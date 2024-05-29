信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Portfolio Low
Gong Zhi Hui

Portfolio Low

Gong Zhi Hui
0条评论
可靠性
71
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2024 469%
Exness-Real9
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
12 306
盈利交易:
8 935 (72.60%)
亏损交易:
3 371 (27.39%)
最好交易:
273.36 USD
最差交易:
-298.83 USD
毛利:
66 860.01 USD (53 994 331 pips)
毛利亏损:
-59 615.79 USD (44 652 006 pips)
最大连续赢利:
78 (666.10 USD)
最大连续盈利:
840.81 USD (19)
夏普比率:
0.02
交易活动:
91.84%
最大入金加载:
78.63%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
227
平均持有时间:
7 小时
采收率:
2.41
长期交易:
9 929 (80.68%)
短期交易:
2 377 (19.32%)
利润因子:
1.12
预期回报:
0.59 USD
平均利润:
7.48 USD
平均损失:
-17.68 USD
最大连续失误:
36 (-941.33 USD)
最大连续亏损:
-941.33 USD (36)
每月增长:
37.14%
年度预测:
453.01%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
2 060.02 USD
最大值:
3 007.00 USD (33.74%)
相对跌幅:
结余:
86.63% (2 873.79 USD)
净值:
82.37% (1 285.02 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 10278
EURUSD 459
USDJPY 451
BTCUSD 448
ETHUSD 193
GBPUSD 146
AUDUSD 54
EURNZD 40
GBPJPY 40
USDCAD 37
NZDUSD 35
CHFJPY 33
EURJPY 33
AUDJPY 21
EURAUD 13
EURCAD 8
USDCHF 7
GBPAUD 3
GBPCAD 2
EURGBP 2
GBPCHF 1
NZDCHF 1
CADJPY 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 5.2K
EURUSD 453
USDJPY 81
BTCUSD 847
ETHUSD 879
GBPUSD -15
AUDUSD -60
EURNZD 90
GBPJPY -168
USDCAD -53
NZDUSD -31
CHFJPY -29
EURJPY -46
AUDJPY 73
EURAUD -13
EURCAD 7
USDCHF 4
GBPAUD 13
GBPCAD -7
EURGBP 8
GBPCHF 0
NZDCHF 4
CADJPY 12
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 7M
EURUSD 34K
USDJPY 20K
BTCUSD 2.1M
ETHUSD 196K
GBPUSD 4.4K
AUDUSD 1.9K
EURNZD 16K
GBPJPY -20K
USDCAD -6.6K
NZDUSD -573
CHFJPY -2.9K
EURJPY -6.2K
AUDJPY 11K
EURAUD -2K
EURCAD 223
USDCHF -48
GBPAUD 651
GBPCAD -228
EURGBP 164
GBPCHF 29
NZDCHF 117
CADJPY 251
20M 40M 60M 80M
20M 40M 60M 80M
20M 40M 60M 80M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +273.36 USD
最差交易: -299 USD
最大连续赢利: 19
最大连续失误: 36
最大连续盈利: +666.10 USD
最大连续亏损: -941.33 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-Real9 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

RoboForex-Pro-2
0.00 × 1
SwitchMarkets-Real
0.00 × 1
VantageInternational-Live 12
0.00 × 9
HantecMarkets-Server1
0.00 × 6
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 3
RoboForex-Pro
0.00 × 1
FXCM-CADReal01
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
VantageGlobalPrime-Live
0.00 × 1
HFMarketsSV-Live Server 7
0.00 × 1
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
MaxrichGroup-Real
0.00 × 3
EnviLLC-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Demo
0.20 × 5
ForexTimeFXTM-ECN2
0.25 × 8
Exness-Real26
0.25 × 4
ICMarketsSC-Live24
0.36 × 25
Exness-Real9
0.40 × 346
Exness-Real25
0.45 × 128
EagleFX-Live
0.50 × 6
Darwinex-Live-2
0.56 × 9
ICMarketsSC-Live18
0.60 × 42
ICMarketsSC-Live31
0.64 × 11
ThreeTraderLimited-Live02
0.66 × 29
ICMarketsSC-Live22
0.68 × 53
157 更多...
查看详细统计，请 登录 或者 注册
没有评论
2025.12.19 04:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 07:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 19:54
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 15:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 18:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 13:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.19 10:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.19 05:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.03 18:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.02 12:09
No swaps are charged
2025.11.02 12:09
No swaps are charged
2025.10.20 14:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.15 13:07
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.10 17:43
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.10 12:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.10 10:16
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.03 07:20
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.02 17:29
No swaps are charged on the signal account
2025.09.25 20:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.25 19:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Portfolio Low
每月30 USD
469%
0
0
USD
9.5K
USD
71
100%
12 306
72%
92%
1.12
0.59
USD
87%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载