05 13:00
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
LL8899WF
1000 USD в месяц
-32%
0
0
USD
6.7K
USD
81
100%
2 826
72%
95%
0.64
-1.13
USD
48%
1:500
