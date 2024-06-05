信号部分
信号 / MetaTrader 4 / LL8899WF
Wing Kin Lorie Lam

LL8899WF

Wing Kin Lorie Lam
0条评论
81
0 / 0 USD
每月复制 1000 USD per 
增长自 2024 -32%
VantageInternational-Live 5
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
2 826
盈利交易:
2 046 (72.39%)
亏损交易:
780 (27.60%)
最好交易:
175.09 USD
最差交易:
-344.85 USD
毛利:
5 769.63 USD (442 717 pips)
毛利亏损:
-8 974.11 USD (653 002 pips)
最大连续赢利:
60 (33.31 USD)
最大连续盈利:
303.38 USD (29)
夏普比率:
-0.06
交易活动:
95.40%
最大入金加载:
3.78%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
26
平均持有时间:
3 天
采收率:
-0.59
长期交易:
1 601 (56.65%)
短期交易:
1 225 (43.35%)
利润因子:
0.64
预期回报:
-1.13 USD
平均利润:
2.82 USD
平均损失:
-11.51 USD
最大连续失误:
26 (-1 761.66 USD)
最大连续亏损:
-1 761.66 USD (26)
每月增长:
1.49%
年度预测:
18.08%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
4 201.79 USD
最大值:
5 420.48 USD (48.32%)
相对跌幅:
结余:
48.50% (5 420.48 USD)
净值:
21.67% (2 412.48 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPNZD 586
AUDCAD 560
GBPCAD 521
AUDSGD 338
AUDNZD 333
EURSGD 332
EURJPY 37
NZDCAD 26
GBPSGD 23
AUDCHF 20
SGDJPY 19
NAS100.r 19
GBPCHF 9
USDSGD 3
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPNZD -1.8K
AUDCAD 327
GBPCAD -294
AUDSGD 277
AUDNZD 183
EURSGD -385
EURJPY -871
NZDCAD 270
GBPSGD -268
AUDCHF -412
SGDJPY -315
NAS100.r -118
GBPCHF 236
USDSGD 0
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPNZD -142K
AUDCAD 25K
GBPCAD 4K
AUDSGD 16K
AUDNZD 11K
EURSGD -37K
EURJPY -41K
NZDCAD 3.4K
GBPSGD -4.1K
AUDCHF -6.2K
SGDJPY -13K
NAS100.r -28K
GBPCHF 3.3K
USDSGD -31
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +175.09 USD
最差交易: -345 USD
最大连续赢利: 29
最大连续失误: 26
最大连续盈利: +33.31 USD
最大连续亏损: -1 761.66 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarketsSC-Live12
0.00 × 20
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 40
EightcapLtd-Real2
0.00 × 1
VantageInternational-Live 9
0.00 × 4
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 4
TMGM.TradeMax-Live10
0.00 × 3
VantageFX-Live 1
0.07 × 98
KOT-Live3
0.27 × 353
VantageInternational-Live 5
0.36 × 59
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.77 × 44
FusionMarkets-Live
0.83 × 297
VantageInternational-Live 11
0.93 × 55
VantageInternational-Live 18
1.16 × 87
VantageInternational-Live 2
1.36 × 73
GoMarkets-Real 10
1.37 × 251
TMGM.TradeMax-Live8
1.77 × 75
VantageInternational-Live 8
2.19 × 145
TitanFX-06
3.52 × 82
ICMarketsSC-Live04
3.82 × 128
TradeMaxGlobal-Live10
3.86 × 7
Axi-US07-Live
5.46 × 230
RoboForex-Pro-3
14.43 × 243
没有评论
2025.12.02 22:39
No swaps are charged
2025.12.02 22:39
No swaps are charged
2025.12.01 22:58
No swaps are charged on the signal account
2025.03.17 16:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.17 10:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.25 23:15
No swaps are charged
2024.11.25 23:15
No swaps are charged
2024.11.18 05:50
No swaps are charged on the signal account
2024.08.14 14:17
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.08.12 04:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.08.11 18:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.06.11 04:39
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.06.06 15:07
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.06.05 14:17
Share of trading days is too low
2024.06.05 14:17
Share of days for 80% of trades is too low
2024.06.05 13:00
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2024.06.05 13:00
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2024.06.05 13:00
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2024.06.05 13:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2024.06.05 13:00
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
