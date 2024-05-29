- Crescimento
Negociações:
12 362
Negociações com lucro:
8 978 (72.62%)
Negociações com perda:
3 384 (27.37%)
Melhor negociação:
273.36 USD
Pior negociação:
-298.83 USD
Lucro bruto:
67 070.53 USD (54 189 478 pips)
Perda bruta:
-59 898.81 USD (44 805 560 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
78 (666.10 USD)
Máximo lucro consecutivo:
840.81 USD (19)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
91.84%
Depósito máximo carregado:
78.63%
Último negócio:
23 horas atrás
Negociações por semana:
249
Tempo médio de espera:
7 horas
Fator de recuperação:
2.39
Negociações longas:
9 979 (80.72%)
Negociações curtas:
2 383 (19.28%)
Fator de lucro:
1.12
Valor esperado:
0.58 USD
Lucro médio:
7.47 USD
Perda média:
-17.70 USD
Máximo de perdas consecutivas:
36 (-941.33 USD)
Máxima perda consecutiva:
-941.33 USD (36)
Crescimento mensal:
34.32%
Previsão anual:
417.81%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2 060.02 USD
Máximo:
3 007.00 USD (33.74%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
86.63% (2 873.79 USD)
Pelo Capital Líquido:
82.37% (1 285.02 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|10329
|EURUSD
|459
|USDJPY
|454
|BTCUSD
|449
|ETHUSD
|194
|GBPUSD
|146
|AUDUSD
|54
|EURNZD
|40
|GBPJPY
|40
|USDCAD
|37
|NZDUSD
|35
|CHFJPY
|33
|EURJPY
|33
|AUDJPY
|21
|EURAUD
|13
|EURCAD
|8
|USDCHF
|7
|GBPAUD
|3
|GBPCAD
|2
|EURGBP
|2
|GBPCHF
|1
|NZDCHF
|1
|CADJPY
|1
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|5.3K
|EURUSD
|453
|USDJPY
|58
|BTCUSD
|834
|ETHUSD
|777
|GBPUSD
|-15
|AUDUSD
|-60
|EURNZD
|90
|GBPJPY
|-168
|USDCAD
|-53
|NZDUSD
|-31
|CHFJPY
|-29
|EURJPY
|-46
|AUDJPY
|73
|EURAUD
|-13
|EURCAD
|7
|USDCHF
|4
|GBPAUD
|13
|GBPCAD
|-7
|EURGBP
|8
|GBPCHF
|0
|NZDCHF
|4
|CADJPY
|12
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|7.1M
|EURUSD
|34K
|USDJPY
|20K
|BTCUSD
|2.1M
|ETHUSD
|192K
|GBPUSD
|4.4K
|AUDUSD
|1.9K
|EURNZD
|16K
|GBPJPY
|-20K
|USDCAD
|-6.6K
|NZDUSD
|-573
|CHFJPY
|-2.9K
|EURJPY
|-6.2K
|AUDJPY
|11K
|EURAUD
|-2K
|EURCAD
|223
|USDCHF
|-48
|GBPAUD
|651
|GBPCAD
|-228
|EURGBP
|164
|GBPCHF
|29
|NZDCHF
|117
|CADJPY
|251
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +273.36 USD
Pior negociação: -299 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 19
Máximo de perdas consecutivas: 36
Máximo lucro consecutivo: +666.10 USD
Máxima perda consecutiva: -941.33 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real9" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
RoboForex-Pro-2
|0.00 × 1
|
SwitchMarkets-Real
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 9
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 6
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 3
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
FXCM-CADReal01
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
VantageGlobalPrime-Live
|0.00 × 1
|
HFMarketsSV-Live Server 7
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 3
|
EnviLLC-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.20 × 5
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.25 × 8
|
Exness-Real26
|0.25 × 4
|
ICMarketsSC-Live24
|0.36 × 25
|
Exness-Real9
|0.40 × 346
|
Exness-Real25
|0.45 × 128
|
EagleFX-Live
|0.50 × 6
|
Darwinex-Live-2
|0.56 × 9
|
ICMarketsSC-Live18
|0.60 × 42
|
ICMarketsSC-Live31
|0.64 × 11
|
ThreeTraderLimited-Live02
|0.66 × 29
|
ICMarketsSC-Live22
|0.68 × 53
