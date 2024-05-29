SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Portfolio Low
Gong Zhi Hui

Portfolio Low

Gong Zhi Hui
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
71 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 453%
Exness-Real9
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
12 386
Gewinntrades:
8 995 (72.62%)
Verlusttrades:
3 391 (27.38%)
Bester Trade:
273.36 USD
Schlechtester Trade:
-298.83 USD
Bruttoprofit:
67 353.41 USD (54 298 710 pips)
Bruttoverlust:
-60 373.87 USD (45 125 890 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
78 (666.10 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
840.81 USD (19)
Sharpe Ratio:
0.02
Trading-Aktivität:
91.84%
Max deposit load:
78.63%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
236
Durchschn. Haltezeit:
7 Stunden
Erholungsfaktor:
2.32
Long-Positionen:
10 000 (80.74%)
Short-Positionen:
2 386 (19.26%)
Profit-Faktor:
1.12
Mathematische Gewinnerwartung:
0.56 USD
Durchschnittlicher Profit:
7.49 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-17.80 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
36 (-941.33 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-941.33 USD (36)
Wachstum pro Monat :
26.82%
Jahresprognose:
325.46%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
2 060.02 USD
Maximaler:
3 007.00 USD (33.74%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
86.63% (2 873.79 USD)
Kapital:
82.37% (1 285.02 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 10341
EURUSD 459
USDJPY 456
BTCUSD 451
ETHUSD 198
GBPUSD 146
AUDUSD 54
EURNZD 40
GBPJPY 40
NZDUSD 39
USDCAD 37
CHFJPY 33
EURJPY 33
AUDJPY 21
EURAUD 13
EURCAD 8
USDCHF 7
GBPAUD 3
GBPCAD 2
EURGBP 2
GBPCHF 1
NZDCHF 1
CADJPY 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 5.3K
EURUSD 453
USDJPY 52
BTCUSD 644
ETHUSD 732
GBPUSD -15
AUDUSD -60
EURNZD 90
GBPJPY -168
NZDUSD -18
USDCAD -53
CHFJPY -29
EURJPY -46
AUDJPY 73
EURAUD -13
EURCAD 7
USDCHF 4
GBPAUD 13
GBPCAD -7
EURGBP 8
GBPCHF 0
NZDCHF 4
CADJPY 12
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 7.2M
EURUSD 34K
USDJPY 20K
BTCUSD 1.8M
ETHUSD 189K
GBPUSD 4.4K
AUDUSD 1.9K
EURNZD 16K
GBPJPY -20K
NZDUSD 751
USDCAD -6.6K
CHFJPY -2.9K
EURJPY -6.2K
AUDJPY 11K
EURAUD -2K
EURCAD 223
USDCHF -48
GBPAUD 651
GBPCAD -228
EURGBP 164
GBPCHF 29
NZDCHF 117
CADJPY 251
20M 40M 60M 80M
20M 40M 60M 80M
20M 40M 60M 80M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +273.36 USD
Schlechtester Trade: -299 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 19
Max. aufeinandergehende Verluste: 36
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +666.10 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -941.33 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-Real9" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

RoboForex-Pro-2
0.00 × 1
SwitchMarkets-Real
0.00 × 1
VantageInternational-Live 12
0.00 × 9
HantecMarkets-Server1
0.00 × 6
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 3
RoboForex-Pro
0.00 × 1
FXCM-CADReal01
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
VantageGlobalPrime-Live
0.00 × 1
HFMarketsSV-Live Server 7
0.00 × 1
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
MaxrichGroup-Real
0.00 × 3
EnviLLC-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Demo
0.20 × 5
ForexTimeFXTM-ECN2
0.25 × 8
Exness-Real26
0.25 × 4
ICMarketsSC-Live24
0.36 × 25
Exness-Real9
0.40 × 346
Exness-Real25
0.45 × 128
EagleFX-Live
0.50 × 6
Darwinex-Live-2
0.56 × 9
ICMarketsSC-Live18
0.60 × 42
ICMarketsSC-Live31
0.64 × 11
ThreeTraderLimited-Live02
0.66 × 29
ICMarketsSC-Live22
0.68 × 53
noch 157 ...
Keine Bewertungen
2025.12.19 04:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 07:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 19:54
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 15:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 18:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 13:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.19 10:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.19 05:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.03 18:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.02 12:09
No swaps are charged
2025.11.02 12:09
No swaps are charged
2025.10.20 14:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.15 13:07
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.10 17:43
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.10 12:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.10 10:16
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.03 07:20
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.02 17:29
No swaps are charged on the signal account
2025.09.25 20:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.25 19:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Portfolio Low
30 USD pro Monat
453%
0
0
USD
9.3K
USD
71
100%
12 386
72%
92%
1.11
0.56
USD
87%
1:500
