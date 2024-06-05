- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
2 828
利益トレード:
2 048 (72.41%)
損失トレード:
780 (27.58%)
ベストトレード:
175.09 USD
最悪のトレード:
-344.85 USD
総利益:
5 771.55 USD (443 026 pips)
総損失:
-8 974.11 USD (653 002 pips)
最大連続の勝ち:
60 (33.31 USD)
最大連続利益:
303.38 USD (29)
シャープレシオ:
-0.06
取引アクティビティ:
95.40%
最大入金額:
3.78%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
11
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
-0.59
長いトレード:
1 603 (56.68%)
短いトレード:
1 225 (43.32%)
プロフィットファクター:
0.64
期待されたペイオフ:
-1.13 USD
平均利益:
2.82 USD
平均損失:
-11.51 USD
最大連続の負け:
26 (-1 761.66 USD)
最大連続損失:
-1 761.66 USD (26)
月間成長:
1.27%
年間予想:
15.45%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
4 201.79 USD
最大の:
5 420.48 USD (48.32%)
比較ドローダウン:
残高による:
48.50% (5 420.48 USD)
エクイティによる:
21.67% (2 412.48 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPNZD
|586
|AUDCAD
|560
|GBPCAD
|521
|AUDSGD
|338
|AUDNZD
|335
|EURSGD
|332
|EURJPY
|37
|NZDCAD
|26
|GBPSGD
|23
|AUDCHF
|20
|SGDJPY
|19
|NAS100.r
|19
|GBPCHF
|9
|USDSGD
|3
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPNZD
|-1.8K
|AUDCAD
|327
|GBPCAD
|-294
|AUDSGD
|277
|AUDNZD
|185
|EURSGD
|-385
|EURJPY
|-871
|NZDCAD
|270
|GBPSGD
|-268
|AUDCHF
|-412
|SGDJPY
|-315
|NAS100.r
|-118
|GBPCHF
|236
|USDSGD
|0
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPNZD
|-142K
|AUDCAD
|25K
|GBPCAD
|4K
|AUDSGD
|16K
|AUDNZD
|11K
|EURSGD
|-37K
|EURJPY
|-41K
|NZDCAD
|3.4K
|GBPSGD
|-4.1K
|AUDCHF
|-6.2K
|SGDJPY
|-13K
|NAS100.r
|-28K
|GBPCHF
|3.3K
|USDSGD
|-31
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +175.09 USD
最悪のトレード: -345 USD
最大連続の勝ち: 29
最大連続の負け: 26
最大連続利益: +33.31 USD
最大連続損失: -1 761.66 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 20
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 40
|
EightcapLtd-Real2
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 9
|0.00 × 4
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 4
|
TMGM.TradeMax-Live10
|0.00 × 3
|
VantageFX-Live 1
|0.07 × 98
|
KOT-Live3
|0.27 × 353
|
VantageInternational-Live 5
|0.36 × 59
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.77 × 44
|
FusionMarkets-Live
|0.83 × 297
|
VantageInternational-Live 11
|0.93 × 55
|
VantageInternational-Live 18
|1.16 × 87
|
VantageInternational-Live 2
|1.36 × 73
|
GoMarkets-Real 10
|1.37 × 252
|
TMGM.TradeMax-Live8
|1.77 × 75
|
VantageInternational-Live 8
|2.19 × 145
|
TitanFX-06
|3.52 × 82
|
ICMarketsSC-Live04
|3.82 × 128
|
TradeMaxGlobal-Live10
|3.86 × 7
|
Axi-US07-Live
|5.46 × 230
|
RoboForex-Pro-3
|14.43 × 243
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
1000 USD/月
-32%
0
0
USD
USD
6.7K
USD
USD
82
100%
2 828
72%
95%
0.64
-1.13
USD
USD
48%
1:500