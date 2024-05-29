シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Portfolio Low
Gong Zhi Hui

Portfolio Low

Gong Zhi Hui
レビュー0件
信頼性
71週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 465%
Exness-Real9
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
12 362
利益トレード:
8 978 (72.62%)
損失トレード:
3 384 (27.37%)
ベストトレード:
273.36 USD
最悪のトレード:
-298.83 USD
総利益:
67 070.53 USD (54 189 478 pips)
総損失:
-59 898.81 USD (44 805 560 pips)
最大連続の勝ち:
78 (666.10 USD)
最大連続利益:
840.81 USD (19)
シャープレシオ:
0.02
取引アクティビティ:
91.84%
最大入金額:
78.63%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
249
平均保有時間:
7 時間
リカバリーファクター:
2.39
長いトレード:
9 979 (80.72%)
短いトレード:
2 383 (19.28%)
プロフィットファクター:
1.12
期待されたペイオフ:
0.58 USD
平均利益:
7.47 USD
平均損失:
-17.70 USD
最大連続の負け:
36 (-941.33 USD)
最大連続損失:
-941.33 USD (36)
月間成長:
31.54%
年間予想:
382.41%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
2 060.02 USD
最大の:
3 007.00 USD (33.74%)
比較ドローダウン:
残高による:
86.63% (2 873.79 USD)
エクイティによる:
82.37% (1 285.02 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 10329
EURUSD 459
USDJPY 454
BTCUSD 449
ETHUSD 194
GBPUSD 146
AUDUSD 54
EURNZD 40
GBPJPY 40
USDCAD 37
NZDUSD 35
CHFJPY 33
EURJPY 33
AUDJPY 21
EURAUD 13
EURCAD 8
USDCHF 7
GBPAUD 3
GBPCAD 2
EURGBP 2
GBPCHF 1
NZDCHF 1
CADJPY 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 5.3K
EURUSD 453
USDJPY 58
BTCUSD 834
ETHUSD 777
GBPUSD -15
AUDUSD -60
EURNZD 90
GBPJPY -168
USDCAD -53
NZDUSD -31
CHFJPY -29
EURJPY -46
AUDJPY 73
EURAUD -13
EURCAD 7
USDCHF 4
GBPAUD 13
GBPCAD -7
EURGBP 8
GBPCHF 0
NZDCHF 4
CADJPY 12
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 7.1M
EURUSD 34K
USDJPY 20K
BTCUSD 2.1M
ETHUSD 192K
GBPUSD 4.4K
AUDUSD 1.9K
EURNZD 16K
GBPJPY -20K
USDCAD -6.6K
NZDUSD -573
CHFJPY -2.9K
EURJPY -6.2K
AUDJPY 11K
EURAUD -2K
EURCAD 223
USDCHF -48
GBPAUD 651
GBPCAD -228
EURGBP 164
GBPCHF 29
NZDCHF 117
CADJPY 251
20M 40M 60M 80M
20M 40M 60M 80M
20M 40M 60M 80M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +273.36 USD
最悪のトレード: -299 USD
最大連続の勝ち: 19
最大連続の負け: 36
最大連続利益: +666.10 USD
最大連続損失: -941.33 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real9"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

RoboForex-Pro-2
0.00 × 1
SwitchMarkets-Real
0.00 × 1
VantageInternational-Live 12
0.00 × 9
HantecMarkets-Server1
0.00 × 6
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 3
RoboForex-Pro
0.00 × 1
FXCM-CADReal01
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
VantageGlobalPrime-Live
0.00 × 1
HFMarketsSV-Live Server 7
0.00 × 1
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
MaxrichGroup-Real
0.00 × 3
EnviLLC-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Demo
0.20 × 5
ForexTimeFXTM-ECN2
0.25 × 8
Exness-Real26
0.25 × 4
ICMarketsSC-Live24
0.36 × 25
Exness-Real9
0.40 × 346
Exness-Real25
0.45 × 128
EagleFX-Live
0.50 × 6
Darwinex-Live-2
0.56 × 9
ICMarketsSC-Live18
0.60 × 42
ICMarketsSC-Live31
0.64 × 11
ThreeTraderLimited-Live02
0.66 × 29
ICMarketsSC-Live22
0.68 × 53
157 より多く...
レビューなし
2025.12.19 04:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 07:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 19:54
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 15:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 18:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 13:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.19 10:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.19 05:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.03 18:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.02 12:09
No swaps are charged
2025.11.02 12:09
No swaps are charged
2025.10.20 14:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.15 13:07
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.10 17:43
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.10 12:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.10 10:16
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.03 07:20
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.02 17:29
No swaps are charged on the signal account
2025.09.25 20:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.25 19:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Portfolio Low
30 USD/月
465%
0
0
USD
9.5K
USD
71
100%
12 362
72%
92%
1.11
0.58
USD
87%
1:500
