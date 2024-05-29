SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Portfolio Low
Gong Zhi Hui

Portfolio Low

Gong Zhi Hui
0 comentarios
Fiabilidad
71 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2024 465%
Exness-Real9
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
12 362
Transacciones Rentables:
8 978 (72.62%)
Transacciones Irrentables:
3 384 (27.37%)
Mejor transacción:
273.36 USD
Peor transacción:
-298.83 USD
Beneficio Bruto:
67 070.53 USD (54 189 478 pips)
Pérdidas Brutas:
-59 898.81 USD (44 805 560 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
78 (666.10 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
840.81 USD (19)
Ratio de Sharpe:
0.02
Actividad comercial:
91.84%
Carga máxima del depósito:
78.63%
Último trade:
3 horas
Trades a la semana:
249
Tiempo medio de espera:
7 horas
Factor de Recuperación:
2.39
Transacciones Largas:
9 979 (80.72%)
Transacciones Cortas:
2 383 (19.28%)
Factor de Beneficio:
1.12
Beneficio Esperado:
0.58 USD
Beneficio medio:
7.47 USD
Pérdidas medias:
-17.70 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
36 (-941.33 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-941.33 USD (36)
Crecimiento al mes:
37.74%
Pronóstico anual:
457.95%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
2 060.02 USD
Máxima:
3 007.00 USD (33.74%)
Reducción relativa:
De balance:
86.63% (2 873.79 USD)
De fondos:
82.37% (1 285.02 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 10329
EURUSD 459
USDJPY 454
BTCUSD 449
ETHUSD 194
GBPUSD 146
AUDUSD 54
EURNZD 40
GBPJPY 40
USDCAD 37
NZDUSD 35
CHFJPY 33
EURJPY 33
AUDJPY 21
EURAUD 13
EURCAD 8
USDCHF 7
GBPAUD 3
GBPCAD 2
EURGBP 2
GBPCHF 1
NZDCHF 1
CADJPY 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 5.3K
EURUSD 453
USDJPY 58
BTCUSD 834
ETHUSD 777
GBPUSD -15
AUDUSD -60
EURNZD 90
GBPJPY -168
USDCAD -53
NZDUSD -31
CHFJPY -29
EURJPY -46
AUDJPY 73
EURAUD -13
EURCAD 7
USDCHF 4
GBPAUD 13
GBPCAD -7
EURGBP 8
GBPCHF 0
NZDCHF 4
CADJPY 12
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 7.1M
EURUSD 34K
USDJPY 20K
BTCUSD 2.1M
ETHUSD 192K
GBPUSD 4.4K
AUDUSD 1.9K
EURNZD 16K
GBPJPY -20K
USDCAD -6.6K
NZDUSD -573
CHFJPY -2.9K
EURJPY -6.2K
AUDJPY 11K
EURAUD -2K
EURCAD 223
USDCHF -48
GBPAUD 651
GBPCAD -228
EURGBP 164
GBPCHF 29
NZDCHF 117
CADJPY 251
20M 40M 60M 80M
20M 40M 60M 80M
20M 40M 60M 80M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +273.36 USD
Peor transacción: -299 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 19
Máximo de pérdidas consecutivas: 36
Beneficio máximo consecutivo: +666.10 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -941.33 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-Real9" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

RoboForex-Pro-2
0.00 × 1
SwitchMarkets-Real
0.00 × 1
VantageInternational-Live 12
0.00 × 9
HantecMarkets-Server1
0.00 × 6
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 3
RoboForex-Pro
0.00 × 1
FXCM-CADReal01
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
VantageGlobalPrime-Live
0.00 × 1
HFMarketsSV-Live Server 7
0.00 × 1
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
MaxrichGroup-Real
0.00 × 3
EnviLLC-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Demo
0.20 × 5
ForexTimeFXTM-ECN2
0.25 × 8
Exness-Real26
0.25 × 4
ICMarketsSC-Live24
0.36 × 25
Exness-Real9
0.40 × 346
Exness-Real25
0.45 × 128
EagleFX-Live
0.50 × 6
Darwinex-Live-2
0.56 × 9
ICMarketsSC-Live18
0.60 × 42
ICMarketsSC-Live31
0.64 × 11
ThreeTraderLimited-Live02
0.66 × 29
ICMarketsSC-Live22
0.68 × 53
otros 157...
No hay comentarios
2025.12.19 04:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 07:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 19:54
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 15:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 18:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 13:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.19 10:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.19 05:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.03 18:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.02 12:09
No swaps are charged
2025.11.02 12:09
No swaps are charged
2025.10.20 14:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.15 13:07
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.10 17:43
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.10 12:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.10 10:16
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.03 07:20
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.02 17:29
No swaps are charged on the signal account
2025.09.25 20:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.25 19:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
