СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Portfolio Low
Gong Zhi Hui

Portfolio Low

Gong Zhi Hui
0 отзывов
Надежность
71 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2024 465%
Exness-Real9
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
12 293
Прибыльных трейдов:
8 926 (72.61%)
Убыточных трейдов:
3 367 (27.39%)
Лучший трейд:
273.36 USD
Худший трейд:
-298.83 USD
Общая прибыль:
66 675.74 USD (53 871 638 pips)
Общий убыток:
-59 499.82 USD (44 587 594 pips)
Макс. серия выигрышей:
78 (666.10 USD)
Макс. прибыль в серии:
840.81 USD (19)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
91.84%
Макс. загрузка депозита:
78.63%
Последний трейд:
8 часов
Трейдов в неделю:
349
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
2.39
Длинных трейдов:
9 917 (80.67%)
Коротких трейдов:
2 376 (19.33%)
Профит фактор:
1.12
Мат. ожидание:
0.58 USD
Средняя прибыль:
7.47 USD
Средний убыток:
-17.67 USD
Макс. серия проигрышей:
36 (-941.33 USD)
Макс. убыток в серии:
-941.33 USD (36)
Прирост в месяц:
38.33%
Годовой прогноз:
465.05%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 060.02 USD
Максимальная:
3 007.00 USD (33.74%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
86.63% (2 873.79 USD)
По эквити:
82.37% (1 285.02 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 10265
EURUSD 459
USDJPY 451
BTCUSD 448
ETHUSD 193
GBPUSD 146
AUDUSD 54
EURNZD 40
GBPJPY 40
USDCAD 37
NZDUSD 35
CHFJPY 33
EURJPY 33
AUDJPY 21
EURAUD 13
EURCAD 8
USDCHF 7
GBPAUD 3
GBPCAD 2
EURGBP 2
GBPCHF 1
NZDCHF 1
CADJPY 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 5.1K
EURUSD 453
USDJPY 81
BTCUSD 847
ETHUSD 879
GBPUSD -15
AUDUSD -60
EURNZD 90
GBPJPY -168
USDCAD -53
NZDUSD -31
CHFJPY -29
EURJPY -46
AUDJPY 73
EURAUD -13
EURCAD 7
USDCHF 4
GBPAUD 13
GBPCAD -7
EURGBP 8
GBPCHF 0
NZDCHF 4
CADJPY 12
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 7M
EURUSD 34K
USDJPY 20K
BTCUSD 2.1M
ETHUSD 196K
GBPUSD 4.4K
AUDUSD 1.9K
EURNZD 16K
GBPJPY -20K
USDCAD -6.6K
NZDUSD -573
CHFJPY -2.9K
EURJPY -6.2K
AUDJPY 11K
EURAUD -2K
EURCAD 223
USDCHF -48
GBPAUD 651
GBPCAD -228
EURGBP 164
GBPCHF 29
NZDCHF 117
CADJPY 251
20M 40M 60M 80M
20M 40M 60M 80M
20M 40M 60M 80M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +273.36 USD
Худший трейд: -299 USD
Макс. серия выигрышей: 19
Макс. серия проигрышей: 36
Макс. прибыль в серии: +666.10 USD
Макс. убыток в серии: -941.33 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real9" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

RoboForex-Pro-2
0.00 × 1
SwitchMarkets-Real
0.00 × 1
VantageInternational-Live 12
0.00 × 9
HantecMarkets-Server1
0.00 × 6
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 3
RoboForex-Pro
0.00 × 1
FXCM-CADReal01
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
VantageGlobalPrime-Live
0.00 × 1
HFMarketsSV-Live Server 7
0.00 × 1
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
MaxrichGroup-Real
0.00 × 3
EnviLLC-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Demo
0.20 × 5
ForexTimeFXTM-ECN2
0.25 × 8
Exness-Real26
0.25 × 4
ICMarketsSC-Live24
0.36 × 25
Exness-Real9
0.40 × 346
Exness-Real25
0.45 × 128
EagleFX-Live
0.50 × 6
Darwinex-Live-2
0.56 × 9
ICMarketsSC-Live18
0.60 × 42
ICMarketsSC-Live31
0.64 × 11
ThreeTraderLimited-Live02
0.66 × 29
ICMarketsSC-Live22
0.68 × 53
еще 157...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2025.12.19 04:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 07:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 19:54
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 15:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 18:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 13:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.19 10:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.19 05:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.03 18:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.02 12:09
No swaps are charged
2025.11.02 12:09
No swaps are charged
2025.10.20 14:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.15 13:07
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.10 17:43
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.10 12:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.10 10:16
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.03 07:20
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.02 17:29
No swaps are charged on the signal account
2025.09.25 20:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.25 19:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Portfolio Low
30 USD в месяц
465%
0
0
USD
9.5K
USD
71
100%
12 293
72%
92%
1.12
0.58
USD
87%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.