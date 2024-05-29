SignauxSections
Gong Zhi Hui

Portfolio Low

Gong Zhi Hui
0 avis
Fiabilité
77 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 607%
Exness-Real9
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
9 982
Bénéfice trades:
7 081 (70.93%)
Perte trades:
2 901 (29.06%)
Meilleure transaction:
470.73 USD
Pire transaction:
-298.83 USD
Bénéfice brut:
58 847.35 USD (44 829 169 pips)
Perte brute:
-53 966.25 USD (37 407 213 pips)
Gains consécutifs maximales:
55 (258.13 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 022.92 USD (28)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
90.84%
Charge de dépôt maximale:
78.63%
Dernier trade:
23 il y a des minutes
Trades par semaine:
632
Temps de détention moyen:
11 heures
Facteur de récupération:
1.70
Longs trades:
7 803 (78.17%)
Courts trades:
2 179 (21.83%)
Facteur de profit:
1.09
Rendement attendu:
0.49 USD
Bénéfice moyen:
8.31 USD
Perte moyenne:
-18.60 USD
Pertes consécutives maximales:
36 (-941.33 USD)
Perte consécutive maximale:
-941.33 USD (36)
Croissance mensuelle:
-12.66%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 165.21 USD
Maximal:
2 873.79 USD (106.10%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
86.63% (2 873.79 USD)
Par fonds propres:
82.37% (1 285.02 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 7991
BTCUSD 530
EURUSD 340
USDJPY 323
ETHUSD 173
GBPUSD 154
AUDUSD 56
AUDCAD 44
EURNZD 43
NZDCAD 42
NZDUSD 40
CHFJPY 39
USDCAD 38
AUDNZD 34
EURJPY 33
AUDJPY 30
GBPJPY 30
EURAUD 17
EURCAD 8
USDCHF 7
GBPAUD 3
GBPCAD 2
EURGBP 2
GBPCHF 1
NZDCHF 1
CADJPY 1
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 2.8K
BTCUSD 987
EURUSD 7
USDJPY -157
ETHUSD 1.2K
GBPUSD -10
AUDUSD -54
AUDCAD 55
EURNZD 17
NZDCAD 37
NZDUSD -102
CHFJPY -3
USDCAD -112
AUDNZD 28
EURJPY -9
AUDJPY 297
GBPJPY -127
EURAUD 11
EURCAD 7
USDCHF 4
GBPAUD 13
GBPCAD -7
EURGBP 8
GBPCHF 0
NZDCHF 4
CADJPY 12
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 5M
BTCUSD 2.1M
EURUSD 20K
USDJPY 6.2K
ETHUSD 266K
GBPUSD 5K
AUDUSD 2.1K
AUDCAD 3.2K
EURNZD 12K
NZDCAD 752
NZDUSD -5.4K
CHFJPY 1.2K
USDCAD -11K
AUDNZD -11K
EURJPY -3.9K
AUDJPY 29K
GBPJPY -17K
EURAUD 1.6K
EURCAD 223
USDCHF -48
GBPAUD 651
GBPCAD -228
EURGBP 164
GBPCHF 29
NZDCHF 117
CADJPY 251
10M 20M 30M 40M 50M 60M
10M 20M 30M 40M 50M 60M
10M 20M 30M 40M 50M 60M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +470.73 USD
Pire transaction: -299 USD
Gains consécutifs maximales: 28
Pertes consécutives maximales: 36
Bénéfice consécutif maximal: +258.13 USD
Perte consécutive maximale: -941.33 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real9" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

RoboForex-Pro-2
0.00 × 1
VantageInternational-Live 12
0.00 × 9
VantageGlobalPrime-Live
0.00 × 1
SwitchMarkets-Real
0.00 × 1
HantecMarkets-Server1
0.00 × 6
RoboForex-Pro
0.00 × 1
FXCM-CADReal01
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 3
EnviLLC-Live
0.00 × 1
MaxrichGroup-Real
0.00 × 3
HFMarketsSV-Live Server 7
0.00 × 1
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Demo
0.20 × 5
ForexTimeFXTM-ECN2
0.25 × 8
Exness-Real26
0.25 × 4
ICMarketsSC-Live24
0.36 × 25
Exness-Real9
0.39 × 354
Exness-Real25
0.44 × 131
EagleFX-Live
0.50 × 6
Darwinex-Live-2
0.56 × 9
ICMarketsSC-Live18
0.60 × 42
ICMarketsSC-Live31
0.64 × 11
ThreeTraderLimited-Live02
0.66 × 29
ICMarketsSC-Live06
0.75 × 77
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Portfolio Low
30 USD par mois
607%
0
0
USD
6.3K
USD
77
100%
9 982
70%
91%
1.09
0.49
USD
87%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.