SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Portfolio Low
Gong Zhi Hui

Portfolio Low

Gong Zhi Hui
0 inceleme
Güvenilirlik
77 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 617%
Exness-Real9
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
9 978
Kârla kapanan işlemler:
7 080 (70.95%)
Zararla kapanan işlemler:
2 898 (29.04%)
En iyi işlem:
470.73 USD
En kötü işlem:
-298.83 USD
Brüt kâr:
58 842.55 USD (44 829 083 pips)
Brüt zarar:
-53 875.70 USD (37 384 789 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
55 (258.13 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 022.92 USD (28)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
90.84%
Maks. mevduat yükü:
78.63%
En son işlem:
1 dakika önce
Hafta başına işlemler:
634
Ort. tutma süresi:
11 saat
Düzelme faktörü:
1.73
Alış işlemleri:
7 800 (78.17%)
Satış işlemleri:
2 178 (21.83%)
Kâr faktörü:
1.09
Beklenen getiri:
0.50 USD
Ortalama kâr:
8.31 USD
Ortalama zarar:
-18.59 USD
Maksimum ardışık kayıp:
36 (-941.33 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-941.33 USD (36)
Aylık büyüme:
-11.47%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 165.21 USD
Maksimum:
2 873.79 USD (106.10%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
86.63% (2 873.79 USD)
Varlığa göre:
82.37% (1 285.02 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 7988
BTCUSD 530
EURUSD 339
USDJPY 323
ETHUSD 173
GBPUSD 154
AUDUSD 56
AUDCAD 44
EURNZD 43
NZDCAD 42
NZDUSD 40
CHFJPY 39
USDCAD 38
AUDNZD 34
EURJPY 33
AUDJPY 30
GBPJPY 30
EURAUD 17
EURCAD 8
USDCHF 7
GBPAUD 3
GBPCAD 2
EURGBP 2
GBPCHF 1
NZDCHF 1
CADJPY 1
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 2.8K
BTCUSD 987
EURUSD 3
USDJPY -157
ETHUSD 1.2K
GBPUSD -10
AUDUSD -54
AUDCAD 55
EURNZD 17
NZDCAD 37
NZDUSD -102
CHFJPY -3
USDCAD -112
AUDNZD 28
EURJPY -9
AUDJPY 297
GBPJPY -127
EURAUD 11
EURCAD 7
USDCHF 4
GBPAUD 13
GBPCAD -7
EURGBP 8
GBPCHF 0
NZDCHF 4
CADJPY 12
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 5M
BTCUSD 2.1M
EURUSD 20K
USDJPY 6.2K
ETHUSD 266K
GBPUSD 5K
AUDUSD 2.1K
AUDCAD 3.2K
EURNZD 12K
NZDCAD 752
NZDUSD -5.4K
CHFJPY 1.2K
USDCAD -11K
AUDNZD -11K
EURJPY -3.9K
AUDJPY 29K
GBPJPY -17K
EURAUD 1.6K
EURCAD 223
USDCHF -48
GBPAUD 651
GBPCAD -228
EURGBP 164
GBPCHF 29
NZDCHF 117
CADJPY 251
10M 20M 30M 40M 50M 60M
10M 20M 30M 40M 50M 60M
10M 20M 30M 40M 50M 60M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +470.73 USD
En kötü işlem: -299 USD
Maksimum ardışık kazanç: 28
Maksimum ardışık kayıp: 36
Maksimum ardışık kâr: +258.13 USD
Maksimum ardışık zarar: -941.33 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real9" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

RoboForex-Pro-2
0.00 × 1
VantageInternational-Live 12
0.00 × 9
VantageGlobalPrime-Live
0.00 × 1
SwitchMarkets-Real
0.00 × 1
HantecMarkets-Server1
0.00 × 6
RoboForex-Pro
0.00 × 1
FXCM-CADReal01
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 3
EnviLLC-Live
0.00 × 1
MaxrichGroup-Real
0.00 × 3
HFMarketsSV-Live Server 7
0.00 × 1
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Demo
0.20 × 5
ForexTimeFXTM-ECN2
0.25 × 8
Exness-Real26
0.25 × 4
ICMarketsSC-Live24
0.36 × 25
Exness-Real9
0.39 × 354
Exness-Real25
0.44 × 131
EagleFX-Live
0.50 × 6
Darwinex-Live-2
0.56 × 9
ICMarketsSC-Live18
0.60 × 42
ICMarketsSC-Live31
0.64 × 11
ThreeTraderLimited-Live02
0.66 × 29
ICMarketsSC-Live06
0.75 × 77
157 daha fazla...
İnceleme yok
2025.11.03 18:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.02 12:09
No swaps are charged
2025.11.02 12:09
No swaps are charged
2025.10.20 14:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.15 13:07
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.10 17:43
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.10 12:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.10 10:16
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.03 07:20
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.02 17:29
No swaps are charged on the signal account
2025.09.25 20:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.25 19:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 23:04
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.21 18:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.15 08:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.15 05:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.13 14:46
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.13 13:46
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.10 12:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.06 13:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Portfolio Low
Ayda 30 USD
617%
0
0
USD
6.4K
USD
77
100%
9 978
70%
91%
1.09
0.50
USD
87%
1:500
