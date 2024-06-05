SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / LL8899WF
Wing Kin Lorie Lam

LL8899WF

Wing Kin Lorie Lam
0 recensioni
69 settimane
0 / 0 USD
Copia per 1000 USD al mese
crescita dal 2024 -34%
VantageInternational-Live 5
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 546
Profit Trade:
1 860 (73.05%)
Loss Trade:
686 (26.94%)
Best Trade:
175.09 USD
Worst Trade:
-344.85 USD
Profitto lordo:
5 046.23 USD (391 314 pips)
Perdita lorda:
-8 481.99 USD (597 786 pips)
Vincite massime consecutive:
60 (33.31 USD)
Massimo profitto consecutivo:
303.38 USD (29)
Indice di Sharpe:
-0.07
Attività di trading:
95.40%
Massimo carico di deposito:
3.78%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
57
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
-0.63
Long Trade:
1 428 (56.09%)
Short Trade:
1 118 (43.91%)
Fattore di profitto:
0.59
Profitto previsto:
-1.35 USD
Profitto medio:
2.71 USD
Perdita media:
-12.36 USD
Massime perdite consecutive:
26 (-1 761.66 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 761.66 USD (26)
Crescita mensile:
1.48%
Previsione annuale:
17.92%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4 201.79 USD
Massimale:
5 420.48 USD (48.32%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
48.50% (5 420.48 USD)
Per equità:
21.67% (2 412.48 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPNZD 534
AUDCAD 483
GBPCAD 469
EURSGD 309
AUDSGD 298
AUDNZD 297
EURJPY 37
NZDCAD 26
GBPSGD 23
AUDCHF 20
SGDJPY 19
NAS100.r 19
GBPCHF 9
USDSGD 3
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPNZD -1.9K
AUDCAD 263
GBPCAD -258
EURSGD -412
AUDSGD 253
AUDNZD 121
EURJPY -871
NZDCAD 270
GBPSGD -268
AUDCHF -412
SGDJPY -315
NAS100.r -118
GBPCHF 236
USDSGD 0
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPNZD -134K
AUDCAD 16K
GBPCAD 17K
EURSGD -40K
AUDSGD 18K
AUDNZD 5K
EURJPY -41K
NZDCAD 3.4K
GBPSGD -4.1K
AUDCHF -6.2K
SGDJPY -13K
NAS100.r -28K
GBPCHF 3.3K
USDSGD -31
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +175.09 USD
Worst Trade: -345 USD
Vincite massime consecutive: 29
Massime perdite consecutive: 26
Massimo profitto consecutivo: +33.31 USD
Massima perdita consecutiva: -1 761.66 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live12
0.00 × 20
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 30
EightcapLtd-Real2
0.00 × 1
VantageInternational-Live 9
0.00 × 4
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 4
TMGM.TradeMax-Live10
0.00 × 3
VantageFX-Live 1
0.07 × 98
KOT-Live3
0.27 × 353
VantageInternational-Live 5
0.36 × 59
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.77 × 44
FusionMarkets-Live
0.83 × 297
VantageInternational-Live 11
0.93 × 55
VantageInternational-Live 18
1.16 × 87
VantageInternational-Live 2
1.36 × 73
TMGM.TradeMax-Live8
1.77 × 75
VantageInternational-Live 8
2.19 × 145
TitanFX-06
3.52 × 82
ICMarketsSC-Live04
3.82 × 128
TradeMaxGlobal-Live10
3.86 × 7
Axi-US07-Live
5.46 × 230
RoboForex-Pro-3
14.43 × 243
Non ci sono recensioni
2025.03.17 16:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.17 10:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.25 23:15
No swaps are charged
2024.11.25 23:15
No swaps are charged
2024.11.18 05:50
No swaps are charged on the signal account
2024.08.14 14:17
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.08.12 04:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.08.11 18:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.06.11 04:39
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.06.06 15:07
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.06.05 14:17
Share of trading days is too low
2024.06.05 14:17
Share of days for 80% of trades is too low
2024.06.05 13:00
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2024.06.05 13:00
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2024.06.05 13:00
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2024.06.05 13:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2024.06.05 13:00
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
