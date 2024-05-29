- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
9 978
Kârla kapanan işlemler:
7 080 (70.95%)
Zararla kapanan işlemler:
2 898 (29.04%)
En iyi işlem:
470.73 USD
En kötü işlem:
-298.83 USD
Brüt kâr:
58 842.55 USD (44 829 083 pips)
Brüt zarar:
-53 875.70 USD (37 384 789 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
55 (258.13 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 022.92 USD (28)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
90.84%
Maks. mevduat yükü:
78.63%
En son işlem:
1 dakika önce
Hafta başına işlemler:
634
Ort. tutma süresi:
11 saat
Düzelme faktörü:
1.73
Alış işlemleri:
7 800 (78.17%)
Satış işlemleri:
2 178 (21.83%)
Kâr faktörü:
1.09
Beklenen getiri:
0.50 USD
Ortalama kâr:
8.31 USD
Ortalama zarar:
-18.59 USD
Maksimum ardışık kayıp:
36 (-941.33 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-941.33 USD (36)
Aylık büyüme:
-11.47%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 165.21 USD
Maksimum:
2 873.79 USD (106.10%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
86.63% (2 873.79 USD)
Varlığa göre:
82.37% (1 285.02 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|7988
|BTCUSD
|530
|EURUSD
|339
|USDJPY
|323
|ETHUSD
|173
|GBPUSD
|154
|AUDUSD
|56
|AUDCAD
|44
|EURNZD
|43
|NZDCAD
|42
|NZDUSD
|40
|CHFJPY
|39
|USDCAD
|38
|AUDNZD
|34
|EURJPY
|33
|AUDJPY
|30
|GBPJPY
|30
|EURAUD
|17
|EURCAD
|8
|USDCHF
|7
|GBPAUD
|3
|GBPCAD
|2
|EURGBP
|2
|GBPCHF
|1
|NZDCHF
|1
|CADJPY
|1
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|2.8K
|BTCUSD
|987
|EURUSD
|3
|USDJPY
|-157
|ETHUSD
|1.2K
|GBPUSD
|-10
|AUDUSD
|-54
|AUDCAD
|55
|EURNZD
|17
|NZDCAD
|37
|NZDUSD
|-102
|CHFJPY
|-3
|USDCAD
|-112
|AUDNZD
|28
|EURJPY
|-9
|AUDJPY
|297
|GBPJPY
|-127
|EURAUD
|11
|EURCAD
|7
|USDCHF
|4
|GBPAUD
|13
|GBPCAD
|-7
|EURGBP
|8
|GBPCHF
|0
|NZDCHF
|4
|CADJPY
|12
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|5M
|BTCUSD
|2.1M
|EURUSD
|20K
|USDJPY
|6.2K
|ETHUSD
|266K
|GBPUSD
|5K
|AUDUSD
|2.1K
|AUDCAD
|3.2K
|EURNZD
|12K
|NZDCAD
|752
|NZDUSD
|-5.4K
|CHFJPY
|1.2K
|USDCAD
|-11K
|AUDNZD
|-11K
|EURJPY
|-3.9K
|AUDJPY
|29K
|GBPJPY
|-17K
|EURAUD
|1.6K
|EURCAD
|223
|USDCHF
|-48
|GBPAUD
|651
|GBPCAD
|-228
|EURGBP
|164
|GBPCHF
|29
|NZDCHF
|117
|CADJPY
|251
|
10M 20M 30M 40M 50M 60M
|
10M 20M 30M 40M 50M 60M
|
10M 20M 30M 40M 50M 60M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +470.73 USD
En kötü işlem: -299 USD
Maksimum ardışık kazanç: 28
Maksimum ardışık kayıp: 36
Maksimum ardışık kâr: +258.13 USD
Maksimum ardışık zarar: -941.33 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real9" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
RoboForex-Pro-2
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 9
|
VantageGlobalPrime-Live
|0.00 × 1
|
SwitchMarkets-Real
|0.00 × 1
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 6
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
FXCM-CADReal01
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 3
|
EnviLLC-Live
|0.00 × 1
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 3
|
HFMarketsSV-Live Server 7
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.20 × 5
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.25 × 8
|
Exness-Real26
|0.25 × 4
|
ICMarketsSC-Live24
|0.36 × 25
|
Exness-Real9
|0.39 × 354
|
Exness-Real25
|0.44 × 131
|
EagleFX-Live
|0.50 × 6
|
Darwinex-Live-2
|0.56 × 9
|
ICMarketsSC-Live18
|0.60 × 42
|
ICMarketsSC-Live31
|0.64 × 11
|
ThreeTraderLimited-Live02
|0.66 × 29
|
ICMarketsSC-Live06
|0.75 × 77
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
617%
0
0
USD
USD
6.4K
USD
USD
77
100%
9 978
70%
91%
1.09
0.50
USD
USD
87%
1:500