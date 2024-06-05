シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / LL8899WF
Wing Kin Lorie Lam

LL8899WF

Wing Kin Lorie Lam
レビュー0件
82週間
0 / 0 USD
月額  1000  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 -32%
VantageInternational-Live 5
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
2 828
利益トレード:
2 048 (72.41%)
損失トレード:
780 (27.58%)
ベストトレード:
175.09 USD
最悪のトレード:
-344.85 USD
総利益:
5 771.55 USD (443 026 pips)
総損失:
-8 974.11 USD (653 002 pips)
最大連続の勝ち:
60 (33.31 USD)
最大連続利益:
303.38 USD (29)
シャープレシオ:
-0.06
取引アクティビティ:
95.40%
最大入金額:
3.78%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
11
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
-0.59
長いトレード:
1 603 (56.68%)
短いトレード:
1 225 (43.32%)
プロフィットファクター:
0.64
期待されたペイオフ:
-1.13 USD
平均利益:
2.82 USD
平均損失:
-11.51 USD
最大連続の負け:
26 (-1 761.66 USD)
最大連続損失:
-1 761.66 USD (26)
月間成長:
1.27%
年間予想:
15.45%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
4 201.79 USD
最大の:
5 420.48 USD (48.32%)
比較ドローダウン:
残高による:
48.50% (5 420.48 USD)
エクイティによる:
21.67% (2 412.48 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPNZD 586
AUDCAD 560
GBPCAD 521
AUDSGD 338
AUDNZD 335
EURSGD 332
EURJPY 37
NZDCAD 26
GBPSGD 23
AUDCHF 20
SGDJPY 19
NAS100.r 19
GBPCHF 9
USDSGD 3
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPNZD -1.8K
AUDCAD 327
GBPCAD -294
AUDSGD 277
AUDNZD 185
EURSGD -385
EURJPY -871
NZDCAD 270
GBPSGD -268
AUDCHF -412
SGDJPY -315
NAS100.r -118
GBPCHF 236
USDSGD 0
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPNZD -142K
AUDCAD 25K
GBPCAD 4K
AUDSGD 16K
AUDNZD 11K
EURSGD -37K
EURJPY -41K
NZDCAD 3.4K
GBPSGD -4.1K
AUDCHF -6.2K
SGDJPY -13K
NAS100.r -28K
GBPCHF 3.3K
USDSGD -31
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +175.09 USD
最悪のトレード: -345 USD
最大連続の勝ち: 29
最大連続の負け: 26
最大連続利益: +33.31 USD
最大連続損失: -1 761.66 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarketsSC-Live12
0.00 × 20
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 40
EightcapLtd-Real2
0.00 × 1
VantageInternational-Live 9
0.00 × 4
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 4
TMGM.TradeMax-Live10
0.00 × 3
VantageFX-Live 1
0.07 × 98
KOT-Live3
0.27 × 353
VantageInternational-Live 5
0.36 × 59
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.77 × 44
FusionMarkets-Live
0.83 × 297
VantageInternational-Live 11
0.93 × 55
VantageInternational-Live 18
1.16 × 87
VantageInternational-Live 2
1.36 × 73
GoMarkets-Real 10
1.37 × 252
TMGM.TradeMax-Live8
1.77 × 75
VantageInternational-Live 8
2.19 × 145
TitanFX-06
3.52 × 82
ICMarketsSC-Live04
3.82 × 128
TradeMaxGlobal-Live10
3.86 × 7
Axi-US07-Live
5.46 × 230
RoboForex-Pro-3
14.43 × 243
レビューなし
2025.12.02 22:39
No swaps are charged
2025.12.02 22:39
No swaps are charged
2025.12.01 22:58
No swaps are charged on the signal account
2025.03.17 16:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.17 10:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.25 23:15
No swaps are charged
2024.11.25 23:15
No swaps are charged
2024.11.18 05:50
No swaps are charged on the signal account
2024.08.14 14:17
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.08.12 04:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.08.11 18:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.06.11 04:39
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.06.06 15:07
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.06.05 14:17
Share of trading days is too low
2024.06.05 14:17
Share of days for 80% of trades is too low
2024.06.05 13:00
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2024.06.05 13:00
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2024.06.05 13:00
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2024.06.05 13:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2024.06.05 13:00
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください