- 자본
- 축소
트레이드:
12 763
이익 거래:
9 260 (72.55%)
손실 거래:
3 503 (27.45%)
최고의 거래:
273.36 USD
최악의 거래:
-298.83 USD
총 수익:
69 487.87 USD (55 994 197 pips)
총 손실:
-62 729.56 USD (47 376 358 pips)
연속 최대 이익:
78 (666.10 USD)
연속 최대 이익:
840.81 USD (19)
샤프 비율:
0.02
거래 활동:
91.84%
최대 입금량:
78.63%
최근 거래:
4 일 전
주별 거래 수:
128
평균 유지 시간:
7 시간
회복 요인:
2.25
롱(주식매수):
10 339 (81.01%)
숏(주식차입매도):
2 424 (18.99%)
수익 요인:
1.11
기대수익:
0.53 USD
평균 이익:
7.50 USD
평균 손실:
-17.91 USD
연속 최대 손실:
36 (-941.33 USD)
연속 최대 손실:
-941.33 USD (36)
월별 성장률:
17.37%
연간 예측:
210.77%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
2 060.02 USD
최대한의:
3 007.00 USD (33.74%)
상대적 삭감:
잔고별:
86.63% (2 873.79 USD)
자본금별:
82.37% (1 285.02 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|10704
|USDJPY
|465
|EURUSD
|462
|BTCUSD
|451
|ETHUSD
|198
|GBPUSD
|146
|AUDUSD
|54
|EURNZD
|42
|GBPJPY
|40
|NZDUSD
|39
|USDCAD
|37
|CHFJPY
|33
|EURJPY
|33
|AUDJPY
|21
|EURAUD
|13
|EURCAD
|8
|USDCHF
|7
|GBPAUD
|3
|GBPCAD
|2
|EURGBP
|2
|GBPCHF
|1
|NZDCHF
|1
|CADJPY
|1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|5.1K
|USDJPY
|52
|EURUSD
|453
|BTCUSD
|644
|ETHUSD
|732
|GBPUSD
|-15
|AUDUSD
|-60
|EURNZD
|93
|GBPJPY
|-168
|NZDUSD
|-18
|USDCAD
|-53
|CHFJPY
|-29
|EURJPY
|-46
|AUDJPY
|73
|EURAUD
|-13
|EURCAD
|7
|USDCHF
|4
|GBPAUD
|13
|GBPCAD
|-7
|EURGBP
|8
|GBPCHF
|0
|NZDCHF
|4
|CADJPY
|12
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|6.6M
|USDJPY
|20K
|EURUSD
|35K
|BTCUSD
|1.8M
|ETHUSD
|189K
|GBPUSD
|4.4K
|AUDUSD
|1.9K
|EURNZD
|17K
|GBPJPY
|-20K
|NZDUSD
|751
|USDCAD
|-6.6K
|CHFJPY
|-2.9K
|EURJPY
|-6.2K
|AUDJPY
|11K
|EURAUD
|-2K
|EURCAD
|223
|USDCHF
|-48
|GBPAUD
|651
|GBPCAD
|-228
|EURGBP
|164
|GBPCHF
|29
|NZDCHF
|117
|CADJPY
|251
|
20M 40M 60M 80M
|
20M 40M 60M 80M
|
20M 40M 60M 80M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +273.36 USD
최악의 거래: -299 USD
연속 최대 이익: 19
연속 최대 손실: 36
연속 최대 이익: +666.10 USD
연속 최대 손실: -941.33 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-Real9"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
RoboForex-Pro-2
|0.00 × 1
|
SwitchMarkets-Real
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 9
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 6
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 3
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
FXCM-CADReal01
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
VantageGlobalPrime-Live
|0.00 × 1
|
HFMarketsSV-Live Server 7
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 3
|
EnviLLC-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.20 × 5
|
Exness-Real26
|0.25 × 4
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.25 × 8
|
ICMarketsSC-Live24
|0.36 × 25
|
Exness-Real9
|0.40 × 346
|
Exness-Real25
|0.45 × 128
|
EagleFX-Live
|0.50 × 6
|
Darwinex-Live-2
|0.56 × 9
|
ICMarketsSC-Live18
|0.60 × 42
|
ICMarketsSC-Live31
|0.64 × 11
|
ThreeTraderLimited-Live02
|0.66 × 29
|
ICMarketsSC-Live22
|0.68 × 53
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
440%
0
0
USD
USD
9K
USD
USD
72
100%
12 763
72%
92%
1.10
0.53
USD
USD
87%
1:500