- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
12 362
利益トレード:
8 978 (72.62%)
損失トレード:
3 384 (27.37%)
ベストトレード:
273.36 USD
最悪のトレード:
-298.83 USD
総利益:
67 070.53 USD (54 189 478 pips)
総損失:
-59 898.81 USD (44 805 560 pips)
最大連続の勝ち:
78 (666.10 USD)
最大連続利益:
840.81 USD (19)
シャープレシオ:
0.02
取引アクティビティ:
91.84%
最大入金額:
78.63%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
249
平均保有時間:
7 時間
リカバリーファクター:
2.39
長いトレード:
9 979 (80.72%)
短いトレード:
2 383 (19.28%)
プロフィットファクター:
1.12
期待されたペイオフ:
0.58 USD
平均利益:
7.47 USD
平均損失:
-17.70 USD
最大連続の負け:
36 (-941.33 USD)
最大連続損失:
-941.33 USD (36)
月間成長:
31.54%
年間予想:
382.41%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
2 060.02 USD
最大の:
3 007.00 USD (33.74%)
比較ドローダウン:
残高による:
86.63% (2 873.79 USD)
エクイティによる:
82.37% (1 285.02 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|10329
|EURUSD
|459
|USDJPY
|454
|BTCUSD
|449
|ETHUSD
|194
|GBPUSD
|146
|AUDUSD
|54
|EURNZD
|40
|GBPJPY
|40
|USDCAD
|37
|NZDUSD
|35
|CHFJPY
|33
|EURJPY
|33
|AUDJPY
|21
|EURAUD
|13
|EURCAD
|8
|USDCHF
|7
|GBPAUD
|3
|GBPCAD
|2
|EURGBP
|2
|GBPCHF
|1
|NZDCHF
|1
|CADJPY
|1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|5.3K
|EURUSD
|453
|USDJPY
|58
|BTCUSD
|834
|ETHUSD
|777
|GBPUSD
|-15
|AUDUSD
|-60
|EURNZD
|90
|GBPJPY
|-168
|USDCAD
|-53
|NZDUSD
|-31
|CHFJPY
|-29
|EURJPY
|-46
|AUDJPY
|73
|EURAUD
|-13
|EURCAD
|7
|USDCHF
|4
|GBPAUD
|13
|GBPCAD
|-7
|EURGBP
|8
|GBPCHF
|0
|NZDCHF
|4
|CADJPY
|12
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|7.1M
|EURUSD
|34K
|USDJPY
|20K
|BTCUSD
|2.1M
|ETHUSD
|192K
|GBPUSD
|4.4K
|AUDUSD
|1.9K
|EURNZD
|16K
|GBPJPY
|-20K
|USDCAD
|-6.6K
|NZDUSD
|-573
|CHFJPY
|-2.9K
|EURJPY
|-6.2K
|AUDJPY
|11K
|EURAUD
|-2K
|EURCAD
|223
|USDCHF
|-48
|GBPAUD
|651
|GBPCAD
|-228
|EURGBP
|164
|GBPCHF
|29
|NZDCHF
|117
|CADJPY
|251
|
20M 40M 60M 80M
|
20M 40M 60M 80M
|
20M 40M 60M 80M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +273.36 USD
最悪のトレード: -299 USD
最大連続の勝ち: 19
最大連続の負け: 36
最大連続利益: +666.10 USD
最大連続損失: -941.33 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real9"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
RoboForex-Pro-2
|0.00 × 1
|
SwitchMarkets-Real
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 9
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 6
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 3
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
FXCM-CADReal01
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
VantageGlobalPrime-Live
|0.00 × 1
|
HFMarketsSV-Live Server 7
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 3
|
EnviLLC-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.20 × 5
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.25 × 8
|
Exness-Real26
|0.25 × 4
|
ICMarketsSC-Live24
|0.36 × 25
|
Exness-Real9
|0.40 × 346
|
Exness-Real25
|0.45 × 128
|
EagleFX-Live
|0.50 × 6
|
Darwinex-Live-2
|0.56 × 9
|
ICMarketsSC-Live18
|0.60 × 42
|
ICMarketsSC-Live31
|0.64 × 11
|
ThreeTraderLimited-Live02
|0.66 × 29
|
ICMarketsSC-Live22
|0.68 × 53
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
465%
0
0
USD
USD
9.5K
USD
USD
71
100%
12 362
72%
92%
1.11
0.58
USD
USD
87%
1:500