Trade:
9 980
Profit Trade:
7 080 (70.94%)
Loss Trade:
2 900 (29.06%)
Best Trade:
470.73 USD
Worst Trade:
-298.83 USD
Profitto lordo:
58 842.55 USD (44 829 083 pips)
Perdita lorda:
-53 935.93 USD (37 399 704 pips)
Vincite massime consecutive:
55 (258.13 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 022.92 USD (28)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
90.84%
Massimo carico di deposito:
78.63%
Ultimo trade:
4 minuti fa
Trade a settimana:
631
Tempo di attesa medio:
11 ore
Fattore di recupero:
1.71
Long Trade:
7 802 (78.18%)
Short Trade:
2 178 (21.82%)
Fattore di profitto:
1.09
Profitto previsto:
0.49 USD
Profitto medio:
8.31 USD
Perdita media:
-18.60 USD
Massime perdite consecutive:
36 (-941.33 USD)
Massima perdita consecutiva:
-941.33 USD (36)
Crescita mensile:
-12.31%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 165.21 USD
Massimale:
2 873.79 USD (106.10%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
86.63% (2 873.79 USD)
Per equità:
82.37% (1 285.02 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|7990
|BTCUSD
|530
|EURUSD
|339
|USDJPY
|323
|ETHUSD
|173
|GBPUSD
|154
|AUDUSD
|56
|AUDCAD
|44
|EURNZD
|43
|NZDCAD
|42
|NZDUSD
|40
|CHFJPY
|39
|USDCAD
|38
|AUDNZD
|34
|EURJPY
|33
|AUDJPY
|30
|GBPJPY
|30
|EURAUD
|17
|EURCAD
|8
|USDCHF
|7
|GBPAUD
|3
|GBPCAD
|2
|EURGBP
|2
|GBPCHF
|1
|NZDCHF
|1
|CADJPY
|1
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|2.8K
|BTCUSD
|987
|EURUSD
|3
|USDJPY
|-157
|ETHUSD
|1.2K
|GBPUSD
|-10
|AUDUSD
|-54
|AUDCAD
|55
|EURNZD
|17
|NZDCAD
|37
|NZDUSD
|-102
|CHFJPY
|-3
|USDCAD
|-112
|AUDNZD
|28
|EURJPY
|-9
|AUDJPY
|297
|GBPJPY
|-127
|EURAUD
|11
|EURCAD
|7
|USDCHF
|4
|GBPAUD
|13
|GBPCAD
|-7
|EURGBP
|8
|GBPCHF
|0
|NZDCHF
|4
|CADJPY
|12
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|5M
|BTCUSD
|2.1M
|EURUSD
|20K
|USDJPY
|6.2K
|ETHUSD
|266K
|GBPUSD
|5K
|AUDUSD
|2.1K
|AUDCAD
|3.2K
|EURNZD
|12K
|NZDCAD
|752
|NZDUSD
|-5.4K
|CHFJPY
|1.2K
|USDCAD
|-11K
|AUDNZD
|-11K
|EURJPY
|-3.9K
|AUDJPY
|29K
|GBPJPY
|-17K
|EURAUD
|1.6K
|EURCAD
|223
|USDCHF
|-48
|GBPAUD
|651
|GBPCAD
|-228
|EURGBP
|164
|GBPCHF
|29
|NZDCHF
|117
|CADJPY
|251
|
10M 20M 30M 40M 50M 60M
|
10M 20M 30M 40M 50M 60M
|
10M 20M 30M 40M 50M 60M
Best Trade: +470.73 USD
Worst Trade: -299 USD
Vincite massime consecutive: 28
Massime perdite consecutive: 36
Massimo profitto consecutivo: +258.13 USD
Massima perdita consecutiva: -941.33 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real9" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
RoboForex-Pro-2
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 9
|
VantageGlobalPrime-Live
|0.00 × 1
|
SwitchMarkets-Real
|0.00 × 1
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 6
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
FXCM-CADReal01
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 3
|
EnviLLC-Live
|0.00 × 1
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 3
|
HFMarketsSV-Live Server 7
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.20 × 5
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.25 × 8
|
Exness-Real26
|0.25 × 4
|
ICMarketsSC-Live24
|0.36 × 25
|
Exness-Real9
|0.39 × 354
|
Exness-Real25
|0.44 × 131
|
EagleFX-Live
|0.50 × 6
|
Darwinex-Live-2
|0.56 × 9
|
ICMarketsSC-Live18
|0.60 × 42
|
ICMarketsSC-Live31
|0.64 × 11
|
ThreeTraderLimited-Live02
|0.66 × 29
|
ICMarketsSC-Live06
|0.75 × 77
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
610%
0
0
USD
USD
6.3K
USD
USD
77
100%
9 980
70%
91%
1.09
0.49
USD
USD
87%
1:500