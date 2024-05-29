- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
12 386
Gewinntrades:
8 995 (72.62%)
Verlusttrades:
3 391 (27.38%)
Bester Trade:
273.36 USD
Schlechtester Trade:
-298.83 USD
Bruttoprofit:
67 353.41 USD (54 298 710 pips)
Bruttoverlust:
-60 373.87 USD (45 125 890 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
78 (666.10 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
840.81 USD (19)
Sharpe Ratio:
0.02
Trading-Aktivität:
91.84%
Max deposit load:
78.63%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
236
Durchschn. Haltezeit:
7 Stunden
Erholungsfaktor:
2.32
Long-Positionen:
10 000 (80.74%)
Short-Positionen:
2 386 (19.26%)
Profit-Faktor:
1.12
Mathematische Gewinnerwartung:
0.56 USD
Durchschnittlicher Profit:
7.49 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-17.80 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
36 (-941.33 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-941.33 USD (36)
Wachstum pro Monat :
26.82%
Jahresprognose:
325.46%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
2 060.02 USD
Maximaler:
3 007.00 USD (33.74%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
86.63% (2 873.79 USD)
Kapital:
82.37% (1 285.02 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|10341
|EURUSD
|459
|USDJPY
|456
|BTCUSD
|451
|ETHUSD
|198
|GBPUSD
|146
|AUDUSD
|54
|EURNZD
|40
|GBPJPY
|40
|NZDUSD
|39
|USDCAD
|37
|CHFJPY
|33
|EURJPY
|33
|AUDJPY
|21
|EURAUD
|13
|EURCAD
|8
|USDCHF
|7
|GBPAUD
|3
|GBPCAD
|2
|EURGBP
|2
|GBPCHF
|1
|NZDCHF
|1
|CADJPY
|1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|5.3K
|EURUSD
|453
|USDJPY
|52
|BTCUSD
|644
|ETHUSD
|732
|GBPUSD
|-15
|AUDUSD
|-60
|EURNZD
|90
|GBPJPY
|-168
|NZDUSD
|-18
|USDCAD
|-53
|CHFJPY
|-29
|EURJPY
|-46
|AUDJPY
|73
|EURAUD
|-13
|EURCAD
|7
|USDCHF
|4
|GBPAUD
|13
|GBPCAD
|-7
|EURGBP
|8
|GBPCHF
|0
|NZDCHF
|4
|CADJPY
|12
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|7.2M
|EURUSD
|34K
|USDJPY
|20K
|BTCUSD
|1.8M
|ETHUSD
|189K
|GBPUSD
|4.4K
|AUDUSD
|1.9K
|EURNZD
|16K
|GBPJPY
|-20K
|NZDUSD
|751
|USDCAD
|-6.6K
|CHFJPY
|-2.9K
|EURJPY
|-6.2K
|AUDJPY
|11K
|EURAUD
|-2K
|EURCAD
|223
|USDCHF
|-48
|GBPAUD
|651
|GBPCAD
|-228
|EURGBP
|164
|GBPCHF
|29
|NZDCHF
|117
|CADJPY
|251
|
20M 40M 60M 80M
|
20M 40M 60M 80M
|
20M 40M 60M 80M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +273.36 USD
Schlechtester Trade: -299 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 19
Max. aufeinandergehende Verluste: 36
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +666.10 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -941.33 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-Real9" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
RoboForex-Pro-2
|0.00 × 1
|
SwitchMarkets-Real
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 9
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 6
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 3
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
FXCM-CADReal01
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
VantageGlobalPrime-Live
|0.00 × 1
|
HFMarketsSV-Live Server 7
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 3
|
EnviLLC-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.20 × 5
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.25 × 8
|
Exness-Real26
|0.25 × 4
|
ICMarketsSC-Live24
|0.36 × 25
|
Exness-Real9
|0.40 × 346
|
Exness-Real25
|0.45 × 128
|
EagleFX-Live
|0.50 × 6
|
Darwinex-Live-2
|0.56 × 9
|
ICMarketsSC-Live18
|0.60 × 42
|
ICMarketsSC-Live31
|0.64 × 11
|
ThreeTraderLimited-Live02
|0.66 × 29
|
ICMarketsSC-Live22
|0.68 × 53
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
453%
0
0
USD
USD
9.3K
USD
USD
71
100%
12 386
72%
92%
1.11
0.56
USD
USD
87%
1:500