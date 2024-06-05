- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
2 826
盈利交易:
2 046 (72.39%)
亏损交易:
780 (27.60%)
最好交易:
175.09 USD
最差交易:
-344.85 USD
毛利:
5 769.63 USD (442 717 pips)
毛利亏损:
-8 974.11 USD (653 002 pips)
最大连续赢利:
60 (33.31 USD)
最大连续盈利:
303.38 USD (29)
夏普比率:
-0.06
交易活动:
95.40%
最大入金加载:
3.78%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
26
平均持有时间:
3 天
采收率:
-0.59
长期交易:
1 601 (56.65%)
短期交易:
1 225 (43.35%)
利润因子:
0.64
预期回报:
-1.13 USD
平均利润:
2.82 USD
平均损失:
-11.51 USD
最大连续失误:
26 (-1 761.66 USD)
最大连续亏损:
-1 761.66 USD (26)
每月增长:
1.49%
年度预测:
18.08%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
4 201.79 USD
最大值:
5 420.48 USD (48.32%)
相对跌幅:
结余:
48.50% (5 420.48 USD)
净值:
21.67% (2 412.48 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPNZD
|586
|AUDCAD
|560
|GBPCAD
|521
|AUDSGD
|338
|AUDNZD
|333
|EURSGD
|332
|EURJPY
|37
|NZDCAD
|26
|GBPSGD
|23
|AUDCHF
|20
|SGDJPY
|19
|NAS100.r
|19
|GBPCHF
|9
|USDSGD
|3
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPNZD
|-1.8K
|AUDCAD
|327
|GBPCAD
|-294
|AUDSGD
|277
|AUDNZD
|183
|EURSGD
|-385
|EURJPY
|-871
|NZDCAD
|270
|GBPSGD
|-268
|AUDCHF
|-412
|SGDJPY
|-315
|NAS100.r
|-118
|GBPCHF
|236
|USDSGD
|0
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPNZD
|-142K
|AUDCAD
|25K
|GBPCAD
|4K
|AUDSGD
|16K
|AUDNZD
|11K
|EURSGD
|-37K
|EURJPY
|-41K
|NZDCAD
|3.4K
|GBPSGD
|-4.1K
|AUDCHF
|-6.2K
|SGDJPY
|-13K
|NAS100.r
|-28K
|GBPCHF
|3.3K
|USDSGD
|-31
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +175.09 USD
最差交易: -345 USD
最大连续赢利: 29
最大连续失误: 26
最大连续盈利: +33.31 USD
最大连续亏损: -1 761.66 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 20
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 40
|
EightcapLtd-Real2
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 9
|0.00 × 4
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 4
|
TMGM.TradeMax-Live10
|0.00 × 3
|
VantageFX-Live 1
|0.07 × 98
|
KOT-Live3
|0.27 × 353
|
VantageInternational-Live 5
|0.36 × 59
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.77 × 44
|
FusionMarkets-Live
|0.83 × 297
|
VantageInternational-Live 11
|0.93 × 55
|
VantageInternational-Live 18
|1.16 × 87
|
VantageInternational-Live 2
|1.36 × 73
|
GoMarkets-Real 10
|1.37 × 251
|
TMGM.TradeMax-Live8
|1.77 × 75
|
VantageInternational-Live 8
|2.19 × 145
|
TitanFX-06
|3.52 × 82
|
ICMarketsSC-Live04
|3.82 × 128
|
TradeMaxGlobal-Live10
|3.86 × 7
|
Axi-US07-Live
|5.46 × 230
|
RoboForex-Pro-3
|14.43 × 243
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月1000 USD
-32%
0
0
USD
USD
6.7K
USD
USD
81
100%
2 826
72%
95%
0.64
-1.13
USD
USD
48%
1:500