- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
2 546
Profit Trade:
1 860 (73.05%)
Loss Trade:
686 (26.94%)
Best Trade:
175.09 USD
Worst Trade:
-344.85 USD
Profitto lordo:
5 046.23 USD (391 314 pips)
Perdita lorda:
-8 481.99 USD (597 786 pips)
Vincite massime consecutive:
60 (33.31 USD)
Massimo profitto consecutivo:
303.38 USD (29)
Indice di Sharpe:
-0.07
Attività di trading:
95.40%
Massimo carico di deposito:
3.78%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
57
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
-0.63
Long Trade:
1 428 (56.09%)
Short Trade:
1 118 (43.91%)
Fattore di profitto:
0.59
Profitto previsto:
-1.35 USD
Profitto medio:
2.71 USD
Perdita media:
-12.36 USD
Massime perdite consecutive:
26 (-1 761.66 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 761.66 USD (26)
Crescita mensile:
1.48%
Previsione annuale:
17.92%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4 201.79 USD
Massimale:
5 420.48 USD (48.32%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
48.50% (5 420.48 USD)
Per equità:
21.67% (2 412.48 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPNZD
|534
|AUDCAD
|483
|GBPCAD
|469
|EURSGD
|309
|AUDSGD
|298
|AUDNZD
|297
|EURJPY
|37
|NZDCAD
|26
|GBPSGD
|23
|AUDCHF
|20
|SGDJPY
|19
|NAS100.r
|19
|GBPCHF
|9
|USDSGD
|3
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPNZD
|-1.9K
|AUDCAD
|263
|GBPCAD
|-258
|EURSGD
|-412
|AUDSGD
|253
|AUDNZD
|121
|EURJPY
|-871
|NZDCAD
|270
|GBPSGD
|-268
|AUDCHF
|-412
|SGDJPY
|-315
|NAS100.r
|-118
|GBPCHF
|236
|USDSGD
|0
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPNZD
|-134K
|AUDCAD
|16K
|GBPCAD
|17K
|EURSGD
|-40K
|AUDSGD
|18K
|AUDNZD
|5K
|EURJPY
|-41K
|NZDCAD
|3.4K
|GBPSGD
|-4.1K
|AUDCHF
|-6.2K
|SGDJPY
|-13K
|NAS100.r
|-28K
|GBPCHF
|3.3K
|USDSGD
|-31
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +175.09 USD
Worst Trade: -345 USD
Vincite massime consecutive: 29
Massime perdite consecutive: 26
Massimo profitto consecutivo: +33.31 USD
Massima perdita consecutiva: -1 761.66 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 20
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 30
|
EightcapLtd-Real2
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 9
|0.00 × 4
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 4
|
TMGM.TradeMax-Live10
|0.00 × 3
|
VantageFX-Live 1
|0.07 × 98
|
KOT-Live3
|0.27 × 353
|
VantageInternational-Live 5
|0.36 × 59
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.77 × 44
|
FusionMarkets-Live
|0.83 × 297
|
VantageInternational-Live 11
|0.93 × 55
|
VantageInternational-Live 18
|1.16 × 87
|
VantageInternational-Live 2
|1.36 × 73
|
TMGM.TradeMax-Live8
|1.77 × 75
|
VantageInternational-Live 8
|2.19 × 145
|
TitanFX-06
|3.52 × 82
|
ICMarketsSC-Live04
|3.82 × 128
|
TradeMaxGlobal-Live10
|3.86 × 7
|
Axi-US07-Live
|5.46 × 230
|
RoboForex-Pro-3
|14.43 × 243
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
1000USD al mese
-34%
0
0
USD
USD
6.5K
USD
USD
69
100%
2 546
73%
95%
0.59
-1.35
USD
USD
48%
1:500