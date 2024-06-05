SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / LL8899WF
Wing Kin Lorie Lam

LL8899WF

Wing Kin Lorie Lam
0 avis
69 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 1000 USD par mois
croissance depuis 2024 -34%
VantageInternational-Live 5
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 546
Bénéfice trades:
1 860 (73.05%)
Perte trades:
686 (26.94%)
Meilleure transaction:
175.09 USD
Pire transaction:
-344.85 USD
Bénéfice brut:
5 046.23 USD (391 314 pips)
Perte brute:
-8 481.99 USD (597 786 pips)
Gains consécutifs maximales:
60 (33.31 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
303.38 USD (29)
Ratio de Sharpe:
-0.07
Activité de trading:
95.40%
Charge de dépôt maximale:
3.78%
Dernier trade:
13 il y a des heures
Trades par semaine:
62
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
-0.63
Longs trades:
1 428 (56.09%)
Courts trades:
1 118 (43.91%)
Facteur de profit:
0.59
Rendement attendu:
-1.35 USD
Bénéfice moyen:
2.71 USD
Perte moyenne:
-12.36 USD
Pertes consécutives maximales:
26 (-1 761.66 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 761.66 USD (26)
Croissance mensuelle:
1.48%
Prévision annuelle:
17.92%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
4 201.79 USD
Maximal:
5 420.48 USD (48.32%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
48.50% (5 420.48 USD)
Par fonds propres:
21.67% (2 412.48 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPNZD 534
AUDCAD 483
GBPCAD 469
EURSGD 309
AUDSGD 298
AUDNZD 297
EURJPY 37
NZDCAD 26
GBPSGD 23
AUDCHF 20
SGDJPY 19
NAS100.r 19
GBPCHF 9
USDSGD 3
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPNZD -1.9K
AUDCAD 263
GBPCAD -258
EURSGD -412
AUDSGD 253
AUDNZD 121
EURJPY -871
NZDCAD 270
GBPSGD -268
AUDCHF -412
SGDJPY -315
NAS100.r -118
GBPCHF 236
USDSGD 0
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPNZD -134K
AUDCAD 16K
GBPCAD 17K
EURSGD -40K
AUDSGD 18K
AUDNZD 5K
EURJPY -41K
NZDCAD 3.4K
GBPSGD -4.1K
AUDCHF -6.2K
SGDJPY -13K
NAS100.r -28K
GBPCHF 3.3K
USDSGD -31
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +175.09 USD
Pire transaction: -345 USD
Gains consécutifs maximales: 29
Pertes consécutives maximales: 26
Bénéfice consécutif maximal: +33.31 USD
Perte consécutive maximale: -1 761.66 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live12
0.00 × 20
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 30
EightcapLtd-Real2
0.00 × 1
VantageInternational-Live 9
0.00 × 4
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 4
TMGM.TradeMax-Live10
0.00 × 3
VantageFX-Live 1
0.07 × 98
KOT-Live3
0.27 × 353
VantageInternational-Live 5
0.36 × 59
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.77 × 44
FusionMarkets-Live
0.83 × 297
VantageInternational-Live 11
0.93 × 55
VantageInternational-Live 18
1.16 × 87
VantageInternational-Live 2
1.36 × 73
TMGM.TradeMax-Live8
1.77 × 75
VantageInternational-Live 8
2.19 × 145
TitanFX-06
3.52 × 82
ICMarketsSC-Live04
3.82 × 128
TradeMaxGlobal-Live10
3.86 × 7
Axi-US07-Live
5.46 × 230
RoboForex-Pro-3
14.43 × 243
Aucun avis
2025.03.17 16:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.17 10:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.25 23:15
No swaps are charged
2024.11.25 23:15
No swaps are charged
2024.11.18 05:50
No swaps are charged on the signal account
2024.08.14 14:17
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.08.12 04:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.08.11 18:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.06.11 04:39
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.06.06 15:07
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.06.05 14:17
Share of trading days is too low
2024.06.05 14:17
Share of days for 80% of trades is too low
2024.06.05 13:00
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2024.06.05 13:00
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2024.06.05 13:00
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2024.06.05 13:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2024.06.05 13:00
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.