Gong Zhi Hui

Portfolio Low

Gong Zhi Hui
0 리뷰
안정성
72
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2024 440%
Exness-Real9
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
12 763
이익 거래:
9 260 (72.55%)
손실 거래:
3 503 (27.45%)
최고의 거래:
273.36 USD
최악의 거래:
-298.83 USD
총 수익:
69 487.87 USD (55 994 197 pips)
총 손실:
-62 729.56 USD (47 376 358 pips)
연속 최대 이익:
78 (666.10 USD)
연속 최대 이익:
840.81 USD (19)
샤프 비율:
0.02
거래 활동:
91.84%
최대 입금량:
78.63%
최근 거래:
4 일 전
주별 거래 수:
128
평균 유지 시간:
7 시간
회복 요인:
2.25
롱(주식매수):
10 339 (81.01%)
숏(주식차입매도):
2 424 (18.99%)
수익 요인:
1.11
기대수익:
0.53 USD
평균 이익:
7.50 USD
평균 손실:
-17.91 USD
연속 최대 손실:
36 (-941.33 USD)
연속 최대 손실:
-941.33 USD (36)
월별 성장률:
17.37%
연간 예측:
210.77%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
2 060.02 USD
최대한의:
3 007.00 USD (33.74%)
상대적 삭감:
잔고별:
86.63% (2 873.79 USD)
자본금별:
82.37% (1 285.02 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 10704
USDJPY 465
EURUSD 462
BTCUSD 451
ETHUSD 198
GBPUSD 146
AUDUSD 54
EURNZD 42
GBPJPY 40
NZDUSD 39
USDCAD 37
CHFJPY 33
EURJPY 33
AUDJPY 21
EURAUD 13
EURCAD 8
USDCHF 7
GBPAUD 3
GBPCAD 2
EURGBP 2
GBPCHF 1
NZDCHF 1
CADJPY 1
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 5.1K
USDJPY 52
EURUSD 453
BTCUSD 644
ETHUSD 732
GBPUSD -15
AUDUSD -60
EURNZD 93
GBPJPY -168
NZDUSD -18
USDCAD -53
CHFJPY -29
EURJPY -46
AUDJPY 73
EURAUD -13
EURCAD 7
USDCHF 4
GBPAUD 13
GBPCAD -7
EURGBP 8
GBPCHF 0
NZDCHF 4
CADJPY 12
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 6.6M
USDJPY 20K
EURUSD 35K
BTCUSD 1.8M
ETHUSD 189K
GBPUSD 4.4K
AUDUSD 1.9K
EURNZD 17K
GBPJPY -20K
NZDUSD 751
USDCAD -6.6K
CHFJPY -2.9K
EURJPY -6.2K
AUDJPY 11K
EURAUD -2K
EURCAD 223
USDCHF -48
GBPAUD 651
GBPCAD -228
EURGBP 164
GBPCHF 29
NZDCHF 117
CADJPY 251
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +273.36 USD
최악의 거래: -299 USD
연속 최대 이익: 19
연속 최대 손실: 36
연속 최대 이익: +666.10 USD
연속 최대 손실: -941.33 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-Real9"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

RoboForex-Pro-2
0.00 × 1
SwitchMarkets-Real
0.00 × 1
VantageInternational-Live 12
0.00 × 9
HantecMarkets-Server1
0.00 × 6
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 3
RoboForex-Pro
0.00 × 1
FXCM-CADReal01
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
VantageGlobalPrime-Live
0.00 × 1
HFMarketsSV-Live Server 7
0.00 × 1
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
MaxrichGroup-Real
0.00 × 3
EnviLLC-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Demo
0.20 × 5
Exness-Real26
0.25 × 4
ForexTimeFXTM-ECN2
0.25 × 8
ICMarketsSC-Live24
0.36 × 25
Exness-Real9
0.40 × 346
Exness-Real25
0.45 × 128
EagleFX-Live
0.50 × 6
Darwinex-Live-2
0.56 × 9
ICMarketsSC-Live18
0.60 × 42
ICMarketsSC-Live31
0.64 × 11
ThreeTraderLimited-Live02
0.66 × 29
ICMarketsSC-Live22
0.68 × 53
157 더...
리뷰 없음
2026.01.05 15:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.05 10:04
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 04:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 07:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 19:54
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 15:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 18:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 13:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.19 10:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.19 05:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.03 18:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.02 12:09
No swaps are charged
2025.11.02 12:09
No swaps are charged
2025.10.20 14:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.15 13:07
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.10 17:43
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.10 12:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.10 10:16
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.03 07:20
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.02 17:29
No swaps are charged on the signal account
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Portfolio Low
월별 30 USD
440%
0
0
USD
9K
USD
72
100%
12 763
72%
92%
1.10
0.53
USD
87%
1:500
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.