Всего трейдов:
12 293
Прибыльных трейдов:
8 926 (72.61%)
Убыточных трейдов:
3 367 (27.39%)
Лучший трейд:
273.36 USD
Худший трейд:
-298.83 USD
Общая прибыль:
66 675.74 USD (53 871 638 pips)
Общий убыток:
-59 499.82 USD (44 587 594 pips)
Макс. серия выигрышей:
78 (666.10 USD)
Макс. прибыль в серии:
840.81 USD (19)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
91.84%
Макс. загрузка депозита:
78.63%
Последний трейд:
8 часов
Трейдов в неделю:
349
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
2.39
Длинных трейдов:
9 917 (80.67%)
Коротких трейдов:
2 376 (19.33%)
Профит фактор:
1.12
Мат. ожидание:
0.58 USD
Средняя прибыль:
7.47 USD
Средний убыток:
-17.67 USD
Макс. серия проигрышей:
36 (-941.33 USD)
Макс. убыток в серии:
-941.33 USD (36)
Прирост в месяц:
38.33%
Годовой прогноз:
465.05%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 060.02 USD
Максимальная:
3 007.00 USD (33.74%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
86.63% (2 873.79 USD)
По эквити:
82.37% (1 285.02 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|10265
|EURUSD
|459
|USDJPY
|451
|BTCUSD
|448
|ETHUSD
|193
|GBPUSD
|146
|AUDUSD
|54
|EURNZD
|40
|GBPJPY
|40
|USDCAD
|37
|NZDUSD
|35
|CHFJPY
|33
|EURJPY
|33
|AUDJPY
|21
|EURAUD
|13
|EURCAD
|8
|USDCHF
|7
|GBPAUD
|3
|GBPCAD
|2
|EURGBP
|2
|GBPCHF
|1
|NZDCHF
|1
|CADJPY
|1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|5.1K
|EURUSD
|453
|USDJPY
|81
|BTCUSD
|847
|ETHUSD
|879
|GBPUSD
|-15
|AUDUSD
|-60
|EURNZD
|90
|GBPJPY
|-168
|USDCAD
|-53
|NZDUSD
|-31
|CHFJPY
|-29
|EURJPY
|-46
|AUDJPY
|73
|EURAUD
|-13
|EURCAD
|7
|USDCHF
|4
|GBPAUD
|13
|GBPCAD
|-7
|EURGBP
|8
|GBPCHF
|0
|NZDCHF
|4
|CADJPY
|12
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|7M
|EURUSD
|34K
|USDJPY
|20K
|BTCUSD
|2.1M
|ETHUSD
|196K
|GBPUSD
|4.4K
|AUDUSD
|1.9K
|EURNZD
|16K
|GBPJPY
|-20K
|USDCAD
|-6.6K
|NZDUSD
|-573
|CHFJPY
|-2.9K
|EURJPY
|-6.2K
|AUDJPY
|11K
|EURAUD
|-2K
|EURCAD
|223
|USDCHF
|-48
|GBPAUD
|651
|GBPCAD
|-228
|EURGBP
|164
|GBPCHF
|29
|NZDCHF
|117
|CADJPY
|251
|
20M 40M 60M 80M
|
20M 40M 60M 80M
|
20M 40M 60M 80M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +273.36 USD
Худший трейд: -299 USD
Макс. серия выигрышей: 19
Макс. серия проигрышей: 36
Макс. прибыль в серии: +666.10 USD
Макс. убыток в серии: -941.33 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real9" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
RoboForex-Pro-2
|0.00 × 1
|
SwitchMarkets-Real
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 9
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 6
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 3
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
FXCM-CADReal01
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
VantageGlobalPrime-Live
|0.00 × 1
|
HFMarketsSV-Live Server 7
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 3
|
EnviLLC-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.20 × 5
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.25 × 8
|
Exness-Real26
|0.25 × 4
|
ICMarketsSC-Live24
|0.36 × 25
|
Exness-Real9
|0.40 × 346
|
Exness-Real25
|0.45 × 128
|
EagleFX-Live
|0.50 × 6
|
Darwinex-Live-2
|0.56 × 9
|
ICMarketsSC-Live18
|0.60 × 42
|
ICMarketsSC-Live31
|0.64 × 11
|
ThreeTraderLimited-Live02
|0.66 × 29
|
ICMarketsSC-Live22
|0.68 × 53
Нет отзывов
