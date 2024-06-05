- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
2 826
Прибыльных трейдов:
2 046 (72.39%)
Убыточных трейдов:
780 (27.60%)
Лучший трейд:
175.09 USD
Худший трейд:
-344.85 USD
Общая прибыль:
5 769.63 USD (442 717 pips)
Общий убыток:
-8 974.11 USD (653 002 pips)
Макс. серия выигрышей:
60 (33.31 USD)
Макс. прибыль в серии:
303.38 USD (29)
Коэффициент Шарпа:
-0.06
Торговая активность:
95.40%
Макс. загрузка депозита:
3.78%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
26
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
-0.59
Длинных трейдов:
1 601 (56.65%)
Коротких трейдов:
1 225 (43.35%)
Профит фактор:
0.64
Мат. ожидание:
-1.13 USD
Средняя прибыль:
2.82 USD
Средний убыток:
-11.51 USD
Макс. серия проигрышей:
26 (-1 761.66 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 761.66 USD (26)
Прирост в месяц:
1.49%
Годовой прогноз:
18.08%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4 201.79 USD
Максимальная:
5 420.48 USD (48.32%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
48.50% (5 420.48 USD)
По эквити:
21.67% (2 412.48 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPNZD
|586
|AUDCAD
|560
|GBPCAD
|521
|AUDSGD
|338
|AUDNZD
|333
|EURSGD
|332
|EURJPY
|37
|NZDCAD
|26
|GBPSGD
|23
|AUDCHF
|20
|SGDJPY
|19
|NAS100.r
|19
|GBPCHF
|9
|USDSGD
|3
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPNZD
|-1.8K
|AUDCAD
|327
|GBPCAD
|-294
|AUDSGD
|277
|AUDNZD
|183
|EURSGD
|-385
|EURJPY
|-871
|NZDCAD
|270
|GBPSGD
|-268
|AUDCHF
|-412
|SGDJPY
|-315
|NAS100.r
|-118
|GBPCHF
|236
|USDSGD
|0
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPNZD
|-142K
|AUDCAD
|25K
|GBPCAD
|4K
|AUDSGD
|16K
|AUDNZD
|11K
|EURSGD
|-37K
|EURJPY
|-41K
|NZDCAD
|3.4K
|GBPSGD
|-4.1K
|AUDCHF
|-6.2K
|SGDJPY
|-13K
|NAS100.r
|-28K
|GBPCHF
|3.3K
|USDSGD
|-31
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +175.09 USD
Худший трейд: -345 USD
Макс. серия выигрышей: 29
Макс. серия проигрышей: 26
Макс. прибыль в серии: +33.31 USD
Макс. убыток в серии: -1 761.66 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 20
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 40
|
EightcapLtd-Real2
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 9
|0.00 × 4
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 4
|
TMGM.TradeMax-Live10
|0.00 × 3
|
VantageFX-Live 1
|0.07 × 98
|
KOT-Live3
|0.27 × 353
|
VantageInternational-Live 5
|0.36 × 59
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.77 × 44
|
FusionMarkets-Live
|0.83 × 297
|
VantageInternational-Live 11
|0.93 × 55
|
VantageInternational-Live 18
|1.16 × 87
|
VantageInternational-Live 2
|1.36 × 73
|
GoMarkets-Real 10
|1.37 × 251
|
TMGM.TradeMax-Live8
|1.77 × 75
|
VantageInternational-Live 8
|2.19 × 145
|
TitanFX-06
|3.52 × 82
|
ICMarketsSC-Live04
|3.82 × 128
|
TradeMaxGlobal-Live10
|3.86 × 7
|
Axi-US07-Live
|5.46 × 230
|
RoboForex-Pro-3
|14.43 × 243
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
1000 USD в месяц
-32%
0
0
USD
USD
6.7K
USD
USD
81
100%
2 826
72%
95%
0.64
-1.13
USD
USD
48%
1:500