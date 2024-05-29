SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Portfolio Low
Gong Zhi Hui

Portfolio Low

Gong Zhi Hui
0 comentários
Confiabilidade
71 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2024 465%
Exness-Real9
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
12 362
Negociações com lucro:
8 978 (72.62%)
Negociações com perda:
3 384 (27.37%)
Melhor negociação:
273.36 USD
Pior negociação:
-298.83 USD
Lucro bruto:
67 070.53 USD (54 189 478 pips)
Perda bruta:
-59 898.81 USD (44 805 560 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
78 (666.10 USD)
Máximo lucro consecutivo:
840.81 USD (19)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
91.84%
Depósito máximo carregado:
78.63%
Último negócio:
23 horas atrás
Negociações por semana:
249
Tempo médio de espera:
7 horas
Fator de recuperação:
2.39
Negociações longas:
9 979 (80.72%)
Negociações curtas:
2 383 (19.28%)
Fator de lucro:
1.12
Valor esperado:
0.58 USD
Lucro médio:
7.47 USD
Perda média:
-17.70 USD
Máximo de perdas consecutivas:
36 (-941.33 USD)
Máxima perda consecutiva:
-941.33 USD (36)
Crescimento mensal:
34.32%
Previsão anual:
417.81%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2 060.02 USD
Máximo:
3 007.00 USD (33.74%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
86.63% (2 873.79 USD)
Pelo Capital Líquido:
82.37% (1 285.02 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 10329
EURUSD 459
USDJPY 454
BTCUSD 449
ETHUSD 194
GBPUSD 146
AUDUSD 54
EURNZD 40
GBPJPY 40
USDCAD 37
NZDUSD 35
CHFJPY 33
EURJPY 33
AUDJPY 21
EURAUD 13
EURCAD 8
USDCHF 7
GBPAUD 3
GBPCAD 2
EURGBP 2
GBPCHF 1
NZDCHF 1
CADJPY 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 5.3K
EURUSD 453
USDJPY 58
BTCUSD 834
ETHUSD 777
GBPUSD -15
AUDUSD -60
EURNZD 90
GBPJPY -168
USDCAD -53
NZDUSD -31
CHFJPY -29
EURJPY -46
AUDJPY 73
EURAUD -13
EURCAD 7
USDCHF 4
GBPAUD 13
GBPCAD -7
EURGBP 8
GBPCHF 0
NZDCHF 4
CADJPY 12
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 7.1M
EURUSD 34K
USDJPY 20K
BTCUSD 2.1M
ETHUSD 192K
GBPUSD 4.4K
AUDUSD 1.9K
EURNZD 16K
GBPJPY -20K
USDCAD -6.6K
NZDUSD -573
CHFJPY -2.9K
EURJPY -6.2K
AUDJPY 11K
EURAUD -2K
EURCAD 223
USDCHF -48
GBPAUD 651
GBPCAD -228
EURGBP 164
GBPCHF 29
NZDCHF 117
CADJPY 251
20M 40M 60M 80M
20M 40M 60M 80M
20M 40M 60M 80M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +273.36 USD
Pior negociação: -299 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 19
Máximo de perdas consecutivas: 36
Máximo lucro consecutivo: +666.10 USD
Máxima perda consecutiva: -941.33 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real9" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

RoboForex-Pro-2
0.00 × 1
SwitchMarkets-Real
0.00 × 1
VantageInternational-Live 12
0.00 × 9
HantecMarkets-Server1
0.00 × 6
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 3
RoboForex-Pro
0.00 × 1
FXCM-CADReal01
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
VantageGlobalPrime-Live
0.00 × 1
HFMarketsSV-Live Server 7
0.00 × 1
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
MaxrichGroup-Real
0.00 × 3
EnviLLC-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Demo
0.20 × 5
ForexTimeFXTM-ECN2
0.25 × 8
Exness-Real26
0.25 × 4
ICMarketsSC-Live24
0.36 × 25
Exness-Real9
0.40 × 346
Exness-Real25
0.45 × 128
EagleFX-Live
0.50 × 6
Darwinex-Live-2
0.56 × 9
ICMarketsSC-Live18
0.60 × 42
ICMarketsSC-Live31
0.64 × 11
ThreeTraderLimited-Live02
0.66 × 29
ICMarketsSC-Live22
0.68 × 53
157 mais ...
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
2025.12.19 04:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 07:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 19:54
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 15:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 18:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 13:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.19 10:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.19 05:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.03 18:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.02 12:09
No swaps are charged
2025.11.02 12:09
No swaps are charged
2025.10.20 14:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.15 13:07
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.10 17:43
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.10 12:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.10 10:16
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.03 07:20
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.02 17:29
No swaps are charged on the signal account
2025.09.25 20:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.25 19:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Portfolio Low
30 USD por mês
465%
0
0
USD
9.5K
USD
71
100%
12 362
72%
92%
1.11
0.58
USD
87%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.