Gong Zhi Hui

Portfolio Low

Gong Zhi Hui
0 recensioni
Affidabilità
77 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 610%
Exness-Real9
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
9 980
Profit Trade:
7 080 (70.94%)
Loss Trade:
2 900 (29.06%)
Best Trade:
470.73 USD
Worst Trade:
-298.83 USD
Profitto lordo:
58 842.55 USD (44 829 083 pips)
Perdita lorda:
-53 935.93 USD (37 399 704 pips)
Vincite massime consecutive:
55 (258.13 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 022.92 USD (28)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
90.84%
Massimo carico di deposito:
78.63%
Ultimo trade:
4 minuti fa
Trade a settimana:
631
Tempo di attesa medio:
11 ore
Fattore di recupero:
1.71
Long Trade:
7 802 (78.18%)
Short Trade:
2 178 (21.82%)
Fattore di profitto:
1.09
Profitto previsto:
0.49 USD
Profitto medio:
8.31 USD
Perdita media:
-18.60 USD
Massime perdite consecutive:
36 (-941.33 USD)
Massima perdita consecutiva:
-941.33 USD (36)
Crescita mensile:
-12.31%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 165.21 USD
Massimale:
2 873.79 USD (106.10%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
86.63% (2 873.79 USD)
Per equità:
82.37% (1 285.02 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 7990
BTCUSD 530
EURUSD 339
USDJPY 323
ETHUSD 173
GBPUSD 154
AUDUSD 56
AUDCAD 44
EURNZD 43
NZDCAD 42
NZDUSD 40
CHFJPY 39
USDCAD 38
AUDNZD 34
EURJPY 33
AUDJPY 30
GBPJPY 30
EURAUD 17
EURCAD 8
USDCHF 7
GBPAUD 3
GBPCAD 2
EURGBP 2
GBPCHF 1
NZDCHF 1
CADJPY 1
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 2.8K
BTCUSD 987
EURUSD 3
USDJPY -157
ETHUSD 1.2K
GBPUSD -10
AUDUSD -54
AUDCAD 55
EURNZD 17
NZDCAD 37
NZDUSD -102
CHFJPY -3
USDCAD -112
AUDNZD 28
EURJPY -9
AUDJPY 297
GBPJPY -127
EURAUD 11
EURCAD 7
USDCHF 4
GBPAUD 13
GBPCAD -7
EURGBP 8
GBPCHF 0
NZDCHF 4
CADJPY 12
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 5M
BTCUSD 2.1M
EURUSD 20K
USDJPY 6.2K
ETHUSD 266K
GBPUSD 5K
AUDUSD 2.1K
AUDCAD 3.2K
EURNZD 12K
NZDCAD 752
NZDUSD -5.4K
CHFJPY 1.2K
USDCAD -11K
AUDNZD -11K
EURJPY -3.9K
AUDJPY 29K
GBPJPY -17K
EURAUD 1.6K
EURCAD 223
USDCHF -48
GBPAUD 651
GBPCAD -228
EURGBP 164
GBPCHF 29
NZDCHF 117
CADJPY 251
10M 20M 30M 40M 50M 60M
10M 20M 30M 40M 50M 60M
10M 20M 30M 40M 50M 60M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +470.73 USD
Worst Trade: -299 USD
Vincite massime consecutive: 28
Massime perdite consecutive: 36
Massimo profitto consecutivo: +258.13 USD
Massima perdita consecutiva: -941.33 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real9" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

RoboForex-Pro-2
0.00 × 1
VantageInternational-Live 12
0.00 × 9
VantageGlobalPrime-Live
0.00 × 1
SwitchMarkets-Real
0.00 × 1
HantecMarkets-Server1
0.00 × 6
RoboForex-Pro
0.00 × 1
FXCM-CADReal01
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 3
EnviLLC-Live
0.00 × 1
MaxrichGroup-Real
0.00 × 3
HFMarketsSV-Live Server 7
0.00 × 1
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Demo
0.20 × 5
ForexTimeFXTM-ECN2
0.25 × 8
Exness-Real26
0.25 × 4
ICMarketsSC-Live24
0.36 × 25
Exness-Real9
0.39 × 354
Exness-Real25
0.44 × 131
EagleFX-Live
0.50 × 6
Darwinex-Live-2
0.56 × 9
ICMarketsSC-Live18
0.60 × 42
ICMarketsSC-Live31
0.64 × 11
ThreeTraderLimited-Live02
0.66 × 29
ICMarketsSC-Live06
0.75 × 77
157 più
Non ci sono recensioni
2025.11.03 18:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.02 12:09
No swaps are charged
2025.11.02 12:09
No swaps are charged
2025.10.20 14:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.15 13:07
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.10 17:43
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.10 12:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.10 10:16
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.03 07:20
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.02 17:29
No swaps are charged on the signal account
2025.09.25 20:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.25 19:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 23:04
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.21 18:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.15 08:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.15 05:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.13 14:46
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.13 13:46
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.10 12:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.06 13:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.